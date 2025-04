Nel 2024, il numero globale di esecuzioni ha raggiunto il livello più elevato dal 2015, un segnale allarmante che dimostra come la pratica della pena di morte continui a essere una realtà persistente in molte parti del mondo. Il rapporto annuale di Amnesty International sulla pena di morte nel 2024, offre un’analisi approfondita della situazione e mette in luce non solo l’andamento delle esecuzioni, ma anche il quadro normativo e sociale che ancora alimenta questa forma di punizione capitale.

Un bilancio da non sottovalutare

Il numero totale di esecuzioni nel 2024 ha superato le 1.500, un dato che mostra l’impennata rispetto agli anni precedenti, con alcuni Stati che hanno registrato numeri particolarmente drammatici. Le esecuzioni capitali si sono svolte in almeno 15 paesi diversi, ma i paesi responsabili della maggior parte delle condanne a morte e delle esecuzioni sono pochi. In testa alla lista, come per gli anni precedenti, troviamo la Cina, seguita da Iran, Arabia Saudita, Iraq e Yemen. Questi paesi, con le loro politiche rigorose nei confronti della pena di morte, sono responsabili di gran parte dei dati registrati da Amnesty International.

Questa crescita, purtroppo, non si limita a un aumento quantitativo, ma va anche interpretata come una testimonianza della crescente brutalità con cui la pena di morte viene applicata. In alcuni di questi paesi, le esecuzioni sono eseguite in modo sistematico e in certi casi sono accompagnate da una spietata repressione nei confronti di qualsiasi forma di opposizione.

La Cina: il numero sconosciuto delle esecuzioni

La Cina rimane di gran lunga il paese con il numero più alto di esecuzioni, ma purtroppo è anche il paese che più di altri opacizza il bilancio della pena di morte. La sua segretezza sulle esecuzioni, infatti, rende praticamente impossibile ottenere un dato preciso. Secondo Amnesty International, il numero di esecuzioni in Cina potrebbe essere decine di migliaia, ma il governo cinese ha sempre negato l’accesso ai dati ufficiali. Si stima che la Cina esegua annualmente un numero significativo di condanne a morte, sebbene le stime variano considerevolmente a causa della mancanza di trasparenza.

Il regime cinese ha giustificato la pena di morte come uno strumento necessario per mantenere l’ordine pubblico e punire i crimini più gravi, ma le denunce da parte di organizzazioni internazionali, che accusano il governo di usarla anche per reprimere attivisti e dissidenti, sono sempre più frequenti. Nonostante alcuni segnali di un possibile declino della pena capitale, la Cina resta un faro inquietante per coloro che lottano contro la pena di morte nel mondo.

L’Iran e l’Arabia Saudita: esecuzioni sistematiche

L’Iran, secondo paese con il numero più alto di esecuzioni nel 2024, ha continuato la sua politica di applicazione della pena di morte in modo particolarmente severo. Le autorità iraniane giustificano la pena capitale come un deterrente per i crimini violenti, ma le esecuzioni in Iran sono spesso oggetto di critica internazionale per la loro rapidità e per la scarsa trasparenza nel processo legale. Tra le esecuzioni più preoccupanti ci sono quelle legate a crimini che non rientrano nei parametri più stretti delle leggi internazionali, come l’apostasia, il consumo di alcol e l’omosessualità, che sono ancora considerati reati punibili con la morte nel paese.

Allo stesso modo, l’Arabia Saudita ha continuato ad applicare la pena di morte per una vasta gamma di crimini, con numeri che la pongono tra i paesi con il più alto tasso di esecuzioni al mondo. Le esecuzioni in Arabia Saudita avvengono spesso per decapitazione, una pratica che ha suscitato preoccupazione per la sua brutalità e la sua visibilità internazionale. Amnesty International ha denunciato la mancanza di un giusto processo legale e l’uso della pena di morte come strumento di repressione contro oppositori politici e minoranze.







Iraq e Yemen: l’instabilità alimenta la pena di morte

Anche l’Iraq e lo Yemen hanno visto un aumento significativo delle esecuzioni nel 2024. In Iraq, la pena di morte continua a essere applicata per diverse tipologie di crimini, tra cui terrorismo, omicidio e traffico di droga. Tuttavia, Amnesty International ha più volte ricordato le violazioni dei diritti umani legate al sistema giudiziario iracheno, dove il ricorso alla pena di morte è spesso una risposta alla crescente insicurezza del Paese, in un contesto di guerre civili e instabilità.

Nel caso dello Yemen, la situazione è ancora più complessa, poiché il Paese è nel mezzo di un conflitto devastante. In questo scenario di guerra, le esecuzioni sono aumentate come strumento di controllo da parte di entrambi i gruppi rivali. Le autorità yemenite, così come i gruppi armati, hanno usato la pena di morte come parte della loro strategia per sedare il dissenso e mantenere l’ordine nelle aree sotto il loro controllo.

Le esecuzioni capitali hanno implicazioni ben oltre la singola vita che viene presa. In molti paesi, la pena di morte viene utilizzata come uno strumento di dissuasione contro crimini particolarmente gravi, ma il suo utilizzo suscita questioni morali e legali. La comunità internazionale è divisa sul tema, con alcuni paesi che continuano a difendere la pena capitale come uno strumento giuridico legittimo, mentre altri la considerano una violazione fondamentale dei diritti umani.