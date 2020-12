‘Perché?’ ha dominato Year In Search 2020

Year In Search 2020 di Google: la campagna globale, che viene lanciata con un film di 3 minuti tradotto in più di 50 lingue. Mostra che i dati di Google Trends hanno fatto sì che il mondo si chiedesse “perché”. Più di ogni altra volta nella storia.

Quali sono le ricerche più popolari dell’anno su Google? Come di consueto, l’azienda di Mountain View ha presentato il suo tradizionale report sulle tendenze per il 2020 in termini di ricerca. Year In Search: lo sguardo annuale di Google al passato.

Year In Search fornisce un’istantanea delle paure, delle ansie, delle distrazioni e delle ossessioni di un anno che volge al termine. Alcune delle nostre domande sono rassicurantemente simili ovunque ci troviamo nel mondo. Altre illuminano le nostre stranezze e differenze culturali.

Quest’anno Year In Search è nettamente diverso dagli anni precedenti. Proprio come il 2020 lo è stato per tutti. Anno diverso, anno della paura, anno contro mano. Se l’umanità ha cominciato a camminare senza rete, il 2020 ha messo un freno a mano ai piani e ha seminato tanta incertezza quanto stordimento. E, isolati a casa, i nostri interessi si sono spostati. E, più che mai, gli utenti di Internet hanno cercato di capire i tempi che stanno vivendo.

A titolo di equilibrio, Google ha rivelato quali sono stati gli argomenti che hanno suscitato il maggiore interesse durante il 2020. E non devi fare troppi controlli incrociati per trovare una risposta: Covid-19 ha dominato l’agenda, i colloqui, le ricerche, tutto e altro ancora.

Le più cercate su Google

Già le principali ricerche e tendenze tra le più cercate su Google ce lo hanno fatto capire: il 2020 sarebbe un anno segnato dalla pandemia. Dalla digitalizzazione della socializzazione e dal teatro delle elezioni negli Stati Uniti. Sebbene anche altre questioni più attuali come altre tragiche morti o il lancio della nuova generazione di console siano riuscite a intrufolarsi nelle prime posizioni di questa lista.

Non sorprende che il COVID-19 sia stato al centro delle preoccupazioni degli utenti di Internet. Attraverso i termini: Coronavirus; covid-19 o anche sintomi coronavirus. Senza precedenti nella storia moderna, la pandemia è stata anche un’opportunità per gli utenti di Internet di prendersi cura di se stessi durante un periodo di reclusione. Con una tendenza notevole nelle ricette di cucina e nei tutorial fai-da-te.

Per ogni paese, Google ha raggruppato le principali ricerche del 2020 per categoria. Includendo neonati, giochi, definizioni, persone, notizie, etc. Nell’insieme, i termini attinenti alla pandemia e alle elezioni presidenziali degli USA erano in cima alla lista di diversi paesi. Tuttavia, anche le notizie nazionali più localizzate hanno ottenuto una buona posizione.

In Italia Alex Zanardi, il pilota automobilistico, è stato la persona più cercata dell’anno dopo il suo grave incidente. Un altro argomento comune in tutti i dati era la ricerca di istruzioni su come passare il tempo a casa. Gli utenti di tutto il mondo si sono rivolti a Google per informazioni sulla preparazione del pane in casa. Una delle più grandi tendenze del 2020.

Il video Year In Search 2020

Per cominciare, il video 2020 Year In Search è narrato con una poesia scritta e parlata dal poeta Kofi Dadzie. Un ghanese americano con sede a Boston. Il video quest’anno presenta anche una canzone originale, invece di usarne una preesistente. Si chiama “Together” ed è stata creata dal produttore vincitore del Grammy Peter Cottontale, con la collaborazione di Cynthia Erivo e Chance the Rapper.









Oltre al video Year In Search 2020, Google ha anche rivelato alcune delle sue principali ricerche di tendenza per il 2020 in più categorie. Google definisce le principali ricerche di tendenza quelle che hanno avuto un forte picco di traffico. Per un periodo prolungato nel 2020 rispetto al 2019.

Le principali ricerche di tendenza negli Stati Uniti per le varie categorie per il 2020 includono:

Ricerche: risultati delle elezioni

risultati delle elezioni Notizia: risultati delle elezioni

risultati delle elezioni Persone: Joe Biden

Joe Biden Attori: Tom Hanks

Tom Hanks Atleti: Ryan Newman

Ryan Newman Definizioni: WAP

WAP Sconfitta: Kobe Bryant

Kobe Bryant Vicino a me: test Covid vicino a me

A livello globale, le principali ricerche di tendenza per le stesse categorie per il 2020 includono:

Ricerche: Coronavirus

Coronavirus Novità: Coronavirus

Coronavirus Persone: Joe Biden

Joe Biden Attori: Tom Hanks

Puoi controllare tutte le principali ricerche di tendenza di Google per il 2020 qui.

Felicia Bruscino