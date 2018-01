Secondo i dati di Strava il numero dei pendolari runner in Gran Bretagna è cresciuto di oltre il 50% nell’ultimo anno.

Il pendolare runner londinese, colui che va e torna dal lavoro correndo, percorre di corsa mediamente quattro miglia e mezzo da casa al lavoro e viceversa in circa 38 minuti.









La vita oggi è sempre più frenetica e spesso conciliare attività fisica e impegni vari non è semplice. A Londra in molti hanno trovato la soluzione: andare al lavoro e poi tornare a casa di corsa. Un’abitudine divenuta così frequente che anche un visitatore occasionale in giro per la città durante la rush hour non può non accorgersene. Uomini e donne di tutte le età che corrono, zaino in spalle, in mezzo ai passanti.

Negli ultimi tempi il numero dei pendolari runner è cresciuto talmente tanto da fare di Londra la capolista indiscussa della top ten delle città mondiali in cui il fenomeno si è diffuso. Dopo la capitale inglese spiccano Amsterdam, Parigi, New York, Sidney, San Francisco, Los Angeles, San Paolo, Barcellona e Melbourne.









I dati del fenomeno

Quanto il fenomeno sia ampio lo rivela Strava, una app di sport che tiene conto di attività podistiche e ciclistiche in Gran Bretagna. Nel Paese il numero dei runner pendolari è arrivato ad un totale di 45.316 corse di questo tipo a settimana.









Corse che sono ancora meno di un quinto rispetto alle 253mila corse in bicicletta settimanali per andare al lavoro. Il dato rilevante però è che aumentano ad un ritmo molto più sostenuto rispetto ai viaggi dei pendolari amanti delle due ruote.

Italia, grande assente

Nella classifica è evidente l’assenza delle città italiane in cui questa tendenza sembrerebbe non attecchire. Il motivo? difficile stabilirlo. L’assenza non sembra imputabile al numero degli appassionati della corsa, visto che si tratta di uno sport che conta sempre più praticanti anche nella penisola. Né sembra dipendere dalla distanza casa – lavoro. Le città italiane sono mediamente più piccole rispetto a quelle presenti nella top ten.

La spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che all’estero gli uffici sono dotati spesso di docce e spogliatoi in cui i runner possono cambiarsi. Cosa che in Italia accade di rado.

Una cosa è certa: i pendolari londinesi andando al lavoro correndo risparmiano, e anche parecchio. A Londra i mezzi pubblici sono molto cari. L’abbonamento settimanale alla metro, ad esempio, costa un minimo di 32 sterline.

In ogni caso, questa nuova tendenza, rappresenta la soluzione ideale per muoversi di più e risparmiare tempo e denaro.

