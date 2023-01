Perché net-zero è così importante?

Net-zero: «Zero emissioni nette» entro il 2030 o il 2050 è l’obiettivo posto dal movimento ambientalista globale creato da Greta Thunberg. Il cambiamento climatico è un dato di fatto, la transizione verso un mondo net-zero è una delle più grandi sfide che l’umanità debba affrontare. Richiede niente di meno che una completa trasformazione del modo in cui produciamo, consumiamo e ci muoviamo.

La corsa globale per rimuovere l’anidride carbonica e altri gas serra dalla nostra atmosfera è in corso e la posta in gioco non potrebbe che essere alta. Le emissioni rilasciate dall’azione umana stanno provocando un tributo catastrofico sul nostro pianeta e ci spingono sempre più verso un’irreversibile crisi climatica. Gli esperti prevedono disastri ancora più devastanti. Interruzioni a lungo termine dei modelli meteorologici che distruggerebbero vite e mezzi di sussistenza e sconvolgerebbero le società.

Gli impegni sul clima presi dai governi fino ad oggi, anche se pienamente raggiunti, sarebbero ben al di sotto di quanto è necessario per portare le emissioni globali di anidride carbonica a zero entro il 2050. E dare così al mondo una pari possibilità di limitare l’aumento della temperatura globale.

La scienza ci mostra chiaramente che per evitare i peggiori impatti e preservare un pianeta vivibile, l’aumento della temperatura globale deve essere limitato a 1,5°C. Rispetto ai livelli preindustriali. Attualmente, la Terra è già di circa 1,1°C più calda di quanto non fosse alla fine del 1800 e le emissioni continuano ad aumentare.

Per mantenere il riscaldamento globale a non più di 1,5°C – come previsto dall’accordo di Parigi – bisogna ridurre le emissioni del 45%. rispetto ai livelli del 2010 entro il 2030. E raggiungere il net-zero entro il 2050. Allo stesso tempo, se non prendiamo misure estreme, nel 2030 è previsto un aumento del 10% delle emissioni rispetto al 2010.

Per arrivarci è necessario agire su tre fronti: politiche forti per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Un’azione determinata per adattarsi al riscaldamento globale già in corso e un forte sostegno finanziario per aiutare i Paesi vulnerabili a permettersi questi sforzi.

Le agende dei Governi devono fare i conti con l’urgenza della crisi climatica che sta alterando l’equilibrio dei nostri ecosistemi. L’economia globale deve mettere al centro l’impegno per un mondo più sostenibile. Le imprese devono fare la loro parte contribuendo a ridurre le emissioni di CO 2 . Come cittadini, tutti siamo chiamati ad agire in difesa del nostro Pianeta.

Impegnarsi a ridurre le emissioni di carbonio è una delle strategie utili e dimostra responsabilità e leadership ambientale. Tuttavia, è molto più facile a dirsi che a farsi.

L’entità del cambiamento nel riscaldamento globale è direttamente proporzionale alla quantità di anidride carbonica che le attività umane aggiungono all’atmosfera. Un’equazione estremamente semplice: per stabilizzare il cambiamento climatico, le emissioni globali di carbonio devono scendere a zero. Più tempo impieghiamo nel raggiungere l’obiettivo, maggiore sarà il cambiamento climatico.

In primo luogo, è fondamentale limitare ulteriori aumenti di temperatura a meno di 1,5-2°C. Per raggiungere questo obiettivo entro il 2050, le emissioni devono essere ridotte del 25-50% entro il 2030, rispetto ai livelli precedenti al 2019.

La buona notizia è che circa 140 paesi, che rappresentano il 91% delle emissioni di gas serra, hanno già proposto o fissato obiettivi net-zero entro la metà del secolo. La cattiva notizia è che la retorica delle emissioni net-zero non corrisponde alla realtà.

Arrivare allo net-zero richiede a tutti i governi, principalmente i maggiori emettitori, di rafforzare significativamente i propri contributi determinati a livello Nazionale. Come anche adottare misure coraggiose e immediate per ridurre le emissioni . Nel campo della politica il divario è ancora maggiore. Una nuova analisi del FMI sulle attuali politiche climatiche, su scala globale, mostra che otterrebbero solo una riduzione dell’11% .

La differenza tra questa cifra e quanto serve è enorme. Pari a più di cinque volte le attuali emissioni annuali dell’Unione Europea. Sussiste un disperato bisogno dell’applicazione delle politiche per recuperare il ritardo. Ciò richiederà un mix di incentivi che spingano le imprese e le famiglie a dare la priorità a tecnologie e prodotti puliti in tutte le loro decisioni.

Il mix ideale di misure includerebbe il prezzo del carbonio, nonché la riduzione dei sussidi ai combustibili fossili, insieme a misure alternative che possono ottenere risultati equivalenti, come tasse e regolamenti ambientali. Per integrare le politiche nazionali, il raggiungimento di un accordo su una soglia minima internazionale per il carbonio sarebbe un modo per galvanizzare l’azione.

Perché parliamo di net-zero e zero carbon?

Probabilmente hai già sentito parlare di net-zero e zero carbon, ma sai qual è la differenza tra questi due concetti? In un decennio chiave per fermare il cambiamento climatico, è importante sapere cosa significano esattamente.

L’IPCC è l’ Intergovernmental Panel on Climate Change, un gruppo scientifico riunito dalle Nazioni Unite che monitora i cambiamenti climatici. I suoi report catturano le informazioni più importanti, come le minacce che già affrontiamo o quelle previste per il futuro. Sottolineano inoltre le raccomandazioni che dovremmo seguire per limitare il riscaldamento globale, tenendo conto che:

La temperatura della Terra è più alta di quanto non fosse alla fine del XIX secolo.

L’ultimo decennio (2011-2020) è stato il più caldo mai registrato.

Gli esperti concordano sul fatto che se limitiamo l’aumento della temperatura a 1,5°C (massimo) potremmo evitare i maggiori impatti climatici. Ma siamo già a 1,2°C . Inoltre, un nuovo studio Climate Action Tracker (CAT) presentato alla COP26 prevede un aumento di 2,7°C entro il 2100 se non interveniamo.

Precisamente, una delle misure più importanti per fermare il riscaldamento globale è ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO 2 ) e altri gas serra . Ricordiamo che, secondo la US Environmental Protection Agency, i gas serra sono gas che intrappolano il calore nell’atmosfera. Non va dimenticato che questi gas hanno consentito la temperatura ideale per generare la vita sulla Terra. Il problema sorge quando si crea un eccesso di gas serra, come quello attuale, che va ad influire negativamente sul pianeta.

Motivo per cui, poiché il riscaldamento globale è una delle grandi minacce, tutti gli sforzi sono concentrati sul raggiungimento di zero emissioni nette o di un pianeta a zero emissioni di carbonio . Vediamo la differenza.

Cos’è net-zero?

Secondo le Nazioni Unite, net-zero è una strategia per ridurre quasi a zero le emissioni di gas serra. Va notato che questo termine non significa l’eliminazione al 100% delle emissioni. In parole povere, net-zero significa ridurre le emissioni di gas serra il più vicino possibile allo zero, con eventuali emissioni rimanenti riassorbite dall’atmosfera. Ad esempio dagli oceani e dalle foreste.

Raggiungere un mondo net-zero è una delle grandi sfide che l’umanità deve affrontare, ma sappiamo che non è impossibile e abbiamo alleati come le fonti energetiche rinnovabili che, tra le tante altre caratteristiche, sono pulite al 100%. Poiché non producono emissioni di carbonio.

Cos’è a zero carbon?

Mentre il termine net-zero implica la riduzione il più possibile delle emissioni, il termine zero carbon o carbon neutrality si riferisce alla compensazione delle emissioni. Si ottiene quando la quantità delle emissioni antropogeniche di gas serra emessa nell’atmosfera è uguale alla quantità rimossa da essa. Il carbon neutrality si ottiene attraverso la riduzione, la compensazione e la rimozione del carbonio.

La capacità di raggiungere il net-zero non dipende solo dalla riduzione delle emissioni di gas serra. Ma anche dalla rimozione di CO 2 dall’atmosfera. Le opzioni esplorate sono misure tecnologiche e biologiche di ‘sequestro del carbonio’, in cui l’anidride carbonica viene prelevata dall’atmosfera terrestre e immagazzinata.

Queste misure sono in linea con l’Accordo di Parigi e con l’obiettivo 15 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Prevedono l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la conservazione degli oceani e delle foreste, poiché assorbono più carbonio di quanto ne rilasciano. Non a caso sono definiti ‘pozzi naturali di carbonio’.

IL net-zero è importante in quanto è il modo migliore per affrontare il cambiamento climatico riducendo il riscaldamento globale. Ciò che faremo nel prossimo decennio per limitare le emissioni sarà fondamentale per il futuro. Motivo per cui ogni Paese, settore, industria e ognuno di noi deve lavorare insieme per trovare modi per ridurre il carbonio che produciamo.

Secondo gli ultimi dati, otto Paesi hanno già raggiunto net-zero

L’Italia e molti altri Paesi mirano a raggiungere zero emissioni nette entro il 2030, mentre Cina e India si danno qualche decennio in più di tempo. Esistono però alcuni (pochi) Paesi che questo l’obiettivo l’hanno già raggiunto.

BHUTAN: i parchi nazionali protetti dominano i due quinti della geologia del Paese, che sono collegati da corridoi di habitat che consentono alla fauna selvatica di muoversi tra di loro, senza ostacoli da parte dell’uomo.

COMORE: le basse emissioni derivanti dall’agricoltura, dalla pesca e dall’allevamento del bestiame, che rappresentano circa la metà dell’economia del paese, insieme a una rigorosa protezione ambientale per quasi un quarto della massa continentale, supportano il suo stato di zero emissioni nette.

MADAGASCAR: sebbene attualmente sia un emettitore netto zero, a causa delle massicce politiche di deforestazione, dal 2000 è sparito un quarto della copertura forestale del Paese. Se l’attuale tasso di perdita di alberi continua, potrebbe tornare a emettere CO2 entro il 2030.









GUYANA: è un altro paese ricco di alberi, circondato dalla foresta pluviale amazzonica. Avendo già raggiunto emissioni nette pari a zero, il Paese punta a un’ulteriore riduzione delle emissioni del 70% entro il 2030 . Tuttavia, il Paese è il più nuovo produttore mondiale di petrolio, il che potrebbe sfidare il suo status di emettitore netto di gas serra pari a zero.

NIUE: la pesca, l’agricoltura e il turismo costituiscono le principali attività economiche. Il contributo determinato a livello nazionale (NDC) del paese afferma che si tratta di un serbatoio netto di carbonio, che contribuisce solo per lo 0,0001% alle emissioni globali di gas serra.

PANAMA: con una popolazione di 4,5 milioni di persone, circa il 65% della massa continentale di Panama è ricoperta da foreste pluviali e il governo prevede di riforestare 50.000 ettari di terreno. Entro il 2050, rafforzando il suo status di serbatoio di carbonio.

SURINAME: è tra i paesi più ricchi di foreste del mondo, con una chioma che copre il 93% della sua massa continentale. Le foreste del Suriname assorbono miliardi di tonnellate di CO2 e supportano la ricca biodiversità. Ciò gli ha consentito di formare partenariati per i crediti di carbonio.

GABON: Le foreste pluviali del Congo dominano l’88% della massa continentale del Gabon nell’Africa centrale. Grazie a un forte impegno per la non deforestazione e la gestione sostenibile delle sue risorse naturali. E’ uno dei più grandi “pozzi di carbonio” del mondo, emette pochissima anidride carbonica mentre ne assorbe grandi quantità. L’ONU ha definito il Gabon un modello di conservazione ambientale.

Felicia Bruscino

