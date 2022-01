Perché il video watermark è essenziale per il Digital Marketing? Guida facile

Posted on

Se hai deciso di modificare o editare un video, una delle cose più importanti è quella di scegliere se aggiungere una filigrana o meno. Una filigrana, chiamata anche watermark, può interessare l’intero video oppure solo una sua parte.

Le filigrane trasparenti sono sicuramente le migliori perché riducono la loro presenza nel video. Spesso, questi strumenti vengono utilizzati per il Digital Marketing. Ma quali sono le motivazioni che spingono i brand a farlo? Scopriamolo nelle prossime righe.

Il significato di Video Watermark

Abbiamo detto che il video watermark non è altro che una filigrana applicata su un video che può essere costituita da un logo oppure da un testo o da una dichiarazione di non responsabilità sul copyright.

Questo strumento è molto utile per scoraggiare gli altri utenti non autorizzati ad utilizzare quel contenuto.

Utilizzare un visual watermark è importante perché ti consente di aggiungere slogan o loghi per promuovere la tua attività. Inserire semplicemente l’URL del tuo sito web è importante per conquistare la mente dei consumatori, ad esempio. Inoltre, protegge e identifica la proprietà del contenuto video.

Infatti, per realizzare un video potrebbe essere necessarie ore e ore di lavoro. Sarebbe un peccato che altri rivendicassero la proprietà di quel contenuto. Ecco perché i video con il watermark non possono essere facilmente utilizzati a sproposito proprio perché la proprietà del contenuto è identificata.

Video watermark per proteggere i diritti d’autore

Un altro aspetto che spesso i creatori di contenuti video devono affrontare è la pirateria. Questa problematica mina lo sviluppo di modelli che offrono intrattenimento o materiale educativo ai consumatori. Ciò può essere declinato anche nel Digital Marketing.

Aggiungendo una filigrana video, gli utenti che vogliono utilizzare questo contenuto dovranno essere in grado di eludere questi sistemi di protezione per ottenere una copia senza filigrana. E’ un processo parecchio complesso.

Ecco perché, nella maggior parte dei casi, la filigrana sul video rimane e la riproduzione del contenuto viene interrotta immediatamente con la presenza di un messaggio che ne spiega i motivi.

Video watermark come strategia per i brand online

Con lo sviluppo di piattaforme di social media, è sempre più necessario da parte dei brand inserire i video nella loro strategia di Digital Marketing. I video, infatti, rappresentano i contenuti che vengono consumati più frequentemente da parte degli utenti del web.

Oggigiorno, creare un video è davvero molto semplice e potresti aver necessità di promuoverlo una volta che lo avrai pubblicato sui tuoi canali digitali. Ecco perché potrebbe essere necessario applicare un watermark per proteggere i tuoi contenuti e rimanere competitivi nel mercato. Inoltre, la presenza di un logo all’interno del video renderà quest’ultimo più professionale e consentirà agli utenti di riconoscere la tua azienda.

Una buona idea è quella di aggiungere il watermark sfruttando un logo professionale in formato jpg. Si tratta di un formato molto semplice da convertire in uno sfondo trasparente che può essere visto durante il video. Oppure, puoi sempre scegliere un logo in formato PNG.

Se, invece, il tuo obiettivo è quello di aumentare gli iscritti sul tuo canale YouTube, potrebbe essere una buona idea quella di utilizzare come watermark il pulsante di iscrizione per YouTube.

Così, gli utenti capiranno che dovranno iscriversi al tuo canale per poter essere sempre aggiornati sui tuoi contenuti e tutto ciò potrebbe aumentare enormemente il tasso di conversione.

Conclusioni

Con il visual watermark può impedire l’accesso, la distribuzione e l’utilizzo dei tuoi video da parte di altri utenti. Questa tecnica viene anche utilizzata come modo per proteggere il tuo brand e prevenire il cosiddetto web scraping.

