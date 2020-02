Per Rita Dalla Chiesa Salvini è uomo da stimare, e le sardine gozzoviglianti

Sceglie Twitter come mezzo. Rita Dalla Chiesa, con un tweet, ieri ha fatto trapelare un certo disprezzo per le sardine accusandole di essere stare “in piazza a ballare e bere birra”. Mentre elogia Salvini affermando che è stato l’unico politico ad omaggiare suo padre a Palermo.

Ecco. Sinceramente, è davvero un dispiacere sentire lei, figlia di un grande uomo e servitore delle Istituzioni che allo Stato ha dato la vita, fare affermazioni del genere. E’ un peccato notare che lei non si renda conto, o non voglia rendersi conto, del fatto che Salvini la legge e Istituzioni difese e onorate da suo padre le ha umiliate e vilipese in ogni modo e maniera. Chissà infatti come l’avrebbe pensata il Generale Dalla Chiesa su un Ministro dell’Interno che balla in una discoteca marittima. Su un ex Ministro che si sostituisce alle forze dell’ordine e mette alla gogna ragazzini citofonandogli a casa. Su un all’epoca eurodeputato Salvini che riguardo il Tricolore su cui lui, generale, aveva giurato, disse “non mi rappresenta”. Chissà.