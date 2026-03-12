Con un voto schiacciante, l’Assemblea nazionale del Senegal ha approvato una nuova normativa che inasprisce drasticamente la pena massima per i rapporti omosessuali. Il provvedimento è passato con 135 voti favorevoli, senza alcun voto contrario e con tre astensioni, un risultato che riflette un ampio consenso parlamentare intorno alla misura.

La legge, per diventare effettiva, dovrà ora essere promulgata dal presidente del paese, Bassirou Diomaye Faye . Se firmata dal capo dello Stato, la normativa entrerà formalmente in vigore introducendo un quadro penale significativamente più rigido rispetto al passato.

Il Senegal possedeva già una legislazione restrittiva in materia. Tuttavia, la nuova disposizione rappresenta un ulteriore passo verso l’inasprimento delle sanzioni penali, consolidando un orientamento politico e giuridico che nel paese gode di un vasto sostegno tra i rappresentanti istituzionali.

Il raddoppio delle pene detentive

Il cambiamento più rilevante riguarda la durata massima della pena detentiva prevista per chi viene riconosciuto colpevole di avere rapporti omosessuali. La precedente normativa stabiliva una forbice compresa tra uno e cinque anni di reclusione. Con la riforma approvata dal Parlamento, il limite massimo viene portato a dieci anni di carcere.

Il testo legislativo continua a qualificare i rapporti tra persone dello stesso sesso come “atti contro natura”, una definizione che riprende la terminologia utilizzata da tempo nel codice penale del paese. In questo contesto giuridico, la riforma rappresenta soprattutto un rafforzamento delle sanzioni già esistenti piuttosto che l’introduzione di un nuovo reato.

Secondo i promotori della legge, l’inasprimento delle pene avrebbe lo scopo di rafforzare la difesa dei valori sociali e culturali che una larga parte della società senegalese considera fondamentali.

Sanzioni anche per chi sostiene o promuove relazioni omosessuali

La nuova normativa non si limita ad aumentare le pene per i rapporti tra persone dello stesso sesso. Il testo prevede anche misure penali specifiche per chi venga ritenuto responsabile di sostenere o incoraggiare tali relazioni.

In particolare, sono previste condanne comprese tra tre e sette anni di carcere per chi promuova, faciliti o finanzi attività considerate come supporto alle relazioni omosessuali. La formulazione della legge include quindi un’ampia gamma di comportamenti, che potrebbe riguardare sia iniziative associative sia altre forme di sostegno ritenute incompatibili con la normativa vigente.







Le dichiarazioni durante il dibattito parlamentare

Il clima della discussione parlamentare è stato segnato da interventi particolarmente duri. Tra quelli che hanno suscitato maggiore eco vi è stato il discorso della deputata Diaraye Ba.

Durante il dibattito, Ba ha pronunciato parole molto severe nei confronti della comunità omosessuale. Rivolgendosi all’assemblea e ricevendo l’approvazione di parte dei presenti, ha dichiarato che nel paese non ci sarebbe più spazio per la libertà di espressione delle persone omosessuali e che esse non avrebbero più la possibilità di “respirare” liberamente in Senegal.

L’iniziativa del governo Sonko

La riforma legislativa è stata fortemente sostenuta dal primo ministro Ousmane Sonko, figura centrale della politica senegalese contemporanea. Il capo del governo aveva promosso il rafforzamento delle norme penali come parte di un più ampio programma politico volto a riaffermare determinati principi sociali e morali ritenuti fondamentali per il paese.

Sonko, arrivato al potere dopo una lunga fase di tensioni politiche e proteste popolari negli anni precedenti, gode di un ampio consenso tra diversi settori dell’elettorato. Il suo governo ha spesso fatto leva su tematiche identitarie e culturali per consolidare il proprio sostegno politico.

Il contesto legale e sociale del Senegal

Il Senegal, paese dell’Africa occidentale con una popolazione in larga maggioranza musulmana, mantiene da tempo un quadro normativo restrittivo nei confronti dell’omosessualità. Il codice penale già prevedeva sanzioni detentive per i rapporti tra persone dello stesso sesso, una disposizione che nel corso degli anni è stata applicata in diverse occasioni dalle autorità.

A differenza di alcuni altri paesi africani, che negli ultimi anni hanno avviato processi di riforma legislativa in senso più liberale, il Senegal ha mantenuto una linea piuttosto rigida.

L’inasprimento delle pene potrebbe avere effetti rilevanti sia sul piano giudiziario sia su quello sociale. L’aumento della pena massima fino a dieci anni di carcere rappresenta infatti uno dei livelli più severi previsti nella regione per questo tipo di reato.

Inoltre, l’introduzione di sanzioni specifiche per chi promuove o sostiene relazioni tra persone dello stesso sesso amplia il raggio d’azione della legge, creando nuove categorie di potenziali imputazioni.

Per gli osservatori internazionali, la misura potrebbe influenzare anche il rapporto del Senegal con organizzazioni per i diritti umani e con alcuni partner internazionali. Negli ultimi anni, infatti, la questione della tutela delle minoranze sessuali è diventata un tema sempre più centrale nel dialogo tra governi, organizzazioni non governative e istituzioni multilaterali.

La firma presidenziale

Nonostante l’approvazione quasi unanime del Parlamento, la legge non è ancora entrata formalmente in vigore. L’ultimo passaggio istituzionale prevede infatti la promulgazione da parte del presidente Bassirou Diomaye Faye.

La firma presidenziale rappresenta una formalità prevista dall’ordinamento, ma è anche un momento politico significativo, perché sancirà definitivamente l’orientamento del paese su una questione che continua a suscitare dibattiti e reazioni anche oltre i confini nazionali.

Se il capo dello Stato confermerà il testo approvato dall’Assemblea nazionale, il Senegal si troverà con una delle legislazioni più severe dell’Africa occidentale in materia di relazioni omosessuali.