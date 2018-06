Sono 13 quest’anno gli anni di attività della giulioperroneditore. , casa editrice indipendente romana, fondata da Giulio Perrone, editore, e Mariacarmela Leto, direttrice editoriale. Per rinnovare la realtà editoriale il nuovo design è stato affidato a Maurizio Ceccato e da lui architettato attorno a tre vertici: recuperando il design di inizio secolo Novecento (El Lissitski, Bauhaus, Piet Mondrian, Penguin Publishing), la tipografia a tre colori (nero, rosso e bianco) e l’asprezza della carta non plastificata, nuda e ruvida, con un nome oramai epico:Woodstock della Fedrigoni.

Cambiamenti e rivoluzioni! L’unica regola per la veste grafica della Giulio Perrone editore è quella che “non si vede!”. Le nuove copertine della casa editrice richiamano l’impianto di vecchi poster o quello di flyer per serate da nightclub, con elementi che richiamano icone figurative o astratte riconoscibili grazie all’uso di “tipi” standardizzati da un secolo di metodologia offset. Segni e tipografie arrivano da epoche distanti tra loro. Per i colori la scelta è stata una centrifuga vintage che spremesse e restituisse tutto in tre colori: rosso, bianco e nero.

Sulla collana Passaggi Di Dogana l’etichetta, incollata a mano come uno sticker, da apporre sulla valigia durante o dopo un viaggio, è l’unico elemento che mantiene una sua reiterazione. L’uso della tipografia e delle icone è asciutto come i timbri di vecchie “réclame” dove era il solo disegno a identificarne il prodotto e la riconoscibilità. Ad arricchire il catalogo quest’anno nuovi autori: da Angelo Molica Franco, Paolo Foschi a Massimo Torre, Gabriella Genisi, Rossana Dedola (e molti altri). Sul restyling del logo GPEditore: lettere greche e labirinti.

Maurizio Ceccato ha costruito un Delta, l’ha rovesciato, così da far partire una spirale, dove tessere un filo che traccia una strada nel labirinto delle narrazioni. Prima di arrivare alla sintesi ha cercato di capire se il naming fosse una possibilità più che un intralcio. La ragione sociale della casa editrice, invece, resta salda nella sua interezza. Maurizio Ceccato nasce a Roma nel 1970, affianca all’attività editoriale collaborazioni in rassegne di arte e lavori multimediali legati al cabaret e al teatro. Dal 1994 collabora come illustratore per Il Manifesto, l’Espresso , Artribune. Art director di diverse realtà editoriali. Fondatore di IFIX è una società di comunicazione visiva, consulenza grafica e design per l’editoria.

http://www.giulioperroneditore.com/

Maggie Van der Toorn