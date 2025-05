Ogni 9 maggio, l’Italia si ferma per commemorare le vittime del terrorismo e delle stragi. È una data scolpita nella memoria collettiva, non solo per l’uccisione di Aldo Moro, ma anche per un altro delitto emblematico, meno conosciuto a livello nazionale, ma non meno significativo: l’assassinio di Peppino Impastato, il cui corpo fu trovato disteso e farcito di tritolo sulla linea ferroviaria che collegava Palermo a Trapani. Due storie diverse, che si intrecciano nello stesso giorno, a testimoniare le molteplici ferite della Repubblica italiana.

Peppino Impastato: voce autonoma contro la mafia

Mentre a Roma le Brigate Rosse lasciavano il corpo senza vita di Aldo Moro nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, in Sicilia veniva ritrovato il cadavere di Peppino Impastato, dilaniato da un’esplosione sui binari vicino a Cinisi, suo paese natale. Impastato, militante di Democrazia Proletaria e fondatore di Radio Aut, aveva fatto della denuncia contro la mafia locale la sua missione. Non esitava a fare nomi e cognomi, a partire da quello di Gaetano Badalamenti, soprannominato da Peppino “Tano Seduto”, uno dei boss più temuti della zona.

Nato il 5 gennaio 1948 a Cinisi, sua madre era Felicia Bartolotta e suo padre Luigi Impastato: quest’ultimo era profondamente colluso con il contesto mafioso provinciale. Il rifiuto totale di ogni rapporto mafioso portò Peppino Impastato a lasciare la sua casa, cacciato dal padre, e dedicarsi alla vita politica. La storia di Peppino è anche una storia di rottura familiare: Peppino avrebbe potuto avere un destino segnato. Ma scelse di ribellarsi.

Sin da giovane, fu cresciuto con idee progressiste e letture impegnate, che lo portarono a distanziarsi dal contesto familiare e a diventare un punto di riferimento per i giovani di Cinisi. Non solo attivista politico, ma anche animatore culturale, capace di creare spazi di riflessione e critica nel cuore della Sicilia mafiosa.

Aderisce infatti al PSIUP e fonda il giornale “L’idea politica”. Non limita la sua attività politica al giornalismo o all’istituzionalismo: Peppino partecipò e sostenne sempre contadini, proletari, disoccupati nelle loro lotte dal basso contro un sistema discriminatorio. Nel 1973 aderisce a Lotta Continua e dopo pochi anni fonda Radio Aut, l’emittente radiofonica autonoma e indipendente, che dava voce a lotte, notizie e idee profondamente ostili al sistema mafioso. La radio era creata dal basso e autofinanziata e portava avanti numerosi programmi di contro-informazione. Uno dei programmi più ascoltato era “Onda Pazza”, che quotidianamente denunciava delitti, reati e intrighi che la mafia locale compiva nei confronti dei suoi compaesani.

Un omicidio per fermare una voce scomoda: il depistaggio e la lunga strada verso la verità

La sera dell’8 maggio 1978, Peppino uscì dai locali di Radio Aut senza sapere che lo attendeva un tranello. Fu attirato in un casolare vicino ai binari, dove fu colpito e tramortito. Il corpo fu poi sistemato sui binari e fatto esplodere, in modo da simulare un attentato fallito. Ma molti dettagli non tornavano: macchie di sangue trovate dai compagni, prove ignorate dalle indagini, e persino la chiave di Radio Aut ritrovata sul luogo del delitto. Un quadro chiaro solo molti anni dopo, quando si arrivò alla condanna all’ergastolo per Badalamenti, mandante dell’omicidio, nel 2002.

Fin da subito, le forze dell’ordine ipotizzarono che Peppino Impastato fosse un terrorista morto mentre preparava un attentato, o addirittura un suicida. Ma a Cinisi tutti sapevano che la verità era un’altra: Peppino era stato ucciso dalla mafia. Nonostante le prove, per anni si mantenne un depistaggio costruito ad arte, sostenuto anche da figure istituzionali. Solo grazie alla caparbietà della famiglia Impastato, in particolare della madre Felicia e del fratello Giovanni, e grazie al lavoro del primo pool antimafia guidato da Rocco Chinnici, si arrivò nel 1984 al riconoscimento della matrice mafiosa del delitto.

Felicia Bartolotta Impastato, madre di Peppino, è stata la prima donna in Italia a costituirsi parte civile in un processo di mafia. Dopo la morte del figlio, non si è mai arresa, diventando il volto di una battaglia per la verità e la giustizia che ha attraversato decenni. Il giorno della condanna di Badalamenti dichiarò di poter finalmente morire in pace, avendo ottenuto giustizia. Felicia trascorse gli ultimi anni accogliendo migliaia di giovani nella sua casa, diventata Casa Memoria, raccontando instancabilmente la storia di Peppino. Morì nel 2004, consapevole di aver rotto il silenzio.







Un’eredità che vive ancora: chi era veramente Peppino Impastato

Nel 2000 il film I cento passi, diretto da Marco Tullio Giordana, ha portato la storia di Peppino Impastato al grande pubblico, trasformandolo in un simbolo planetario della lotta alla mafia. Ma dietro il mito, come ha più volte ricordato il fratello Giovanni, c’è un uomo in carne e ossa, con le sue passioni e contraddizioni, che non va trasformato in un’icona vuota. Peppino rappresenta un modello di ribellione consapevole e radicale, capace di rompere legami familiari, sociali e politici pur di affermare la verità.

Peppino Impastato ha insegnato alla storia d’Italia l’importanza della forma di antimafia che adottò: diversa da ogni salotto istituzionale, di ogni parola, di ogni interesse politico. Peppino Impastato ci ha insegnato che la mafia, le istituzioni e gli affari finanziari sono profondamente legali tra di loro e quanto sia necessario creare un ambiente autonomo che faccia passare sana informazione, autentici ragionamenti e una sentita partecipazione.

Peppino è dunque parte integrante di un passato politico che ci insegna cosa significa la lotta dal basso e come si affronta: egli stesso infatti fu anche militante comunista, che lottava al fianco delle classi sociali più povere contro lo sfruttamento capitalistico, contro il profitto delle grandi aziende, per il salario sociale e per un reddito dignitoso. I suoi insegnamenti ebbero sicuramente una portata importante anche grazie a Radio Aut, uno degli strumenti più comunicativi nel Mezzogiorno degli anni Settanta. La sua lotta politica passò anche attraverso i canali del sarcasmo, dell’ironia, della distruzione dello status di sacralità dei capi mafiosi.

La storia di Peppino Impastato ci ricorda quanto sia fragile la memoria collettiva e quanto sia necessario un impegno costante per mantenerla viva. Non basta commemorare le vittime: bisogna continuare a interrogarsi sulle connivenze, sui depistaggi, sui silenzi che hanno accompagnato delitti come il suo. Ogni 9 maggio non celebriamo solo il passato, ma rinnoviamo un patto con il presente: quello di non dimenticare e di continuare a lottare contro le mafie, nel nome di chi ha pagato con la vita il coraggio della denuncia, dell’inchiesta e del movimento.

Lucrezia Agliani