Settimana pasquale difficile dal punto di vista della sicurezza, per la capitale. Roma si prepara ad accogliere più di un milione di turisti in questi giorni. Dunque l’allerta terrorismo a Roma sale tanto che le forze dell’ordine hanno proposto alla Sovrintendenza di schierare più uomini possibili.

Stiamo parlando ad esempio dei musei della capitale che saranno sicuramente ‘presi d’assalto’ dai visitatori. Quest’anno la Pasqua cade infatti nella prima domenica del mese che prevede ingressi gratuiti nei ritrovi di arte a Roma. E ancora, per i maggiori monumenti come il Colosseo, è addirittura previsto una sorta di schieramento per mantenere ‘blindata’ la zona cosiddetta ‘rossa’. Sono circa 4.400 gli obiettivi ritenuti pericolosi dalle forze dell’ordine e di questi quattrocento sono di primo piano. Dall’inizio dell’allarme terrorismo, dopo le vicende spiacevoli che hanno riguardato la città di Parigi a gennaio del 2015, il piano di sicurezza non si è più limitato solo a San Pietro e Colosseo.

Il movimento antiterrorismo, infatti, si è allargato anche ad altri monumenti, alle piazze del centro storico, stazioni ferroviarie e della metropolitana. E ancora agli aeroporti, ai porti, uffici diplomatici, alle compagnie aeree, ministeri e luoghi frequentati dai giovani la sera, da Trastevere a Testaccio, da San Lorenzo a Ponte Milvio, fino all’Eur. Tutto questo allarmismo è scattato soprattutto in seguito a quanto accaduto nella giornata di ieri presso la Rinascente di via Nazionale a Roma.

Una telefonata anonima annuncia un allarme bomba che sarebbe avvenuto proprio lì. L’allarme è stato poi ritenuto falso, ma gli agenti e l’antiterrorismo non hanno sottovalutato l’accaduto e hanno dato il via al piano sicurezza da questo giovedì fino al giorno di pasquetta. La tesi di un presunto attacco terroristico nella capitale nasce anche da una lettera anonima spedita all’ambasciata italiana a Tunisi. Nella lettera si evince l’intenzione di un uomo tunisino di nome Atef Mathlouthi di compiere una serie di attentati al centro di Roma. Ora è caccia a questo tunisino di 41 anni che ha precedenti per spaccio di droga. La segnalazione è stata giudicata attendibile ed è scattato quindi il dispositivo di sicurezza, con il coinvolgimento anche delle altre forze dell’ordine impegnate nella prevenzione antiterrorismo.

La foto segnaletica del soggetto ricercato è stata diramata a tutti gli uffici investigativi e anche alle pattuglie sul territorio che sono state autorizzate a intervenire secondo le procedure operative adottate dall’inizio dell’allarme terrorismo, ovvero dai primi giorni del 2015. Non è ancora chiaro se, come è stato scoperto nel caso del franco-marocchino responsabile dell’attacco di Trebes, anche lo spacciatore tunisino sia radicalizzato o frequenti comunque luoghi di culto islamico a Roma o in altre città.

Anche per questo motivo sono in corso indagini per capire se sia davvero pericoloso sotto questo aspetto, tanto più che segnalazioni come quella proveniente da Tunisi non sono purtroppo rare e già negli ultimi mesi polizia e carabinieri hanno svolto accertamenti su personaggi ritenuti sospetti, oltre a quelli – 262 negli ultimi tre anni – che sono stati allontanati dal territorio nazionale per motivi di sicurezza. Negli ultimi giorni poi sempre a Roma è scattata la caccia a tre tir rubati in un deposito per il timore che possano essere utilizzati in attentati. Tempo fa era successo con due taxi e prima ancora con auto di aziende private.

Claudia Marciano