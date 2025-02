Perquisizione della polizia di quattro ong finanziate da Usaid in Serbia: si accusano di uso improprio dei fondi e riciclaggio di denaro a seguito di un’indagine voluta dal presidente Vučić.

La perquisizione delle ong: un altro colpo contro Usaid e i diritti umani

Guerra che richiama la guerra e zittisce il pensiero: è questo lo spirito politico che sta rapidamente acquisendo sempre più potere nel mondo, dopo lo smantellamento di Usaid voluto dall’amministrazione Trump. Il 25 febbraio, quattro sedi di organizzazioni non governative finanziate da questa associazione sono state perquisite dalla polizia locale, in seguito a un’indagine esercitata dalla procura di Belgrado che le accusa di uso improprio dei fondi e riciclaggio di denaro.

La Serbia, che in questo periodo affronta una delle più grandi rivolte sociali del secolo contro il governo, osserva le autorità prendere nuovamente una posizione crudele e contro i diritti dei cittadini. Da novembre infatti, il Paese vede le sue città colme di proteste, università occupate e studenti che cercano di far sentire la propria voce, accusando un governo che li sta abbandonando a loro stessi.

L’apertura dell’indagine voluta dal presidente Aleksandar Vučić presso la procura di Belgrado, incolpa le ong serbe di riciclaggio e uso inadeguato dei finanziamenti ricevuti: si tratta di un ulteriore ed evidente tentativo di controllare le organizzazioni non governative che contrastano le sue idee politiche e conservatrici, evidenziato inoltre dall’appoggio di Trump all’apertura del caso.

Un gesto che mira al silenzio del pensiero politico

Le perquisizioni nelle quattro sedi delle ong sono state effettuate da una squadra di venti poliziotti guidate da uno speciale dipartimento di “anticorruzione“, con l’obiettivo di raccogliere prove di uso improprio dei fondi finanziati e riciclaggio di denaro. Parliamo di organizzazioni incentrate sui diritti umani, civili e stato di diritto. Organizzazioni che mirano al benessere del prossimo e al valore di ogni singolo uomo, donna e bambino.

Un gesto oltre i limiti del legale, che non solo vede la negazione più totale dei diritti fondamentali dei cittadini e degli aiuti umanitari che Usaid ha sempre portato nel Paese, ma adopera di prepotenza, sfruttando il potere esercitato dal presidente: Civic Initiatives, una delle ong perquisite, ha dichiarato che la polizia abbia fatto irruzione senza nessun mandato di perquisizione.

Durante il raid, inoltre, non sono stati risparmiati nemmeno gli uffici adiacenti dell’associazione think-tank Center for Practical Politics, che mai ha ricevuto finanziamenti da Usaid.

Si tratta di una presa di controllo a tutti gli effetti nei confronti di organizzazioni in contrasto con la politica esercitata dal presidente. Enti destinati al bene che vengono soffocati dalla presa di potere di un uomo conservatore, che non solo attacca diritti e aiuti umanitari indispensabili nel suo stesso Paese, ma vieta l’espressione di un’opinione politica e pacifica diversa dal suo pensiero tradizionalista.









La presa di posizione del settore umanitario

Le ong però non rimangono in silenzio: si affiancano ai molti studenti e cittadini che in questo periodo hanno portato avanti le proteste contro il governo, accusando lo Stato di aggredire senza alcuno scrupolo i diritti civili fondamentali e a esercitare pressioni illegali sulla società Serba.

Amnesty international prende posizione, dichiarando come le accuse non accertate di Trump, Musk e del presidente e il movimento che i governi stanno mettendo in atto siano una colossale minaccia per il settore umanitario, che da sempre ha come unico obiettivo il diritto ai diritti umani di ogni cittadino nel mondo.

Voltare le spalle alle organizzazioni e alle proteste che in questo momento si stanno svolgendo in Serbia significa assecondare un altro potere pericoloso per la società globale, che aumenta la sua potenza devastando le voci e le azioni delle persone che lui stesso avrebbe il dovere di proteggere.

Guerra aumentata dall’odio, che reprime gli obiettivi di pace del settore umanitario e le voci dei cittadini di sempre più Paesi. Queste sono solo le conseguenze iniziali del lungo processo avviato negli Stati Uniti con il nuovo avvento di Trump. Bisogna ancora rimanere a guardare che i diritti degli altri vengano neutralizzati intorno a noi, o dovremo aspettare che colpisca anche l’Italia prima di farli valere?

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha recentemente affermato che i fondi umanitari nel suo Paese siano stati adoperati solo per fini politici, promettendo come Vučić ulteriori indagini.

La Slovacchia è la prossima, e non è molto lontana da noi.

Bisogna mettersi in moto, perché i diritti che sono stati negati a migliaia di persone contano esattamente quanto i nostri, e non prendono valore solo quando vengono negati anche nel nostro Paese.

Ginevra Montenovo