A distanza di dieci anni dalla conclusione della gestione commissariale del cosiddetto “Piano Carceri”, la situazione delle strutture penitenziarie italiane continua a destare forti preoccupazioni. È quanto emerge dalla relazione “Infrastrutture e digitalizzazione: Piano Carceri” redatta dalla Corte dei conti, che denuncia un quadro allarmante: sovraffollamento cronico, interventi rimasti sulla carta, lavori straordinari incompleti e una generale inadeguatezza dell’impianto infrastrutturale.

L’analisi della magistratura contabile mette nero su bianco ciò che da anni viene segnalato da associazioni, garanti e operatori del settore penitenziario: le carceri italiane non sono in grado di assicurare condizioni dignitose di detenzione. Le criticità, già note e documentate, risultano particolarmente acute in alcune regioni: Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia. Proprio in queste aree, mostra il dossier, la situazione ha assunto connotati al limite dell’emergenza, aggravati dall’inerzia amministrativa e da ritardi strutturali.

Il fallimento degli interventi strutturali

La Corte dei conti non usa mezzi termini nel mostrare le gravi lacune del Piano Carceri, nato nel 2010 con l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza detentiva e sanare le violazioni già oggetto di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tra gli interventi previsti vi erano la costruzione di nuovi padiglioni, la ristrutturazione di quelli esistenti e l’introduzione di soluzioni tecnologiche per la gestione delle strutture.

Tuttavia, molti degli interventi annunciati non sono mai stati completati, e alcuni non sono nemmeno stati avviati. Il dossier segnala una mancata realizzazione di opere infrastrutturali cruciali per l’ampliamento della capienza complessiva del sistema penitenziario. Dove i lavori sono stati avviati, spesso si sono arenati per problemi burocratici, ritardi negli appalti o carenze di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti, dal Ministero della Giustizia alle autorità territoriali.

Condizioni di detenzione ai limiti della legalità

Oltre all’aspetto infrastrutturale, il documento pone l’accento sulle condizioni ambientali e igienico-sanitarie in cui vivono i detenuti. La mancata manutenzione degli edifici, unita al sovraffollamento, rende difficile garantire standard minimi di vivibilità. In molte strutture, denuncia la Corte, la promiscuità degli spazi, l’obsolescenza degli impianti e la carenza di personale compromettono il diritto al trattamento rieducativo sancito dall’art. 27 della Costituzione.

Particolarmente gravi risultano le situazioni in alcuni istituti penitenziari del Mezzogiorno e delle grandi aree metropolitane. Celle sovraffollate, carenze igieniche e strutture fatiscenti compromettono non solo la dignità dei detenuti, ma anche le condizioni di lavoro del personale penitenziario. La Corte ribadisce come il degrado ambientale si rifletta negativamente anche sul piano della sicurezza, della gestione interna e del benessere psicologico.







Sovraffollamento: un problema strutturale

Il sovraffollamento resta la piaga più evidente. I dati forniti dal Ministero della Giustizia e analizzati dalla Corte dei conti mostrano una popolazione carceraria costantemente superiore alla capienza regolamentare delle strutture. A livello nazionale, si registra una media di oltre 115 detenuti ogni 100 posti disponibili, con punte che superano il 130% in alcune regioni.

In particolare, la Lombardia guida la classifica del sovraffollamento, seguita da Campania, Puglia e Sicilia. Le cause del fenomeno sono molteplici: lentezze nell’attuazione di misure alternative alla detenzione, ritardi nella costruzione di nuove strutture, ma anche una gestione poco efficace delle risorse disponibili. Le politiche di decarcerizzazione, avviate timidamente negli ultimi anni, non sono bastate a invertire il trend.

Digitalizzazione e innovazione

Un altro punto critico ricordato nella relazione è il mancato sviluppo della digitalizzazione del sistema penitenziario. L’ammodernamento tecnologico, che avrebbe potuto contribuire a migliorare la gestione delle strutture e semplificare i processi amministrativi, è rimasto largamente inattuato. Solo una minima parte delle carceri italiane dispone di strumenti digitali adeguati per la gestione delle pratiche, la formazione a distanza o i colloqui telematici.

La Corte dei conti mostra come la digitalizzazione non sia solo una questione di efficienza, ma anche di diritti. L’accesso a strumenti digitali può rappresentare un fattore decisivo per il reinserimento sociale dei detenuti, facilitando il contatto con le famiglie, l’istruzione e la formazione professionale. L’assenza di investimenti in questa direzione, si legge nel rapporto, rappresenta un’occasione mancata che rischia di acutizzare le disuguaglianze tra detenuti e ostacolare i percorsi rieducativi.

Un sistema in attesa di riforme strutturali

Nonostante le continue denunce e i numerosi dossier redatti negli anni, il sistema penitenziario italiano continua ad attendere una riforma strutturale che ne risolva le criticità in modo organico e duraturo. La frammentarietà degli interventi, unita alla carenza di una visione strategica a lungo termine, ha prodotto risultati parziali e insufficienti. Le politiche adottate finora, secondo la Corte, sono state reattive piuttosto che preventive, incapaci di affrontare le cause profonde dell’emergenza carceraria.

Tra le proposte avanzate vi è la creazione di un organismo di coordinamento centralizzato per la gestione dell’edilizia penitenziaria, l’adozione di standard minimi omogenei su tutto il territorio nazionale e una maggiore sinergia tra i ministeri competenti. Tuttavia, anche queste ipotesi restano spesso sulla carta, ostacolate da vincoli di bilancio, lungaggini legislative e mancanza di volontà politica.

Il quadro dipinto dalla Corte dei conti è quello di un sistema penitenziario che, a dieci anni dalla fine della gestione commissariale del Piano Carceri, versa ancora in una condizione di emergenza strutturale. La mancata realizzazione di nuovi posti, l’incompletezza degli interventi straordinari e il permanere di condizioni igienico-sanitarie inadeguate costituiscono segnali inequivocabili del fallimento delle politiche fin qui adottate.

Patricia Iori