Piacenza, intera caserma sequestrata. Arrestati sei carabinieri

Inchiesta shock della procura emiliana. Pesanti le accuse: tortura, spaccio ed estorsione le più gravi

Un’intera caserma sequestrata a Piacenza. Sei carabinieri arrestati. Altri tre con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un decimo con obbligo di dimora.

Ventidue misure cautelari complessive, per reati che vanno dall'estorsione allo spaccio di droga, fino ad arrivare alla tortura. È il clamoroso risultato di un'inchiesta condotta dalla procura della città emiliana.









CASO SENZA PRECEDENTI

La caserma Levante, che si trova in via Caccialupo, è la prima in Italia a subire un provvedimento di questo tipo. L’operazione Odysseus è stata portata avanti, per sei mesi, da Guardia di Finanza e polizia locale sotto la supervisione del procuratore di Piacenza Grazia Pradella. Utilizzando principalmente intercettazioni telefoniche e informatiche, compreso il trojan, le forze dell’ordine hanno ricostruito le attività criminali che ruotavano attorno alla caserma. Sarebbero iniziate nel 2017.

UNA SFILZA DI REATI

Neppure durante i mesi peggiori della pandemia, che ha colpito Piacenza in modo pesante, la situazione è migliorata. Al contrario, proprio a lockdown in corso, alcuni dei carabinieri coinvolti avrebbero fornito certificati falsi, attestanti controlli mai avvenuti, a favore di pusher che così potevano andare a Milano per rifornirsi di droga. E in qualche occasione gli stessi militari l’avrebbero anche custodirla.

All’interno della caserma sequestrata a Piacenza sarebbero avvenuti anche dei pestaggi, come quello di un uomo arrestato ingiustamente proprio con l’accusa di spaccio di droga, e nei confronti del quale sarebbero state costruite prove false per legittimare il fermo. L’elenco dei reati è dunque lunghissimo: oltre a quelli già citati, si parla, tra gli altri, di violenza privata aggravata, lesioni personali aggravate, truffa ai danni dello stato, arresto illegale, peculato, abuso d’ufficio.

SEQUESTRI E SOSPENSIONI

Nel corso dell’operazione, avvenuta all’alba, sono stati sequestrati numerosi conti correnti, una villa con piscina e alcune auto. Elementi che dimostrerebbero come gli arrestati conducessero un tenore di vita anomalo rispetto alle loro possibilità. Il comando generale dell’Arma ha immediatamente sospeso i carabinieri coinvolti. Molto dure le parole del procuratore di Piacenza Grazia Pradella:

Si parla di reati impressionanti, se si pensa che a compierli sono stati carabinieri. Questi appartenenti all’Arma hanno disonorato la divisa, commettendo atti al pari di criminali veri e propri. La maggioranza dei carabinieri che svolge con lealtà e onestà il proprio lavoro tutti i giorni non merita questo.

