Pianeti superabitabili: la Terra non è più il miglior posto dell’Universo

Una classifica competitiva

Ventiquattro pianeti superabitabili spodestano la Terra, che non sarebbe più il pianeta conosciuto più adatto alla vita. Tutti questi pianeti si trovano fuori dal nostro sistema solare, oltre 100 anni luce di distanza. Eppure, potrebbero avere condizioni più adatte alla vita della nostra bolla blu. Alcuni di questi orbitano stelle che farebbero sfigurare il sole in quanto a possibilità per la vita. Dirk Schulze-Makuch della Washington State University ha descritto dettagliatamente le caratteristiche di questi esopianeti: include pianeti più antichi, un po’ più grandi e leggermente più caldi e umidi. Con condizioni simili la vita dovrebbe poter nascere e svilupparsi anche meglio che sulla Terra. Il solo fatto che alcuni degli esopianeti circolino stelle che evolvono più lentamente del sole favorirebbe il fiorire della vita.

La lente adatta all’indizio

Nonostante l’enorme distanza che ci separa dagli esopianeti della lista, Schulze-Makuch afferma che lo studio aiuterà le osservazioni future. Si riferisce specificatamente alle prossime osservazioni del James Web Space Telescope della NASA, al telescopi spaziale del LUVIOR space observatory e a PLATO della European Space Agency. “Con l’arrivo dei nuovi telescopi avremo maggiori informazioni, quindi è importante scegliere già i bersagli” spiega Schulze-Makuch. “Ci dobbiamo concentrare sui pianeti che sembrano promettere le condizioni migliori per la vita complessa. Tuttavia non dobbiamo incastrarci nella ricerca di una seconda Terra, perché evidentemente esistono alternative addirittura migliori”. Per questo motivo Schulze-Makuch ha unito le forze con Rene Heller del Max Planck Institute e Edward Guinan della Villanova University. Insieme hanno identificato i criteri per la superabitabilità e sondato i 4.500 esopianeti conosciuti alla ricerca di candidati ottimali.

Alla ricerca di una casa vuota

Questione di stelle

Gli scienziati hanno quindi cercato stelle G più fredde (e più longeve) del Sole e in più hanno valutato i sistemi con stelle nane K. Le K sono più piccole, più fredde e meno luminose del nostro Sole. Per questo possono durare dai 20 ai 70 miliardi di anni. Questo darebbe al pianeta che la orbita il tempo di invecchiare e alla vita il tempo di rendersi ancora più complessa di quanto sia sulla Terra. Questo sempre che il pianeta non sia troppo vecchio. In quel caso avrebbe esaurito il proprio calore geotermico e il suo scudo geomagnetico non potrebbe proteggerci. Tirando le somme, dato che la Terra ha circa 4,5 miliardi di anni, l’ideale sarebbe un pianeta tra i cinque e gli otto miliardi di anni.

Terra e Acqua, come in principio

Nel caso dei pianeti superabitabili non bisogna sottovalutare le questioni spaziali. Dimensioni e massa sono di vitale importanza in questa ricerca: un pianeta il 10% più grande del nostro avrebbe più terra abitabile. Uno più grande del 50% sfrutterebbe il decadimento radioattivo per prolungare il proprio calore geotermico e avrebbe una gravità più forte, capace di mantenere l’atmosfera a lungo. Inoltre, l’acqua è l’elemento chiave e non trascurabile della vita. Secondo gli esperti sarebbe utile averne un po’ di più nella forma di pioggia, umidità e nuvole. Se quest’acqua si combina con una temperatura superficiale di cinque gradi superiore alla nostra, allora anche quel calore renderebbe il pianeta più abitabile del nostro. Lo possiamo notare dall’enorme biodiversità delle zone del nostro pianeta più vicine a quel clima: le foreste tropicali.

Sempre primi in classifica

Daniele Tolu