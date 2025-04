Quando il calendario ebraico e quello cristiano quasi si sovrappongono, può accadere che la fine della festa di Pesach coincida con l’inizio della Pasqua cristiana. Due celebrazioni centrali per la religione cristiana ed ebraica, le quali portano con sé un forte connotato simbolico e storico per entrambe le fedi.

Le origini di Pesach: la festa della liberazione

Pesach, conosciuta come la Pasqua ebraica, è una delle ricorrenze più antiche del calendario ebraico. Commemora l’uscita degli ebrei dalla schiavitù in Egitto, un evento fondante della storia biblica. Il racconto dell’Esodo, al centro della celebrazione, narra di come Dio abbia liberato il popolo d’Israele infliggendo all’Egitto dieci piaghe, culminate con la morte dei primogeniti egiziani. Le famiglie ebree, avvertite in anticipo, segnarono gli stipiti delle loro case con sangue d’agnello, così che l’angelo sterminatore “passasse oltre”, risparmiandole. Il termine “Pesach”, infatti, significa proprio “passaggio” o “salto oltre”.

Questa festa viene celebrata dal 15 al 22 del mese di Nissan, secondo il calendario ebraico, e si apre con una cena rituale molto ricca di significato: il Seder. Durante il Seder viene letta la Haggadah, un testo che racconta la liberazione dall’Egitto e contiene le preghiere, i canti e le riflessioni. I cibi che vengono consumati in questa occasione sono altamente simbolici. Dalle erbe amare che ricordano l’amarezza della schiavitù, al pane azzimo, o matzah, che rievoca la fretta con cui gli ebrei lasciarono l’Egitto, senza poter aspettare che il pane lievitasse. Il vino, che viene bevuto in quattro momenti diversi del pasto, celebra, invece, le promesse divine di redenzione.

La Pasqua cristiana: la resurrezione e il nuovo inizio

La Pasqua cristiana nasce in un contesto storico e religioso profondamente ebraico. Gesù di Nazareth, figura centrale del Cristianesimo, venne crocifisso a Gerusalemme proprio durante i giorni della celebrazione di Pesach. I racconti evangelici indicano che l’ultima cena condivisa da Gesù con i suoi discepoli fu una cena pasquale, probabilmente proprio un Seder. Tuttavia, a partire dalla sua morte e risurrezione, i primi seguaci di Gesù iniziarono a reinterpretare quei giorni alla luce del loro nuovo messaggio.

Per i cristiani, la Pasqua non è più solo il ricordo della liberazione dalla schiavitù d’Egitto, ma rappresenta la vittoria definitiva sulla morte e sul peccato. Gesù, crocifisso il venerdì, risorge il terzo giorno, la domenica, la quale diventa il giorno per eccellenza della celebrazione cristiana. La Pasqua diviene così la festa centrale dell’intero anno liturgico, fulcro teologico della fede cristiana.

A differenza di Pesach, la Pasqua cristiana non ha una data fissa. Viene celebrata la domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera. Questa regola, stabilita nei primi secoli del Cristianesimo fa sì che la data della Pasqua cambi ogni anno, generando a volte coincidenze o sovrapposizioni con Pesach, come accade quest’anno, con il cadere della Pasqua cristiana il giorno dopo la fine di Pesach.

Due percorsi religiosi, una radice comune

Nonostante le divergenze teologiche e rituali, è innegabile che Pesach e Pasqua condividano un’origine comune. Entrambe si svolgono in primavera, stagione che sta a simboleggiare la rinascita, e ruotano entrambe attorno all’idea di liberazione. Pesach racconta di una libertà concreta, storica, da una schiavitù imposta da un potere terreno. La Pasqua cristiana parla di una liberazione spirituale, universale, che va oltre la storia e tocca la dimensione eterna dell’anima.

Anche il modo in cui vengono tramandate queste storie riflette una tensione tra memoria e identità. Nella tradizione ebraica, ogni ebreo che partecipa al Seder è chiamato a considerarsi come se lui stesso fosse uscito dall’Egitto. Nella liturgia pasquale cristiana, i fedeli rivivono la passione, morte e risurrezione di Cristo come esperienza personale di salvezza.

Il legame tra le due festività è reso ancora più evidente dal simbolismo dell’agnello. Nell’Esodo, l’agnello sacrificale è ciò che salva gli ebrei dalla piaga finale. Nel Cristianesimo, Gesù stesso viene definito “l’Agnello di Dio” che si sacrifica per la salvezza del mondo. Questo parallelismo teologico è uno dei punti più forti di contatto tra le due tradizioni.







La separazione liturgica e il tempo del dissenso

Col passare dei secoli con il distacco del Cristianesimo dal suo alveo originario ebraico, le due feste hanno iniziato a distanziarsi sempre più in modo netto. Con il Concilio di Nicea del 325 venne stabilito che la Pasqua cristiana non dovesse mai coincidere con Pesach, ciò al fine di marcare la nuova identità del Cristianesimo, distinta dall’ebraismo. Questa scelta contribuì ad accentuare una distanza teologica e temporale, destinata ad avere conseguenze anche sul piano storico e politico.

Da quel momento i due calendari si muovono in modo differente. Il calendario ebraico, lunisolare, segue cicli diversi da quello gregoriano adottato dalla Chiesa cattolica e dalla maggior parte delle chiese protestanti. Questo spiega perché la coincidenza delle due feste sia oggi piuttosto rara, ma quando accade, suscita spesso riflessioni su quel legame originario che nessuna riforma o concilio ha potuto evitare totalmente.

I riti e i simboli: raccontare la salvezza attraverso il cibo

Pesach e Pasqua sono celebrazioni che si vivono in famiglia, a tavola, attorno a un racconto. Il Seder ebraico è una delle liturgie domestiche più intense e partecipate della tradizione ebraica. Ogni elemento del pasto è un simbolo: le erbe amare, il charoset, il matzah, l’uovo sodo, l’osso d’agnello. La narrazione è parte integrante del rito e ogni generazione è chiamata a raccogliere il testimone del ricordo.

La Pasqua cristiana, soprattutto nella sua forma liturgica, culmina nella Veglia pasquale del sabato sera, un rito che attraversa la notte e annuncia la risurrezione. Il fuoco nuovo, la proclamazione dell’Exsultet, la benedizione dell’acqua e il canto dell’Alleluia segnano una vera e propria rinascita. Anche qui il cibo ha un ruolo importante: dal pane eucaristico, che simboleggia il corpo di Cristo, fino ai pranzi familiari della domenica di Pasqua, con le loro uova, colombe, agnelli, capretti e dolci simbolici.

Pur nella diversità, entrambe le festività mostrano come il cibo possa essere sacramento di memoria, segno tangibile di una storia collettiva da ricordare, celebrare e trasmettere.

Un dialogo possibile

Nel mondo contemporaneo, segnato da una crescente attenzione al dialogo interreligioso, molti studiosi, credenti e comunità stanno riscoprendo le radici comuni tra ebraismo e cristianesimo. La riflessione condivisa sulle due Pasque può diventare un punto di partenza per un confronto più ampio, che non neghi le differenze, ma le affronti con rispetto e consapevolezza storica.

In alcuni contesti, si organizzano momenti di incontro e studio tra ebrei e cristiani proprio in occasione di Pesach e Pasqua, per mettere in dialogo due narrazioni che, in fondo, parlano entrambe di speranza, liberazione e rinnovamento. Che si tratti della fuga dall’Egitto o della resurrezione dopo la croce, il messaggio è universale: liberazione e rinascita.

In un mondo segnato da divisioni e crisi, riscoprire ciò che unisce questi due fedi diventa passo fondamentale al fine di stabilire un dialogo tra fedi che si rivela essere importante alla luce delle dinamiche religiose a cui tutto il mondo sta assistendo.

Sophia Spinelli