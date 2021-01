Un nuovo studio conferma che, sono stati trovati dei pesticidi in Alto Adige, precisamente in alcuni parchi giochi in provincia di Bolzano. Si tratta delle le stesse sostanze chimiche utilizzate sulle coltivazioni di mele e altra frutta.

Spunta un nuovo allarme sui pesticidi in Alto Adige, riguarda sia alcuni parchi giochi che dei cortili delle scuole situate nelle vicinanze di frutteti, trattati in maniera massiccia con pesticidi. In particolar modo le mele, la cui produzione è particolarmente concentrata in Sud Tirolo, sono tra i frutti più ricchi di queste sostanze. Servono per tenere lontani insetti e parassiti a scapito però dell’ambiente, degli animali, della nostra salute e anche di quella dei nostri bimbi.

Pesticidi in Alto Adige: lo studio

Lo studio è stato condotto dal Servizio medico altoatesino, dall’Istituto Ramazzini di Bologna e da Pan Europe. 96 i campioni analizzati di erba raccolti in primavera, estate, autunno e inverno in 24 siti (19 parchi giochi pubblici, 4 cortili scolastici e un mercato situato all’interno di paesaggi agricoli a gestione intensiva) dislocati in diverse zone della provincia di Bolzano.

I campioni sono stati analizzati per 281 sostanze, avvalendosi della gascromatografia e della spettrometria di massa.

C’erano stati però dei precedenti. Uno studio del 2019 aveva dimostrato come in primavera (periodo in cui si utilizzano maggiormente i pesticidi) quasi la metà dei parchi analizzati era contaminata da pesticidi. Ora il nuovo studio voleva osservare se lo stesso problema si presentava anche nelle altre stagioni dell’anno.

La risposta, purtroppo, è stata affermativa.









I risultati dello studio sui parchi giochi dell’ Alto Adige

Lo studio, pubblicato su Environmental Sciences Europe è stato curato dalla dottoressa Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica dell’Istituto Ramazzini di Bologna, Caroline Linhart, Simona Panzacchi, Peter Clausing, Johann G. Zaller e Koen Hertoge.

Le analisi dello studio “Year-round pesticide contamination of public sites near intensively managed agricultural areas in South Tyrol“, hanno individuato un totale di 32 residui di pesticidi e un agente conservante.

Il 96% dei siti analizzati sono risultati contaminati da almeno 1 residuo di pesticidi e nel 79% dei siti ve ne era più di uno. Si trattava dei seguenti fitofarmaci (interferenti endocrini anche a dosi molto basse):

clorpirifos metile (0,71 mg/kg)

oxadiazon (0,64 mg/kg)

captan (0,46 mg/kg)

fluazinam (0,23 mg/kg)

Il clorpirifos, nemico dei bambini

Quello che desta più scalpore è il clorpirifos, sostanza neurotossica per lo sviluppo cognitivo dei bambini, soprannominata “nemico dei bambini”. Messo al bando in Europa già da fine gennaio 2020. In Italia invece, si continua ad utilizzare il metile per la raccolta delle pere.

La maggior parte dei residui si registrava in primavera. Ma anche nelle altre stagioni il problema era grave:

25 residui si trovano nell’83% dei siti in primavera

9 nel 79% dei siti in estate

3 nel 50% dei siti in autunno

4 nel 17% dei siti in inverno

“Lo studio non solo ha confermato che la contaminazione riguarda tutti i periodi dell’anno ma in alcuni casi la situazione è peggiorata segno che non sono state adottate misure adeguate. – spiega la dottoressa Belpoggi – Un altro aspetto che emerge con forza dal nostro lavoro è sicuramente il tema della deriva per volatilizzazione e quindi della contaminazione accidentale: la vicinanza, a volte eccessiva visto che i vigneti sorgono anche a poche decine di metri dai centri abitati, delle coltivazioni alle aree sensibili espongono i cittadini ogni giorno dell’anno ai pesticidi, alcuni dei quali con profili di rischio davvero elevati“.

Parchi contaminati: tutta la popolazione del Trentino è a rischio

Ad essere contaminata è l’erba di parchi e cortili che, ovviamente, i bambini non mangiano ma sappiamo bene che i piccoli toccano, esplorano e spesso mettono in bocca le mani. Quindi la possibilità di esposizione ai fitofarmaci esiste e deve essere presa seriamente in considerazione.

Alti livelli di pesticidi

Hanno fatto un confronto del livello di contaminazione con i limiti massimi di residui ammessi negli alimenti. Ad esser presi in considerazione i parametri per la lattuga, gli spinaci e le fragole. In base a questo confronto si è visto che le concentrazioni di clorpirifos (0,001 mg/kg) erano oltre 71 volte il limite per gli alimenti, quelle di fluazinam fino a 24 volte, per la dodina fino a 23 volte, per il captan fino a 15 volte, per il folpet fino a cinque volte e per il meptyldinocap fino a tre volte.

La situazione è molto seria

“È preoccupante che molti dei residui rilevati siano principi attivi endocrini e che alcuni di essi (tiacloprid, bupirimato, captan, folpet) siano ‘sospetti cancerogeni per l’uomo’, secondo le autorità dell’UE. Pertanto, chiediamo controlli più efficaci delle applicazioni di pesticidi per ridurre al minimo la dispersione dei pesticidi nei luoghi pubblici”.

Gli autori concludono che sulla questione dei pesticidi in Alto Adige dovrebbe intervenire urgentemente l’Efsa, in modo da rivedere le linee guida: “I nostri risultati suggeriscono anche che le linee guida dell’Efsa, Autorità europea per la sicurezza alimentare, relative all’esposizione di operatori, lavoratori, residenti e astanti non sono sufficientemente protettive, perché basano la loro valutazione del rischio sulla volatilità, trascurando altri meccanismi di deriva, ad esempio attraverso il particolato. Pertanto, suggeriamo di includere studi sul campo, come il nostro studio, nella valutazione del rischio. Pertanto, raccomandiamo una riduzione complessiva dell’uso di pesticidi e miglioramenti nelle pratiche agricole come misure precauzionali per proteggere la salute umana e ambientale dall’esposizione incontrollata ai pesticidi”.