Pensione bassa? Ecco come fare ricorso all’Inps seguendo pochi passaggi

L’argomento che sta tenendo banco in Italia da alcuni giorni è il tanto discusso reddito di cittadinanza, promesso dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale. Ma ci sono altri temi sociali e altri problemi economici ben più importanti di cui varrebbe la pena discutere, come ad esempio la pensione bassa.

Pensione bassa: niente timori, si può fare ricorso all’Inps

Sul sito dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, è stato diffuso il seguente comunicato, riguardante quanti sono iscritti

“all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione Separata e alle forme esclusive dell’AGO“. Questi hanno “diritto a forme di tutela di natura amministrativa“. Il pensionato, che ritiene di avere una pensione bassa, dovrà “indicare il provvedimento che ritiene lesivo del proprio diritto; esporre brevemente la vicenda amministrativa che lo riguarda; individuare i motivi a sostegno della propria domanda di modifica, revoca, sospensione o annullamento del provvedimento stesso” e dovrà altresì “allegare i documenti utili alla risoluzione della controversia”.

In sostanza, è possibile fare ricorso all’Inps in caso di pensione bassa per problemi di calcolo: “Il ricorso può essere sottoscritto direttamente dal pensionato o da un suo rappresentante cui sia stato conferito mandato“. Ma ci sono delle scadenze da rispettare: “ il ricorso deve essere presentato entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di notificazione del provvedimento che si intende impugnare. Se il termine coincide con un giorno festivo o non lavorativo, questo inizierà a decorrere dal primo giorno lavorativo utile“. Tale termine di presentazione per i Comitati della Gestione Dipendenti Pubblici è invece “di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento, tranne per i provvedimenti di pensione per i quali il termine di 30 giorni decorre dalla data di primo pagamento“ della pensione stessa. “Il ricorso può essere presentato online all’INPS attraverso il servizio dedicato“, oppure “tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato e dagli altri soggetti, abilitati all’intermediazione con l’istituto“.









Non c’è rischio che la data in cui si presenta il ricorso sia sbagliata, in quanto essa viene registrata sulla ricevuta rilasciata al termine della procedura telematica.

Se si presenta un ricorso all‘Inps, bisogna tenere conto del fatto che esso sospende “il termine di prescrizione del diritto reclamato“, ma non l’esecuzione “dell’atto amministrativo impugnato“, se questo riguarda “i contributi alle gestioni dei lavoratoti autonomi e le classificazioni dei datori di lavoro“.

Il ricorso per la pensione bassa potrebbe anche essere rigettato o non ricevere alcuna risposta, cosa fare dunque? Bisogna presentare un altro ricorso, ma alla Corte dei Conti, tenendo presente che la data di decadenza è di tre anni.

Ricostituzione e ricalcolo della pensione

Ci sono casi in cui ad un lavoratore vengono versati dei contributi pregressi in ritardo, o perché gli vengono riconosciuti dopo la liquidazione della pensione (in caso di contributi figurativi o da riscatto), oppure perché la condizione reddituale del lavoratore è cambiata. In questi casi, la pensione bassa sarà integrata con la ricostituzione o la riliquidazione.

Il lavoratore potrà richiedere la ricostituzione con una domanda apposita oppure potrebbe essere l’Inps stessa a farla, se i contributi vengono versati “d’ufficio” sul conto della persona interessata.









Per quanto riguarda la ricostituzione della pensione, non ci sono termini di decadenza, però non si deve dimenticare che i ratei arretrati, dopo 10 anni, cadono in prescrizione. Inoltre, la ricostituzione potrebbe portare anche ad esiti spiacevoli, ci potrebbe infatti essere una riliquidazione in negativo, qualora vegnano annullati alcuni contributi. In tal caso, il lavoratore ci perderebbe.

Attenzione, perché la ricostituzine della pensione porta ad un ricalcolo completo della stessa, basandosi sula nuova situazione contributiva. A seconda della riliquidazione, la decorrenza della pensione potrebbe avvenire:

– in una data precedente (se si possiede una contribuzione aggiuntiva che porti ad una maturazione anteriore del diritto);

– in una data successiva (se avvenisse l’annullamento di contributi accreditati).

E la ricostituzione può anche avvenire successivamente alla prestazione, come nei casi di riscatti resi attivi dopo la liquidazione della pensione.









Se con la riliquidazione si ha un aumento, al beneficiario verranno accreditati gli arretrati a partire dalla data dell’efficacia della ricostituzione fino a quella del pagamento del nuovo importo.

Ma se, invece, dalla riliquidazione dovesse risultare un debito, la prestazione ricalcolata verrà versata nella sua cifra esatta e, quanto non spettante all’interessato, verrà recuperato in un’unica soluzione o a rate, in base all’entità dell’importo dovuto. E se l’indebito è stato causato dal pensionato, esso dovrà anche versare gli interessi maturati.

Per saperne di più, è possibile consultare i seguenti link sul sito dell’Inps:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199

Guida in 7 passi per pensionati

Ricorso amministrativo pensionistico

Carmen Morello