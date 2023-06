Perché vale ancora la pena acquistare un iPhone 11

Il 10 settembre 2019 il CEO di Apple, Tim Cook, presentò al mondo l’iPhone 11, un prodotto estremamente innovativo per l’epoca e che, vista l’uscita dei modelli successivi, oggi potrebbe sembrare obsoleto. Ma la verità è che non è così e che, anzi, è ancora un prodotto che vale la pena avere. Se non siete convinti, niente paura: ora vi spieghiamo perché dovreste valutare l’acquisto di un iPhone 11 ricondizionato.

iPhone 11 ricondizionato

CertiDeal è un rivenditore di telefoni che non sono nuovi di zecca, ma che in realtà è come se lo fossero perché sono stati praticamente ricostruiti da zero. Quando questo succede si parla di telefoni ricondizionati, prodotti performanti tanto quanto quelli mai usati, ma con un prezzo inferiore e soprattutto con un processo produttivo che rispetta l’ambiente.

Tutto quello che vi abbiamo appena detto ci porta a una grande risposta: vale ancora la pena acquistare un iPhone 11.

Fatto di alluminio e vetro, l’iPhone 11 è disponibile in sei diversi colori: nero, verde, viola, rosso, bianco e giallo. Ciò vuol dire che è una soluzione più che ottima per coloro che – come è anche giusto che sia – danno importanza all’estetica del telefono.

Lo spazio di archiviazione non è da sottovalutare in quanto ci sono ben tre possibilità: 64, 128 o 256 GB di memoria, che si traduce con molto spazio per foto, musica, app ed altri file.

Altrettanto interessanti sono le dimensioni in quanto possiedono uno schermo a 6.1 pollici, vale a dire che sono device sufficientemente grandi per una serie di attività, come guardare video e giocare, pur non risultando troppo ingombranti per gli usi di ogni giorno. Il peso è irrisorio: 194 grammi, facile da portare in giro ed utilizzare

Caratteristiche tecniche

Un iPhone 11 ricondizionato è quindi un prodotto ancora altamente consigliato. Ma se non siete convinti ecco a voi altre caratteristiche tecniche particolarmente interessanti.

Lo schermo, di 6.1 pollici, è un Liquid Retina HD che assicura una visione piacevole. È inoltre disponibile la funzione True Tone che adatta la luminosità e i colori dello stesso in base all’ambiente circostante.

Le fotocamere frontali e posteriori dell’iPhone 11 sono a 12 megapixel e hanno anche uno zoom ottico 2x e uno zoom digitale fino a 5x. La fotocamera anteriore dell’iPhone 11, tra le altre cose, permette di filmare in slow motion in qualità HD e 120 fps.

Ottima è anche la modalità notturna che consente di scattare foto al buio o in luoghi con poca luce. Il telefono supporta la Smart HD, che fa foto multiple con diversi livelli di esposizione. I video possono essere registrati in 4K.

L’iPhone 11 possiede anche un potente processore bionico A13 che assicura un’esperienza comoda e leggera anche con app e compiti che richiederebbero ancora più potenza, come giochi e realtà aumentata.

Tale processore permette anche una maggior durata della batteria: secondo la Apple è in grado di resistere a 17 ore di riproduzione video con una sola carica.

Inoltre, l’iPhone 11 può essere caricato velocemente tramite wireless.

Stampa questo articolo