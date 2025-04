Pete Hegseth, attuale segretario alla Difesa degli Stati Uniti, è finito al centro di una crescente bufera politica e istituzionale dopo che è emerso il suo coinvolgimento nella diffusione non autorizzata di informazioni altamente riservate riguardanti un’operazione militare in Yemen. Secondo fonti interne e conferme da più media autorevoli, il segretario avrebbe condiviso dettagli operativi critici in un gruppo privato su Signal che lui stesso aveva creato, includendo familiari e conoscenti.

Sicurezza compromessa e favoritismi: le accuse rivolte a Pete Hegseth

Il gruppo in questione, composto da circa tredici persone, comprendeva – oltre a membri dello staff – anche sua moglie, suo fratello e alcuni amici stretti. Questi ultimi non ricoprivano alcun ruolo istituzionale che giustificasse la ricezione di informazioni sensibili come gli orari di volo dei caccia F/A-18, destinati a colpire obiettivi dei ribelli Houthi in Yemen. La questione ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza delle comunicazioni, ma anche sulla trasparenza e sulle competenze richieste per ricoprire un incarico di tale responsabilità.

A complicare ulteriormente la situazione, è emersa l’esistenza di una seconda chat su Signal, creata da Mike Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale, in cui gli stessi dati riservati sarebbero stati nuovamente divulgati. In questa occasione, la scoperta è avvenuta quasi per caso. Il giornalista Jeffrey Goldberg dell’Atlantic è stato inserito accidentalmente nella chat, rivelando pubblicamente la natura dei messaggi condivisi.

Questa catena di eventi ha scatenato un’ondata di critiche nei confronti del segretario, già sotto osservazione per precedenti comportamenti controversi. In passato, era stato criticato per aver coinvolto sua moglie – ex produttrice di Fox News – in incontri riservati con leader militari stranieri, inclusi colloqui delicati sulla guerra in Ucraina. Anche il fratello minore, assunto come consulente al Pentagono, è stato oggetto di discussioni in merito al suo ruolo e alla sua partecipazione in ambienti decisionali dove si gestiscono temi di sicurezza nazionale.







Due consiglieri interni al Dipartimento della Difesa, presenti anche loro nella chat, sono stati licenziati recentemente. Si tratta di Dan Caldwell e Darin Selnick, accusati di aver diffuso ulteriormente dati non autorizzati. Queste azioni hanno alimentato ulteriormente l’impressione di una gestione caotica e poco professionale del Pentagono.

Il caso Hegseth riaccende i dubbi sulla leadership istituzionale

A rendere la vicenda ancora più delicata è il fatto che Hegseth abbia utilizzato un dispositivo personale – e non un telefono governativo – per accedere alla chat, violando di fatto le linee guida sulla sicurezza informatica per i membri del governo federale. Secondo la CNN, fonti vicine all’amministrazione hanno confermato che la condivisione dei piani militari è avvenuta effettivamente tramite questo canale informale e non autorizzato, ben prima che le operazioni venissero avviate ufficialmente.

La reazione pubblica non si è fatta attendere. Numerosi esperti di sicurezza e osservatori politici hanno espresso preoccupazione per il livello di confusione interna al Dipartimento della Difesa. In un articolo d’opinione pubblicato da Politico, l’ex portavoce del segretario ha parlato di un mese segnato da “caos totale”, con fughe di notizie, licenziamenti a catena e una dirigenza che rischia di diventare un ostacolo operativo per la Casa Bianca. Un quadro preoccupante per un’istituzione centrale come il Pentagono, da cui dipendono equilibri delicatissimi a livello globale.

In un contesto già segnato da tensioni geopolitiche e da conflitti attivi, episodi di questo tipo non solo minano la credibilità degli Stati Uniti all’estero, ma espongono anche le forze armate e i cittadini americani a rischi evitabili. Il caso in questione potrebbe costituire un precedente significativo nella valutazione dell’idoneità e dell’affidabilità di chi occupa posizioni di vertice nell’apparato statale.

Ora resta da capire quali saranno le conseguenze istituzionali di queste rivelazioni e se ci sarà un’azione formale nei confronti di chi ha gestito in modo tanto discutibile informazioni classificate. Se la fiducia nelle istituzioni si costruisce con l’esempio e con la responsabilità, episodi come questo sembrano indicare una direzione preoccupante per la sicurezza e la governance degli Stati Uniti.

Elena Caccioppoli