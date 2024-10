Cos’è Change.org e come funziona

Change.org è il leader indiscusso nelle petizioni online, con oltre 329 milioni di utenti globali, di cui 9 milioni solo in Italia. Fondata nel 2007, la piattaforma offre la possibilità a chiunque di creare una petizione gratuitamente, rendendo semplice la raccolta di firme e la promozione attraverso i social media. Questo strumento permette a milioni di persone di far sentire la propria voce su temi come il cambiamento climatico, i diritti degli animali e la giustizia sociale. Grazie alla sua facilità d’uso e all’impatto dei social, Change.org ha contribuito a innescare dibattiti pubblici e campagne di sensibilizzazione, sebbene non tutte le petizioni riescano a tradursi in cambiamenti legislativi concreti

L’impatto delle petizioni: solo valore simbolico?

Le petizioni hanno senza dubbio un valore democratico: permettono a tutti di partecipare attivamente alla vita pubblica e di far sentire la propria opinione su questioni importanti. Tuttavia, sorge spontanea la domanda: queste petizioni portano davvero a cambiamenti concreti?

Un esempio significativo è la petizione del 2018 per la protezione delle api, che aveva raccolto oltre 100.000 firme su Change.org, chiedendo al governo italiano misure per contrastare l’uso di pesticidi nocivi. Nonostante il grande sostegno, i risultati ottenuti sono stati limitati, con audizioni e incontri tra attivisti e rappresentanti del governo, ma senza azioni concrete.

I limiti delle petizioni online

Uno dei maggiori limiti delle petizioni online risiede nella loro mancanza di vincolo legale: chi riceve le firme non è obbligato ad agire in maniera concreta o a promuovere cambiamenti legislativi. Anche quando una petizione riesce a raccogliere migliaia o persino milioni di adesioni, solo una piccola percentuale si traduce in modifiche tangibili. Questo porta spesso a una grande frustrazione tra i promotori e i firmatari, che, nonostante il loro impegno, vedono i propri sforzi vanificarsi. La mancanza di un impatto reale o immediato fa sì che molti di questi movimenti rimangano confinati a un livello puramente simbolico, senza riuscire a influenzare in modo significativo le politiche pubbliche.

Slacktivismo e Clicktivismo: l’attivismo “comodo”

Fenomeni come lo slacktivismo e il clicktivismo sono sempre più comuni nel panorama digitale. Si tratta di comportamenti che si limitano a gesti superficiali, come la firma di una petizione o un “like” su un post di protesta, senza che ciò porti a un vero cambiamento.

Sebbene firmare petizioni sia una prima forma di attivismo, il vero cambiamento richiede un impegno maggiore, come partecipare a manifestazioni, scrivere ai rappresentanti politici e impegnarsi attivamente nella comunità.

Esempi di successo: quando le petizioni funzionano

Nonostante i limiti, ci sono esempi in cui le petizioni online hanno portato a risultati concreti. Un caso emblematico è il movimento #MeToo, che ha iniziato come una campagna sui social media contro le molestie e la violenza sessuale. Questo movimento ha ispirato molte petizioni e, alla fine, ha portato a riforme legislative significative, come le nuove leggi contro le molestie sessuali in California e New York.

Come fare davvero la differenza

Per chi desidera contribuire in modo più efficace all’attivismo, la Costituzione italiana offre strumenti di democrazia diretta, come il diritto di presentare petizioni al Parlamento, garantito dall’articolo 50. Questo processo, seppur più complesso rispetto a un semplice click su una piattaforma online, può avere un impatto maggiore sulle decisioni legislative e richiede un coinvolgimento più attivo e consapevole da parte dei cittadini. Attraverso questo strumento, gli italiani possono esprimere le proprie esigenze e richieste in modo formale, cercando di influenzare le politiche pubbliche e di promuovere cambiamenti significativi.

Le petizioni online, soprattutto su piattaforme come Change.org, rappresentano un importante strumento per sensibilizzare su questioni rilevanti. Tuttavia, il loro successo è spesso limitato dall’assenza di obblighi legali per chi riceve queste firme. Mentre il clicktivismo può essere una prima forma di attivismo, è solo con un impegno più concreto che si possono ottenere veri cambiamenti.

Sergio Fanelli