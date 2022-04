Perché rivolgersi a un’agenzia di marketing

Si sente spesso parlare di agenzie di marketing, web agencies o agenzie di comunicazione. Ma cosa fanno queste di preciso? Sostanzialmente, aiutano aziende e professionisti a migliorare la propria comunicazione e il proprio posizionamento sul mercato.

Si tratta di un’attività essenziale da sempre, ancora prima della comparsa di internet. Da quando però il digitale ha preso il sopravvento, moltissime aziende e professionisti che operavano nel marketing si sono specializzati nelle attività di promozione sul web per offrire ai clienti una comunicazione ancora più efficace.

Al giorno d’oggi è praticamente impensabile fare pubblicità senza muoversi anche nel comparto digitale: l’attenzione degli utenti è infatti concentrata sull’universo online e si moltiplicano sia le ricerche sui motori di ricerca, sia il tempo trascorso sui social networks.

Gli strumenti digitali sono incredibili risorse da sfruttare per promuovere la propria attività. Inoltre, non sono solo le aziende che lavorano nel settore digitale a poter trarre il massimo da questi assets, ma anche le imprese più tradizionali come ristoranti o negozi.

A chi si rivolgono le agenzie di marketing?

Il marketing non è sempre uguale. Ci sono agenzie che operano a 360° e seguono clienti di ogni tipo in un percorso completo. Altre operano invece con alcune nicchie specifiche, specializzandosi su particolari settori e diventando esperti mercati circoscritti.

Ci sono poi agenzie che operano nel settore B2C, supportando cioè le imprese business to consumer. Le imprese che si muovono nel comparto business to business potrebbero aver bisogno di un’agenzia marketing B2B per raggiungere i loro obiettivi. La comunicazione in questo caso viene studiata in modo differente, con strategie specifiche mirate a un pubblico target che è sostanzialmente composto da altre imprese e professionisti.

I vantaggi di un’agenzia di marketing

Rivolgersi a un’agenzia di marketing ha sicuramente diversi benefici, primo tra tutti quello di sfruttare il know how di professionisti che hanno maturato esperienza nel settore della comunicazione e della promozione.

Promuovere il proprio business in totale autonomia è possibile, ma gestire attività così delicate senza la necessaria esperienza può portare non solo a scarsi risultati, ma anche a inutili sprechi di risorse. Inoltre una gestione non accurata della propria immagine potrebbe compromettere la reputazione del proprio brand, con conseguenze non trascurabili.

Molti pensano ai servizi delle agenzie di marketing come a spese da affrontare, ma è più corretto considerarle come dei veri e propri investimenti sulla propria azienda, che porteranno nel breve e nel lungo periodo risultati tangibili e quindi un incremento di clientela e di fatturato.

I canali per una comunicazione efficace

Quali sono i canali che vengono generalmente utilizzati per promuoversi online al giorno d’oggi? Principalmente si possono considerare da un lato i motori di ricerca, dall’altro i social network.

Sui motori di ricerca fondamentale è una buona strategia SEO, ovvero l’ottimizzazione del posizionamento in modo organico, senza cioè costanti investimenti nell’advertising. Si tratta di una strategia che lavora sul lungo periodo e per raggiungere la piena efficacia ha bisogno di tempo. L’idea migliore è quella di affiancarla a campagne pubblicitarie e pagamento, per ottenere un posizionamento di successo su determinate chiavi di ricerca.

Per quanto riguarda i social è ormai irrinunciabile creare profili e pagine dedicati al proprio brand, in modo da farsi conoscere non solo dai potenziali consumatori, ma anche da altre aziende che operano in un settore complementare al proprio, creando network profittevoli.

I vantaggi di un’attività di marketing sono evidenti e coinvolgono chiunque gestisca un business in proprio, ma anche tutti coloro che vorrebbero intraprendere un’attività imprenditoriale. Un’attività vitale non solo in una fase iniziale dell’attività, ma anche in un’ottica di crescita sul lungo periodo.

