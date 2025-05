Nel panorama economico italiano, si sta consolidando con forza un settore spesso sottovalutato ma dal potenziale straordinario: la pet economy. Ben oltre l’acquisto di alimenti o accessori di base, il mondo dei servizi e dei prodotti per animali domestici sta vivendo una trasformazione strutturale e culturale profonda. Alla base di questa evoluzione vi è un mutamento radicale nella percezione degli animali da compagnia, ormai considerati a pieno titolo membri effettivi del nucleo familiare.

La pet economy tra numeri stabili e rivoluzioni silenziose

I dati ufficiali confermano una realtà apparentemente statica, ma in realtà in continuo fermento. Secondo un’indagine realizzata da Unioncamere e InfoCamere, basata sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di commercio, il comparto delle attività legate agli animali domestici comprende oggi circa 27.000 aziende distribuite sull’intero territorio nazionale. Questo numero è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a dieci anni fa, segnando una variazione appena percettibile dello 0,05%. Tuttavia, dietro questa apparente stabilità si cela una metamorfosi profonda, che ha ridefinito modelli di business, approcci al cliente e tipologie di offerta.

Negli ultimi anni, si è assistito infatti a un progressivo spostamento dalle attività più tradizionali, come la semplice vendita di alimenti o la toelettatura di base, verso servizi altamente specializzati e prodotti premium. A fare la differenza sono la qualità, l’innovazione e l’attenzione al benessere psico-fisico degli animali. Non si tratta più solo di soddisfare bisogni primari, ma di garantire una qualità della vita elevata, al pari di quella riservata agli esseri umani.

Il benessere animale al centro della scena

Uno dei principali fattori che ha determinato questa evoluzione è la crescente sensibilità verso il benessere animale. Veterinari, etologi, nutrizionisti per animali e psicologi comportamentali sono oggi figure professionali molto richieste, non solo nei centri specializzati ma anche in ambito domestico. Le famiglie italiane, sempre più consapevoli, investono in consulenze, percorsi educativi e attività ricreative per i propri animali, che vanno dalla fisioterapia alle attività di pet therapy.

Questa nuova consapevolezza ha aperto le porte a una vasta gamma di servizi: spa per animali, hotel pet-friendly di lusso, palestre dedicate e persino centri benessere con trattamenti olistici. Le esigenze degli animali vengono studiate nel dettaglio, e ogni proposta commerciale cerca di rispondere a bisogni specifici, non solo fisici ma anche emotivi. Un cane o un gatto stressato, oggi, viene trattato come un paziente da ascoltare, osservare e comprendere.

La trasformazione della domanda: consumatori più esigenti e informati

Alla base di questo mutamento c’è un cambiamento altrettanto significativo nel comportamento dei consumatori. Il pet owner medio è diventato più attento, informato e selettivo. Le decisioni di acquisto sono influenzate da fattori etici e ambientali: la tracciabilità dei prodotti, la sostenibilità degli imballaggi, la qualità degli ingredienti sono diventati criteri fondamentali nella scelta di cibo e accessori.

Non sorprende, quindi, che il mercato del pet food biologico, cruelty free o vegano sia in costante crescita. Allo stesso modo, sono sempre più richiesti i giocattoli educativi, i materiali naturali per cucce e coperte, e i dispositivi tecnologici come i localizzatori GPS o le ciotole intelligenti. In questo contesto, le aziende che sanno interpretare e anticipare le tendenze riescono a emergere, spesso con offerte che coniugano innovazione, design e funzionalità.







Le imprese italiane si reinventano

La struttura del settore è profondamente cambiata. Se in passato dominavano piccole realtà artigianali concentrate su attività di base, oggi si assiste all’emergere di imprese strutturate, capaci di integrare ricerca, sviluppo e marketing in un unico modello operativo. Alcune aziende italiane si stanno distinguendo nel panorama internazionale grazie a prodotti di eccellenza, sviluppati in collaborazione con esperti del settore veterinario e dell’ingegneria applicata.

La digitalizzazione ha dato ulteriore slancio al comparto. Le piattaforme e-commerce dedicate esclusivamente ai pet si sono moltiplicate, offrendo non solo una vetrina per la vendita ma anche spazi informativi, consulenze virtuali e comunità di utenti appassionati. L’integrazione di intelligenza artificiale, big data e dispositivi IoT ha permesso di personalizzare l’offerta, monitorare in tempo reale lo stato di salute degli animali e migliorare l’esperienza d’acquisto.

L’espansione della pet economy si riflette anche in settori contigui, come il turismo e il tempo libero. L’Italia, con la sua vocazione turistica, ha colto questa opportunità sviluppando una rete crescente di strutture ricettive pet-friendly. Hotel, agriturismi, campeggi e ristoranti si sono attrezzati per accogliere clienti accompagnati dai loro animali, offrendo servizi dedicati come menu personalizzati, aree gioco, e perfino dog sitter in loco.

Eventi, fiere, manifestazioni sportive e culturali dedicate al mondo pet stanno diventando sempre più frequenti, attirando pubblico, sponsor e investimenti. Iniziative come queste non solo promuovono l’economia, ma contribuiscono a diffondere una cultura del rispetto e della convivenza responsabile tra esseri umani e animali.

Nonostante i numerosi segnali positivi, la pet economy italiana deve affrontare anche diverse sfide. Una delle principali riguarda la regolamentazione del settore, che necessita di normative più aggiornate e coerenti con la nuova realtà. La presenza di aree grigie, soprattutto nel campo dei servizi innovativi e dei prodotti alternativi, può generare incertezze e frenare gli investimenti.

Un’altra sfida è rappresentata dalla necessità di formazione specifica per gli operatori del settore. Con l’aumento delle aspettative da parte dei clienti, è fondamentale che chi lavora con e per gli animali possieda competenze qualificate, aggiornate e certificate. Questo vale tanto per i professionisti sanitari quanto per i commercianti, gli educatori e i gestori di strutture ricettive.

Una rivoluzione culturale prima che economica

La trasformazione della pet economy italiana non è solo una questione di mercato, ma il riflesso di un cambiamento culturale più ampio. Gli animali da compagnia non sono più considerati “accessori” della vita domestica, ma individui senzienti con esigenze complesse e diritti da tutelare.

Patricia Iori