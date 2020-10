Negli Stati Uniti si torna a parlare di pena di morte, dopo 17 anni di moratoria non scritta, lo scorso giugno, è stato dato l’ok alla ripresa delle esecuzioni federali.

Un’azione fortemente voluto dall’amministrazione d Donald Trump che ha visto la contrarietà di numerosi cittadini. Negli USA non si praticava più dal 2003, e pare proprio che dopo ben 67 anni sarà giustiziata una donna.

Si tratta di Lisa Montgomery, una donna che con la sua particolare storia è riuscita a dividere l’opinione pubblica e ha portato la scesa in campo di numerose associazioni.

Il prossimo 8 dicembre Lisa Montgomery dovrebbe essere giustiziata per iniezione letale presso il Federal Correctional Complex di Terre Haute, Indana. Si tratta della nona detenuta federale ad esser condannata a morte da quanto il Dipartimento di Giustizia ha ripreso le esecuzioni lo scorso luglio.

Lisa Montgomery è l’unica donna nel braccio della morte federale e se dovesse andare in porto la sua sarebbe la prima esecuzione di una donna dopo quasi settanta anni.

Time is almost up for Lisa Montgomery, the woman who STRANGLED pregnant Bobbi Jo Stinnett with a PINK ROPE and stole her unborn baby from her womb in 2004. The execution date is set for December 8. #bobbiejostinnett #lisamontgomery #execution #crime #truecrime #tv #justice pic.twitter.com/xmzoLQaJdX

— Traciy Curry-Reyes (@Traciyreyes) October 17, 2020