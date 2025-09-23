L’ultimo aggiornamento dell’Istat sui conti economici nazionali ha portato alla luce un dato che rischia di alimentare non poche polemiche in ambito politico: nel 2023, il peso delle tasse è salito al 42,5% del Prodotto Interno Lordo. Si tratta del livello più alto registrato dal 2020, anno in cui la pandemia da Covid-19 aveva provocato uno squilibrio marcato nei conti pubblici, a causa del crollo dell’attività economica e dell’aumento della spesa pubblica per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Questa risalita della pressione fiscale appare ancor più significativa se si considera che negli anni precedenti si era registrata una tendenza opposta. Tra il 2021 e il 2022, infatti, la pressione fiscale era calata, attestandosi al 41,2%. Il balzo di oltre un punto percentuale registrato nel 2023 sembra ora smentire concretamente le dichiarazioni e le promesse politiche fatte dall’attuale esecutivo, che fin dalla campagna elettorale aveva posto l’accento sulla necessità di ridurre il carico fiscale, in particolare per i redditi medio-bassi.

Una battuta d’arresto per la politica fiscale dell’esecutivo

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha fatto del taglio delle tasse uno dei punti chiave del proprio programma economico. Tra gli slogan più ripetuti in vista della prossima legge di Bilancio figura “Tagliamo l’Irpef al ceto medio”, un messaggio chiaro e diretto rivolto a quella fascia di popolazione che da tempo lamenta un’eccessiva pressione tributaria e scarse ricadute in termini di servizi pubblici.

Tuttavia, la realtà certificata dall’Istat rischia di compromettere la credibilità del messaggio governativo. Un aumento della pressione fiscale non rappresenta soltanto un ostacolo tecnico, ma anche un potenziale boomerang politico per l’esecutivo. All’interno della maggioranza di centrodestra, più voci hanno già iniziato a interrogarsi sulle ragioni di questa inversione di tendenza, chiedendo chiarimenti al Ministero dell’Economia e proponendo misure correttive in vista della nuova manovra.

I fattori dietro l’aumento

Per comprendere le cause dell’innalzamento della pressione fiscale nel 2023, occorre guardare a una serie di dinamiche interconnesse. Anzitutto, va detto che la pressione fiscale è calcolata come il rapporto tra il gettito complessivo delle imposte e il Pil. Pertanto, variazioni in uno dei due indicatori (o in entrambi) possono determinare un aumento anche senza un incremento diretto delle aliquote fiscali.

Nel caso specifico, a pesare sono state soprattutto le maggiori entrate tributarie generate dall’inflazione. L’aumento generalizzato dei prezzi ha avuto l’effetto collaterale di gonfiare le basi imponibili: redditi, consumi e profitti nominali più elevati hanno prodotto maggiori introiti per lo Stato, in particolare attraverso l’Irpef e l’Iva.

A ciò si è aggiunta una dinamica economica meno brillante del previsto. Il Pil reale è cresciuto, sì, ma a un ritmo più contenuto rispetto agli anni post-pandemici. Questo ha fatto sì che, a fronte di entrate fiscali in crescita, il denominatore del rapporto (il Pil) non sia aumentato proporzionalmente, determinando così un effetto ottico di incremento della pressione fiscale.







Una sfida complicata per la prossima manovra

Alla luce di questi dati, l’esecutivo si trova ora in una posizione difficile. La promessa di ridurre le imposte, soprattutto per la classe media, rischia di scontrarsi con vincoli di bilancio sempre più stringenti. L’Italia, infatti, dovrà presentare alla Commissione europea un piano credibile di rientro del debito e di contenimento del deficit, obiettivi che mal si conciliano con nuovi tagli fiscali a meno di corrispondenti riduzioni di spesa o aumenti di altre entrate.

Nel contempo, il governo dovrà fare i conti con le richieste crescenti provenienti dai territori e dai settori economici più colpiti dall’inflazione e dal rallentamento economico. La domanda sociale di sostegno alle famiglie, agli enti locali e alle imprese è in aumento, e qualsiasi manovra di bilancio dovrà tenere conto di queste pressioni.

Il paradosso dell’inflazione: entrate in crescita, ma cittadini più poveri

L’incremento della pressione fiscale verificatosi nel 2023 non si è tradotto in una percezione diffusa di miglioramento del tenore di vita. Anzi, secondo molte analisi, la popolazione ha sperimentato un progressivo impoverimento a causa dell’erosione del potere d’acquisto, specie tra i redditi fissi.

L’inflazione, che ha superato il 5% nella media dell’anno, ha agito come una sorta di “tassa occulta”, colpendo in particolare i beni di prima necessità e i servizi essenziali. A questa dinamica si è aggiunto il fenomeno del cosiddetto “fiscal drag”: l’aumento nominale dei redditi, non compensato da una tempestiva revisione delle aliquote fiscali, ha determinato un passaggio dei contribuenti a scaglioni di tassazione più elevati, senza che vi fosse un reale incremento del reddito disponibile.

Questo meccanismo ha alimentato un senso diffuso di frustrazione, poiché i cittadini hanno percepito un incremento del prelievo fiscale proprio nel momento in cui le condizioni economiche diventavano più difficili.

Il governo Meloni, ora più che mai, si trova davanti a un bivio. Da un lato, la necessità di rispettare gli impegni internazionali in materia di finanza pubblica; dall’altro, la pressione interna per mantenere fede agli impegni assunti con l’elettorato.

Una possibile via d’uscita potrebbe essere rappresentata da una revisione dell’intera architettura fiscale, in grado di semplificare il sistema, renderlo più equo e orientarlo maggiormente alla crescita. Tuttavia, un intervento di questo tipo richiede tempo, coraggio politico e un ampio consenso parlamentare, tutti elementi non sempre facili da ottenere nel contesto attuale.