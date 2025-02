Lucio Corsi, con il suo brano Volevo essere un duro, ha conquistato il cuore di migliaia di ascoltatori, raggiungendo il secondo posto al Festival di Sanremo. In una società iper-produttivista e competitiva, in cui veniamo ogni giorno spinti a fare “meglio degli altri”, a essere forti e a raggiungere il successo, Corsi ha portato la bellezza della normalità sul palco più importante d’Italia.

«Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot». Sono questi i primi versi del nuovo singolo di Lucio Corsi, un brano che racconta il senso di inadeguatezza provato chi non si sente abbastanza forte, carismatico e affascinante, e che è diventato l’inno di migliaia di persone. Classe 1993, Corsi nasce a Grosseto e inizia la propria carriera musicale da adolescente, esibendosi nelle piazze della sua città. Nei suoi album, che riprendono le trame del cantautorato italiano e il glam rock britannico degli anni Settanta, racconta la vita quotidiana, fatta di amore, incertezze e paure.

Con una carriera consolidata in eventi musicali di rilievo e come autore di colonne sonore, come quella di Vita da Carlo di Verdone, la sua partecipazione al Festival lo ha consacrato in maniera definitiva al pubblico italiano.

Il personaggio Lucio Corsi: outsider, cantastorie, ribelle

Lucio Corsi racconta al pubblico cosa significa essere un outsider, e non lo fa solo tramite la sua musica: tutto nella sua estetica rimanda all’estraniamento dalla società, in una mescolanza perfetta tra favola e peripezia. Un elfo dalla faccia bianca e la voce sottile, vestito con abiti cuciti da lui stesso e già utilizzati in passato, le spalline alte tenute in piedi da due pacchetti di patatine.

Una figura leggiadra, che non ostenta ricchezza e successo: si aggira per le strade di Sanremo a piedi, raggiungendo l’Ariston senza farsi accompagnare in limousine, e non riesce ad accettare che le persone lo amino così tanto da volergli fare dei regali. In un video diffuso sui social, un fan gli porge dalle transenne un cesto di chiacchiere, e Corsi si toglie la spilla dal cappello e la dona in cambio.

Durante la finale di sabato, mentre all’una e cinquanta Carlo Conti regge la busta con il nome del vincitore del Festival, Lucio non è da solo: con lui c’è il suo chitarrista, Tommaso Ottomano, e lo abbraccia forte, aspettando con serenità il verdetto del televoto. La vittoria va ad Olly, ma questo non scalfisce la sua pace: nei giorni successivi, durante le decine di interviste quotidiane, i giornalisti provano a tirargli fuori di bocca qualche parola di ripicca, della polemica, un po’ di ostilità nei confronti dell’avversario. Però lui non cede, si complimenta con il giovane cantante genovese, definendolo «un amico», e dichiarando che «nella musica non vince nessuno».

L’umiltà e la semplicità del personaggio hanno contribuito in maniera fondamentale al successo della sua canzone. Corsi è divenuto l’anti-mito, l’esatto opposto degli artisti che hanno calcato il palco di Sanremo insieme a lui. Vivaci, nostalgici o tormentati, ma sempre affascinanti, impeccabili anche nella decadenza. Con i suoi pantaloni a pinocchietto e il sorriso ingenuo, Corsi si è invece fatto simbolo delle persone normali, che, in pigiama a casa, stanca dal lavoro e dalle incombenze della vita, ha guardato il Festival con stupore, rimanendo incantata da quel mondo distante e patinato, fatto di successo e abiti da sogno. Un mondo in cui vivono i nostri idoli e al quale non potremo mai aspirare.





La distruzione della performatività e della mascolinità tossica

Su Instagram e TikTok circolano da giorni video di persone che, con la canzone di Corsi in sottofondo, condividono le loro paure, le loro insicurezze e i loro piccoli sogni. Volevo essere un duro è lo slogan del momento. I social – normalmente utilizzati come vetrine, volte a mostrare la propria vita perfetta – in questo periodo si sono trasformati in uno strumento per mettere a nudo le parti più buie di sé, che di solito vengono nascoste agli altri, per il timore di essere giudicati o considerati deboli.

D’altra parte le piattaforme social non sono altro che un riflesso della società in cui viviamo: una società che ci spinge a essere produttivi ad ogni costo, ad aspirare al successo, a “mangiarci la vita”, consumando quante più esperienze di vita possibili, godendo di ogni istante fino a prosciugarci. La carriera e la popolarità diventano uno specchietto per le allodole, offrendoci l’illusione che la felicità arrivi solo con il completamento di tutti i passaggi stabiliti dal contesto sociale in cui viviamo.

Non c’è spazio per la diversità: e se davvero desideri distinguerti, devi avere successo, emergere come figura di riferimento nel tuo campo, raggiungere una posizione che ti consenta di trarre guadagni sostanziosi. Solo allora potrai dimostrare che quella diversità espressa inizialmente altro non era che un approccio alternativo al raggiungimento delle stesse mete prefissate per tutti.

In questa dinamica, che coinvolge in maniera trasversale tutte le persone, è il genere maschile quello più duramente colpito. La società è evoluta, non sono più solo gli uomini a dover “portare il pane a casa”, eppure gli stereotipi su come dovrebbe essere definita la figura maschile permangono. Un vero uomo è caratterizzato da forza e indipendenza, non esprime le proprie emozioni, si dedica a modellare il proprio corpo per renderlo robusto e scultoreo, e assume un ruolo di leadership nella coppia, facendo da sostegno e figura paterna per la propria compagna.

Stereotipi che si estendono anche alla comunità LGBT+, dove si presume che gli uomini gay debbano incarnare una dominanza e una sensualità simili a quelle associate alla figura dell’uomo eterosessuale. Corsi rappresenta l’antitesi di questo modello: in un mondo popolato da aspiranti, o tali, alpha e sigma male, che promuovono l’androcentrismo, il culto della palestra e il successo finanziario, Lucio incarna appieno la figura dell’emarginato, che però non cede al risentimento verso le donne, come accade tra gli Incel, ma si mostra consapevole delle proprie debolezze, accettandole e trovando in esse una forma di bellezza.

Perché in fondo «le lune senza buche sono fregature, ed è inutile fuggire dalle proprie paure. Io volevo essere un duro, però non sono nessuno: non sono altro che Lucio». E va bene così.

Beatrice D’Auria