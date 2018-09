La PEGI (Pan European Game Information) ha annunciato che entro la fine del 2018, nelle copertine dei videogame, ci sarà un nuovo simbolo: una carta di credito. Non più quindi avvertimento di violenza, sessa e droga all’interno del video game, ma verrà segnalata l’oppurtunità di fare delle microtransazioni con denaro vero

Decisione storica da parte di PEGI che arriva soprattutto per informare i genitori che acquistano i giochi per i loro figli. Infatti secondo un sondaggio condotto da IPSOS in Europa, rivela che solo 2 genitori su 5 sarebbero a conoscenza riguardo la possibilità di effettuare acquisti all’interno dei titoli comprati per i propri figli, utilizzando la loro carta di credito.

Molto entusiasta il managing director di PEGI Simon Little:

Per un genitore che non ha completa famigliarità con il panorama videoludico, vedere questa semplice e chiara icona sulla confezione di un gioco che sta pensando di acquistare, dovrebbe attivare l’idea di dover controllare il gameplay una volta che il gioco verrà affidato a un bambino. Si tratta di una informazione base ma è questo ciò di cui a volte sentono la mancanza i genitori

Ormai quasi tutta la totalità dei giochi prevede questo tipo di stragegia, dalle semplici app per cellulari a videogiochi di fama mondiale, sia quelli free to play, come Fortnite o Clash Royale, ma anche in titoli con la classificazione tripla A con costi che si aggirono ai 70 euro, come Battlefield, FIFA, PES o Need For Speed.

Un passo in avanti verso la segnalazione da parte di chi non conosce il mondo videoludico, anche se ancora il simbolo non prevede la differenza tra l’acquisto di semplici oggetti virtuali o un DLC.

Da sempre il tema delle microtransazioni è stato molto discusso dall’utenza. Un sondaggio fatto da NPD nel 2016, sottolinea che il 77% degli intervistati sia a favore degli acquisti in-app con delle limitazioni per non scaturire in acquisti accidentali o in spese esagerate e in alcuni casi folli.

Il nuovo bollino PEGI sarà presente nei giochi di fine anno, periodo in cui si vendono più copie, complici le festività natalizie.

Gianluca Simone