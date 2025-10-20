La Superstrada Pedemontana Veneta, considerata per anni uno dei principali simboli della modernizzazione viaria del Nord-Est, si trova oggi al centro di una complessa indagine giudiziaria. Dodici persone, tra dirigenti del Consorzio Sis e della Società Pedemontana Veneta, tecnici e direttori di cantiere, risultano indagate dalla procura di Vicenza con l’accusa di inquinamento ambientale e omessa bonifica.

L’inchiesta, avviata dopo mesi di verifiche sulle acque di scolo e sulle falde sotterranee, riguarda in particolare due tratti dell’opera: la galleria naturale di Malo e quella di Sant’Urbano, nel territorio di Montecchio Maggiore. Le analisi avrebbero evidenziato la presenza di sostanze tossiche, tra cui PFBA, appartenente alla famiglia dei PFAS, composti chimici noti per la loro persistenza e per i rischi sanitari connessi all’accumulo negli organismi umani.

Le indagini sulla Pedemontana Veneta: sostanze tossiche nei cantieri

Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, la contaminazione da PFAS e non solo si sarebbe verificata tra il giugno 2021 e il gennaio 2024, nei comuni di Malo, Castelgomberto e Montecchio Maggiore. Gli inquirenti ipotizzano che, in violazione delle prescrizioni tecniche, durante la costruzione delle gallerie sia stato impiegato un additivo denominato “Mapequick AF1000”, contenente acido perfluorobutanoico in concentrazioni superiori ai limiti indicati dall’Istituto Superiore di Sanità.

L’utilizzo di tale accelerante per il calcestruzzo avrebbe determinato una dispersione nelle acque di drenaggio, con conseguente contaminazione delle falde e dei corsi d’acqua superficiali. Le accuse a carico degli indagati comprendono anche la mancata bonifica delle aree compromesse, nonostante la piena consapevolezza dell’inquinamento prodotto.

L’allarme dei comitati e la risposta delle istituzioni

A sollevare per primi la questione era stato, nel 2023, il Comitato Veneto Pedemontana Alternativa (Covepa), che aveva presentato un esposto al Ministero dell’Ambiente. L’iniziativa aveva portato all’apertura di un’indagine tecnico-scientifica, i cui risultati avevano confermato la presenza di PFBA nelle acque di drenaggio provenienti dalle gallerie della superstrada.

Una relazione dell’ISPRA aveva definito queste gallerie “fonti attive di contaminazione”, in grado di alterare lo stato ecologico dei corsi d’acqua e la qualità delle riserve idriche destinate al consumo umano.

L’attenzione dei cittadini e dei comitati ha spinto la Regione Veneto a intensificare le verifiche e a collaborare con la procura, mantenendo costante il monitoraggio ambientale attraverso l’ARPAV.

Il ruolo della Regione Veneto e i controlli ambientali

In una nota ufficiale, la Regione ha sottolineato di aver adottato sin dall’inizio tutte le misure previste per la tutela ambientale, in collaborazione con l’ARPAV e con gli enti preposti. L’amministrazione regionale ha ricordato di aver imposto già nel 2021 la sostituzione dell’additivo sospetto e di aver avviato, dal 2023, una conferenza di servizi con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per monitorare gli effetti dell’inquinamento.

Gli impianti di trattamento delle acque, ora pienamente operativi, sono sottoposti a un controllo continuo. Parallelamente, la Regione ha inviato al MASE un nuovo studio di impatto ambientale per aggiornare la valutazione complessiva delle ricadute ecologiche dell’opera. Secondo le autorità, la presenza di PFBA non sarebbe limitata alla Pedemontana Veneta, ma rappresenterebbe un problema diffuso in altre infrastrutture regionali, dove tecniche costruttive simili hanno determinato contaminazioni analoghe.







La denuncia politica e i dati sul terreno contaminato

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale Andrea Zanoni, che l’8 ottobre ha presentato un’interrogazione alla Giunta veneta dopo aver consultato la documentazione di un tavolo tecnico. Dai dati emergerebbe che oltre tre milioni di metri cubi di terre da scavo contaminate da PFBA sono stati depositati in una ventina di siti.

In alcune aree, le concentrazioni avrebbero raggiunto livelli di 2000 nanogrammi per litro, con punte record a Castelgomberto dove, secondo i rilievi, sarebbero stati trovati valori fino a 263.000 ng/litro.

Un’eredità di veleni: i precedenti del caso Miteni

L’inchiesta sulla Pedemontana Veneta si innesta in un contesto regionale già segnato dalla crisi ambientale dei PFAS. Già nel 2013 era emersa una grave contaminazione di falde acquifere che aveva interessato 350 mila persone nelle province di Vicenza, Verona e Padova. In quell’occasione, la dispersione di sostanze tossiche provenienti dallo stabilimento Miteni di Trissino portò alla dichiarazione dello stato di emergenza nel 2018 e alla creazione di una “zona rossa” con divieto di utilizzo dell’acqua potabile.

Il processo contro i vertici della Miteni si è concluso con condanne fino a 17 anni di reclusione, segnando un precedente giudiziario che oggi pesa anche sull’attuale indagine della procura di Vicenza.

Costi pubblici e nodi ancora aperti

Oltre all’aspetto ambientale, la Pedemontana Veneta continua a suscitare polemiche per i costi di gestione e i ritardi accumulati. L’opera, lunga 95 chilometri e inaugurata solo nel 2023 dopo anni di rinvii, grava sul bilancio regionale con un canone annuo che, secondo le stime, raggiungerà oltre 330 milioni di euro nel 2059.

La Corte dei Conti ha più volte sollecitato verifiche sull’impatto economico del progetto e sulle somme versate alla società concessionaria SIS, comprese alcune erogazioni ritenute non dovute.

A ciò si aggiunge la proposta di riclassificare la superstrada, innalzando il limite di velocità da 110 a 130 chilometri orari, un tema che divide amministratori e cittadini.

L’inchiesta sulla Pedemontana Veneta apre una riflessione più ampia sul modello di sviluppo infrastrutturale adottato in Italia. Il caso dimostra come l’urgenza di realizzare grandi opere non possa prescindere da una rigorosa attenzione alla sostenibilità e alla trasparenza. Le accuse di inquinamento e le omesse bonifiche sollevano interrogativi profondi: fino a che punto il progresso può giustificare il sacrificio ambientale?

Il Veneto, già ferito da precedenti disastri ecologici, si trova ora di fronte a una nuova sfida: garantire che la ricostruzione economica e infrastrutturale non diventi sinonimo di compromissione ambientale.

Lucrezia Agliani