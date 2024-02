Non credo. Loro sanno ma proteggono qualcuno. Gli sarà stato detto di non fare nomi ma a me sembra francamente impossibile che non siano a conoscenza dei fatti. Nistri (membro di spicco di Terza Posizione, organizzazione neofascista italiana attiva dal 1976 al 1980, ndr),mi disse di aver fatto 16 anni di reclusione e che non avrebbe mai fatto il nome di nessuno perché in galera si sta male. Già quest’affermazione mi sembra significativa. Altri hanno imputato la responsabilità alla Banda della Magliana. Certo, quando non si sa cosa dire è facile far riferimento sempre alla Banda, no? Può darsi, visto il supposto coinvolgimento in essa dei Nar ma l’unica certezza che ho è che sanno e non parlano. Valerio, evidentemente, avrà pestato i piedi a persone molto in alto, chi lo sa.