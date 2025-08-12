Perito Moreno, una distesa di ghiaccio mozzafiato all’interno del Parque Nacional Los Glaciares, nella provincia di Santa Cruz, è da tempo simbolo di stabilità glaciale in un’epoca segnata da rapidi cambiamenti climatici.

Emblema dell’Argentina è descritto come uno dei ghiacciai più stabili della Patagonia, ritenuto immune alla perdita di ghiaccio, si sta assottigliando a livelli sempre maggiori. Segnale di una risposta ritardata al cambiamento climatico che solleva timori, e preoccupazioni, di un ritiro irreversibile.

I ghiacciai sono riserve essenziali di acqua dolce, regolatori climatici e indicatori della salute del pianeta. Il drammatico ritiro del ghiacciaio Perito Moreno segnala che anche i corpi di ghiaccio più resistenti stanno cedendo a causa dell’aumento delle temperature globali.

Il progressivo assottigliamento e ritiro di questo ghiacciaio riflette perdite più ampie in Patagonia e nel mondo, con implicazioni per l’innalzamento del livello del mare, le riserve idriche regionali e la biodiversità.

I cambiamenti hanno anche ripercussioni negative sul turismo e sulle economie locali, in particolare in aree come l’Argentina meridionale, dove i parchi glaciali rappresentano importanti attrazioni.

Per decenni, questo iconico ghiacciaio ha rappresentato una rara eccezione alla tendenza globale al ritiro dei ghiacci. Ma una nuova ricerca, pubblicata su Communications Earth & Environment, rivela un cambiamento drammatico e inquietante: il Perito Moreno sta ora vivendo il suo ritiro più consistente dell’ultimo secolo.

Lungo 30 chilometri e alimentato dal Campo de Hielo Patagónico Sur, Perito Moreno si affaccia maestosamente sul Lago Argentino, in Patagonia. Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1981, è una delle attrazioni naturali più celebri dell’Argentina, visitato ogni anno da migliaia di turisti.

A differenza della maggior parte dei ghiacciai della regione, dal 2000 al 2019 aveva registrato un arretramento minimo – meno di 100 metri – diventando un raro esempio di stabilità in un’epoca di rapidi ritiri glaciali. Questa “resistenza” era attribuita alla particolare morfologia del fondale lacustre e a un ancoraggio solido su una dorsale sommersa.

La ricerca rivela che il gigante di ghiaccio sta vivendo il suo più consistente ritiro dell’ultimo secolo, perdendo contatto con il substrato roccioso e rilasciando altro ghiaccio. Un cambiamento che non è soltanto spettacolare da osservare, ma che racconta una storia più ampia e preoccupante.

I risultati del rapporto indicano che negli ultimi anni il tasso di assottigliamento del ghiacciaio al termine è aumentato di oltre sedici volte, passando da 0,34 metri all’anno tra il 2000 e il 2019 a una media di 5,5 metri all’anno tra il 2019 e il 2024. Inoltre, in alcune aree, il ghiacciaio si è ritirato di oltre 800 metri dal 2019.

Secondo gli esperti, il Perito Moreno ha iniziato a perdere contatto con il substrato roccioso sottostante. Questo distacco sta causando la fuoriuscita di altro ghiaccio man mano che arretra, un fenomeno immortalato in suggestive fotografie time-lapse dal 2020. Gli autori dello studio descrivono questo fenomeno come un’evidenziazione del “fragile equilibrio di uno dei ghiacciai più noti al mondo“.

Le indagini geofisiche hanno rivelato la presenza di una grande dorsale al di sotto dell’estremità del ghiacciaio su cui attualmente si trova, che potrebbe essere stata responsabile della sua stabilità prima del 2019.

Tuttavia, il rapido assottigliamento rischia di ridurre il contatto tra ghiaccio e dorsale. Se il fronte glaciale dovesse “sganciarsi” da questa base, l’acqua più profonda a monte favorirebbe un aumento del distacco di iceberg e un arretramento potenzialmente di diversi chilometri in tempi relativamente brevi.

Perché sta accadendo?

Le cause precise non sono ancora chiare. Tra le ipotesi:

Cambiamenti in temperatura e precipitazioni : anche variazioni minime possono alterare l’equilibrio tra accumulo e fusione.

: anche variazioni minime possono alterare l’equilibrio tra accumulo e fusione. Riscaldamento delle acque del lago : acque più calde favoriscono la fusione basale del ghiaccio.

: acque più calde favoriscono la fusione basale del ghiaccio. Dinamiche interne: fratturazioni e variazioni di pressione potrebbero accelerare il distacco di masse glaciali.

Il caso Perito Moreno dimostra che anche i ghiacciai considerati “stabili” possono subire transizioni improvvise e non lineari.

Il ritiro del Perito Moreno non è un episodio isolato. Secondo il World Glacier Monitoring Service, i ghiacciai del pianeta stanno perdendo in media 267 miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno. In Patagonia, il ritiro medio è tra i più rapidi al mondo, con perdite che contribuiscono significativamente all’innalzamento del livello del mare.

Anche giganti come il Thwaites Glacier in Antartide – soprannominato “doomsday glacier” – stanno vivendo dinamiche simili, con accelerazioni improvvise che mettono in crisi le previsioni basate su trend passati.

Il Perito Moreno non è solo un simbolo naturale: rappresenta una risorsa economica per l’Argentina. La sua accessibilità e spettacolarità attirano visitatori da tutto il mondo. Un arretramento significativo potrebbe alterare l’esperienza turistica e ridurre le entrate locali. Già in altre aree, come in Alaska e nelle Alpi, il ritiro glaciale ha costretto a ripensare percorsi, punti panoramici e infrastrutture, con impatti economici e culturali di rilievo.

Per la comunità scientifica, è un laboratorio a cielo aperto per studiare i meccanismi di collasso glaciale. Il passaggio da stabilità a rapido ritiro in un arco temporale così breve fornisce dati cruciali per migliorare i modelli previsionali e comprendere le soglie critiche del sistema criosferico. Come ricorda il glaciologo Moritz Koch, “i ghiacciai non rispondono sempre in modo graduale: a volte basta un piccolo cambiamento per innescare una trasformazione radicale”.







Un futuro incerto

Il destino del Perito Moreno resta sospeso tra la possibilità di una stabilizzazione temporanea e il rischio di un collasso rapido. Ciò che è certo è che l’accelerazione osservata dal 2019 segna un punto di svolta e sfida l’idea che alcuni ghiacciai siano immuni ai cambiamenti climatici.

L’assottigliamento è un campanello d’allarme, non solo per gli scienziati, ma per chiunque investa nel futuro del nostro pianeta. Dimostra che anche le meraviglie naturali apparentemente più resilienti sono vulnerabili all’inarrestabile avanzata del cambiamento climatico.

La meticolosa ricerca, che unisce tecnologie all’avanguardia e lavoro sul campo, sottolinea l’importanza di monitorare e comprendere questi cambiamenti, prima che raggiungano un punto di non ritorno. Mentre il mondo osserva il Perito Moreno arretrare lentamente, il messaggio è chiaro: nessun ghiacciaio è immune e le conseguenze dell’inazione si faranno sentire ben oltre le valli ghiacciate della Patagonia.

Per la Patagonia e per il mondo, questa vicenda è un avvertimento: non esistono più zone franche nella crisi climatica globale. La resilienza apparente può essere solo una pausa prima di un cambiamento profondo.

Felicia Bruscino