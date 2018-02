Per lavorare non bisogna studiare troppo. A Cuneo si cercano solo operai

Tempi grami per la condizione dell’istruzione nel nostro paese. Non solo i giovani si applicano mal volentieri a scuola, ma decidono anche di non iscriversi all’università. Se le immatricolazioni calano aumenta invece la domanda di lavori manuali, e questo non deve essere sfuggito alla Confindustria di Cuneo. Il suo presidente, Mauro Gola, invia così una lettera alle famiglie dove si consiglia ai giovani di non proseguire gli studi perché servono operai specializzati.

Non l’avesse mai detto. Alla lettera degli industriali sono seguite le immancabili polemiche, tutte pressoché unanimi nel prendere le distanze dal contenuto della missiva. Ma, riflettendoci, il concetto espresso da Gola è poi così lontano dalla realtà?

La lettera dello scandalo

Nella lettera inviata alle famiglie cuneesi, Mauro Gola ha voluto mettere in chiaro quelle che saranno le esigenze del comparto industriale nei prossimi anni. Non servono antropologi, sociologi o psichiatri, bensì operai specializzati. Il presidente degli industriali sottolinea elegantemente quanto sia sostanzialmente non inutile, ma superfluo proseguire gli studi. È sufficiente fermarsi alla scuola dell’obbligo, meglio se si è scelto un percorso tecnico-scientifico.

Guai a imparare qualcosa, dunque, e tanto meno illudersi di inseguire le proprie aspirazioni. A cosa serve il titolo di “dottore” se poi non porta a nessun risultato effettivo? Perché puntare all’ottenimento di un titolo accademico se poi, di fatto, il mondo del lavoro non lo richiede? C’è bisogno di tornitori, trasfertisti, carrellisti, operai specializzati; tutti lavori decorosi ma per i quali non serve un pezzo di carta.

Il consiglio proposto da Mauro Gola è solo “orientativo” e, come egli stesso ammette, qualunque scuola si sceglierà andrà benissimo. Però la sua premura (legittima) è quella di rendere partecipi le famiglie e i giovani di quelle che sono le esigenze dell’industria del cuneese, da qui l’aut aut che tanto ha fatto discutere.

Università e lavoro: due mondi che non si parlano

In realtà lo spassionato consiglio di Mauro Gola, oltre che a essere legittimo, è ben più profondo. Ciò che la sua tanto vituperata lettera mette in luce è una mancanza di interazione tra il mondo accademico e quello lavorativo.

In pratica, se università e domanda di lavoro non si parlano e non tessono relazioni non bisogna poi stupirsi se ci sono più laureati in criminologia di quelli che servono (con buona pace per i criminologi). In altre parole, il messaggio è che a Cuneo c’è bisogno di operai se si ambisce a un lavoro sicuro; se poi uno vuole laurearsi in filologia ne ha piena facoltà, ma poi non deve lamentarsi se non trova lavoro. La questione non è tanto se i filologi oggi hanno ancora un senso ma, tuttalpiù, perché non dovrebbero averlo.









Quindi la soluzione quale sarebbe, chiudere i corsi di filologia? Si farebbe prima a chiudere direttamente tutti gli atenei così non se ne parla più. Finché il mondo del lavoro non entrerà in sintonia con le attitudini dei giovani laureati è pacifico che questi ultimi si sentiranno bistrattati e preferiranno andare all’estero. Il problema sta a monte: perché creare i corsi in Scienze della comunicazione se non c’è domanda di queste figure in ambito lavorativo?

Un problema trasversale

La verità è che è la politica nel nostro paese non vuole prendersi carico di stringere relazioni fra questi due mondi (apparentemente) distanti. E se l’ignavia della politica è conclamata, non si può dire che i dirigenti delle imprese siano messi meglio. Infatti, i manager senza una laurea sono il 75% contro il 50% della Germania. Ecco allora che l’uscita di Mauro Gola suona più come una giustificazione per mascherare il basso livello di istruzione dei manager italiani invece di un consiglio ai giovani.

Al netto delle polemiche, la questione non è di facile soluzione e non è nemmeno localizzata nel cuneese. Basta fare un giro per le agenzie interinali di qualunque città d’Italia per imbattersi in offerte di lavoro similari. Va anche detto che lo stesso Mauro Gola si è in seguito lamentato della strumentalizzazione che è stata fatta del suo pensiero e che egli non ha detto ai giovani di smettere di studiare. Si è solo limitato a descrivere la realtà.

Ma non si può neppure pensare di mortificare le aspirazioni dei giovani per cercare di convergere i loro sforzi nell’esecuzione di lavori per i quali non provano alcun interesse, perché lavorare senza passione è forse peggio di non lavorare affatto.

Nicolò Canazza