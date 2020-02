I cinesi sono in Africa per infiltrarsi legalmente nelle deboli economie del continente e per sfruttare le materie prime, non certo per contendere all’Europa e ai califfi libici il mussoliniano “scatolone di sabbia” a suon di cannonate. I giacimenti di petrolio africani e i terreni fertili li comprano negli studi dei notai di Lagos, di Luanda e di Khartoum e lo fanno con valuta pregiata, non con le pallottole.