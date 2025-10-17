Alla luce delle recenti scoperte condotte nell’ambito del programma Mnesys, un’iniziativa di ricerca che coinvolge oltre 800 scienziati distribuiti in più di 90 centri di studio in tutta Italia, la percezione alterata della fatica potrebbe avere radici ben più profonde di quanto comunemente si pensi. Coordinato anche da studiosi dell’Università di Verona, il progetto ha spiegato che la causa di questo malessere potrebbe risiedere in un’anomalia nei meccanismi cerebrali che regolano l’elaborazione dello sforzo.

Uno dei centri di riferimento per questo studio è il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona, dove le ricercatrici Mirta Fiorio e Angela Marotta hanno condotto approfondimenti specifici su soggetti affetti da malattie neurologiche e su individui sani, ma accomunati da un comune senso di affaticamento ricorrente e apparentemente immotivato.

Secondo le due studiose, alla base della stanchezza cronica potrebbe esserci un “difetto di integrazione” tra le informazioni sensoriali e motorie elaborate dal cervello. In parole semplici, il sistema nervoso centrale non sarebbe in grado di valutare in modo accurato quanto sforzo sia effettivamente richiesto per eseguire un’azione, determinando così un’impressione di fatica eccessiva rispetto al reale impegno fisico.

Non solo patologie: anche persone sane sono coinvolte

Sebbene tali anomalie siano particolarmente evidenti in persone affette da malattie neurodegenerative come il Parkinson – patologia in cui il senso di stanchezza è un sintomo frequente e debilitante – lo stesso fenomeno è stato osservato anche in individui perfettamente sani. Questi soggetti, pur non presentando alcuna condizione medica diagnosticata, riferiscono un affaticamento sproporzionato e persistente, con difficoltà a mantenere energie e motivazione nel corso della giornata.

La professoressa Fiorio, ordinario di neuropsicologia presso l’Università di Verona, ribadisce che questo tipo di affaticamento non si risolve con il riposo. Anzi, spesso permane anche dopo un sonno apparentemente adeguato, creando un circolo vizioso che compromette la qualità della vita e la produttività quotidiana.







Il passaggio stagionale come aggravante del malessere

Il fenomeno sembra acuirsi in certi periodi dell’anno, in particolare durante i cambi di stagione. Il passaggio dall’estate all’autunno, ad esempio, rappresenta un momento critico per molti. Le giornate si accorciano, le temperature si abbassano, e con essi cambia anche il ritmo circadiano e la routine quotidiana. Questi elementi, combinati, contribuiscono ad aumentare la sensazione di spossatezza in soggetti già predisposti.

Tuttavia, il cambiamento climatico e ambientale non è da solo sufficiente a spiegare la natura del disturbo. Le ultime evidenze suggeriscono che vi sia una predisposizione neurologica, una sorta di “cortocircuito” mentale che interferisce con la corretta valutazione dello sforzo e della fatica. Tale disallineamento tra corpo e mente, secondo le ricercatrici veronesi, è al centro di numerose condizioni di affaticamento cronico.

Dati allarmanti: una persona su dieci si sente esausta al mattino

Le statistiche parlano chiaro: in Italia, circa un cittadino su dieci riferisce di sentirsi già stanco appena sveglio. Non si tratta di un semplice disagio passeggero, ma di una condizione che perdura da oltre sei mesi, secondo le segnalazioni raccolte. A nulla serve un’alimentazione corretta o un regolare esercizio fisico: il senso di sfinimento si insinua nelle giornate delle persone colpite, influenzando negativamente anche la sfera emotiva e relazionale.

Questo dato, per quanto significativo, potrebbe persino essere sottostimato, considerando che molti individui non segnalano tali disturbi, ritenendoli normali conseguenze della vita moderna. Tuttavia, la scienza sta ora rivedendo questa interpretazione, suggerendo che alla base ci siano dinamiche neurofisiologiche complesse, non sempre evidenti a una prima valutazione medica.

Il cervello e il “calcolo” dello sforzo

Alla radice della fatica cronica, secondo le ipotesi emerse dalle ricerche italiane, potrebbe esserci un errore di “stima” da parte del cervello. Quando affrontiamo un’azione – che si tratti di alzarci dal letto, fare una telefonata o portare a termine un progetto – il nostro cervello elabora in anticipo il livello di impegno richiesto. Se questo meccanismo si guasta o si altera, si può avere la sensazione che anche compiti banali richiedano un enorme sforzo, generando quindi un sentimento costante di sopraffazione.

In presenza di questo malfunzionamento, non solo il corpo si sente affaticato, ma anche la motivazione viene meno. Il soggetto può quindi trovarsi intrappolato in una condizione psicofisica in cui ogni attività appare troppo difficile da affrontare, anche se oggettivamente non lo è.

In particolare, si punta a potenziare le strategie di riabilitazione neurocognitiva, già utilizzate con successo in alcune patologie neurologiche, per adattarle anche ai casi di stanchezza cronica non associati a malattie evidenti. Inoltre, si studiano tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva, come la stimolazione transcranica a corrente continua (tDCS), che potrebbe modulare l’attività delle aree cerebrali coinvolte nel controllo dello sforzo.

La fatica non è solo mentale o fisica

Il contributo delle neuroscienze aiuta a superare una visione dicotomica della stanchezza, troppo spesso attribuita esclusivamente a fattori psicologici o fisici. In realtà, come mostrano i dati emergenti, esiste una stretta interazione tra corpo, cervello e percezione. La sensazione di essere stanchi può derivare da una vera e propria disfunzione neurobiologica, che altera la nostra capacità di interpretare correttamente il mondo interno ed esterno.

Questa nuova consapevolezza aiuta anche a ridurre lo stigma che spesso accompagna i soggetti affetti da fatica cronica, i quali si sentono talvolta colpevolizzati o accusati di “esagerare”. Al contrario, la ricerca scientifica dimostra che le loro sensazioni hanno un fondamento oggettivo e meritano un’adeguata attenzione clinica.

L’affaticamento persistente, soprattutto se non alleviato dal sonno e non riconducibile a cause apparenti, non dovrebbe essere trascurato. Le recenti indagini condotte in Italia rappresentano un passo fondamentale verso una nuova comprensione di questo sintomo, che potrebbe non essere solo una conseguenza dello stress o della frenesia quotidiana, ma l’espressione di un’alterazione nei circuiti cerebrali deputati al controllo motorio e alla valutazione dello sforzo.