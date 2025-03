Nel summit tenutosi nella giornata di martedì al Cairo, i Paesi della Lega Araba hanno sostenuto il piano presentato dall’Egitto di Al-Sisi per Gaza e la sua ricostruzione. Il piano è stato elaborato come controproposta a quello di Donald Trump che non velatamente prevederebbe lo sfollamento forzato e altre conseguenze catastrofiche per la popolazione palestinese.

La controproposta al piano di Trump

Al Cairo i Paesi della Lega araba si sono espressi favorevolmente all’adozione del piano per Gaza egiziano al fine di pianificare la ricostruzione della Striscia.

La proposta, avanzata dall’Egitto, prevederebbe la permanenza della popolazione palestinese sul territorio di Gaza durante il periodo di ricostruzione che dovrebbe distribuirsi in diverse fasi.

Il piano avrebbe un valore di 53 miliardi di dollari, rendendo necessario, come anche affermato da Al-Sisi, un sostegno internazionale affinché possa avvenire la sua implementazione.

Nello stesso discorso, Al-Sisi ha dichiarato che l’elaborazione di questo piano riuscirebbe a garantire una pace, una soluzione al conflitto israelo-palestinese e la creazione di uno Stato di Palestina, oltre a sicurezza e stabilità nella regione.

Le fasi del piano

Il piano per Gaza egiziano è di vasta portata e punterebbe a una ricostruzione in tempi piuttosto brevi, ponendo come obiettivo l’anno 2030: la prima fase prevederebbe la rimozione di macerie e di materiali inesplosi nell’ultimo anno di bombardamenti israeliani sul territorio di Gaza, fase di una durata di sei mesi e dal costo di circa tre miliardi di dollari.

La seconda fase, della durata di due anni e dal costo di 20 miliardi di dollari, prevederebbe la ricostruzione di abitazioni e servizi.

La terza fase, infine, avrebbe come obiettivo la costruzione di un aeroporto e una zona industriale, della durata di due anni e un costo di 30 miliardi di dollari.

Le reazioni di Hamas, Israele e Usa al piano per Gaza

Hamas avrebbe accolto positivamente il piano per Gaza proposto dai Paesi arabi ora che detiene il controllo de facto del territorio, incontrando, prevedibilmente, la contrarietà israeliana.







Secondo i vertici del governo israeliano, il piano di Trump risulta di gran lunga più “ragionevole” e “accettabile” in quanto, stando a quanto affermato dal portavoce del ministro degli Esteri israeliano Marmorstein, permetterebbe ai palestinesi di «cogliere l’opportunità di avere una scelta libera sulla base della loro volontà»; insomma, una formula edulcorante per velare il supporto alla possibilità di una pulizia etnica e uno sfollamento forzato della popolazione palestinese, con l’obiettivo di non vederla più tornare nella sua terra.

Gli statunitensi, dal canto loro, sembrerebbero apprezzare l’iniziativa araba, ma non possono accettare la permanenza al potere di Hamas. In realtà il piano arabo prevederebbe una presidenza ad interim di tecnocrati indipendenti e lo schieramento di un peacekeeping internazionale fino a quando l’Autorità Palestinese – che ha accolto positivamente il piano – non potrà prendere controllo effettivo della Striscia di Gaza dopo l’acquisizione di mezzi, forma e le capacità necessarie a controllare Gaza.

I Paesi arabi riuniti martedì hanno dunque ribadito il rifiuto categorico di ogni possibilità di espulsione dei palestinesi dai loro territori per fini di ricostruzione poiché questo rappresenterebbe una violazione del diritto internazionale – art. 49 Convenzione di Ginevra – oltre che un crimine contro l’umanità.

Per Israele resta un’ipotesi inaccettabile, fuori da ogni discussione: lo Stato ebraico accusa i Paesi arabi di ostacolare ogni “opportunità” posta da Israele e di continuare nelle loro accuse infondate verso di esso.

Gli Stati Uniti sono dello stesso avviso, considerando le posizioni di Trump espresse circa la possibilità di trasformare Gaza nella Riviera del Medio Oriente e dare così ai palestinesi una fantomatica possibilità di “vita migliore” dal trasferimento nei Paesi limitrofi di Giordania ed Egitto.

Stando a quanto riportato dal Sottosegretario Generale della Lega Araba Hossam Zaki alla BBC, l’approccio di Trump è inaccettabile: «Questa guerra è stata finanziata da Israele in parte con lo scopo di cacciare i palestinesi dai loro territori» e dichiarando che le parole del ministro degli Esteri israeliano in risposta al piano per Gaza arabo come contro l’umanità e ogni morale.

Anche il Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha espresso il sostegno verso la proposta araba per la ricostruzione di Gaza.

La possibilità di una nuova Nakba

Mentre la popolazione palestinese vede negato l’arrivo di aiuti umanitari imposto dallo Stato d’Israele, come arma di pressione su Hamas per accettare un prolungamento della tregua mediato dagli Usa per la liberazione di ostaggi israeliani e prigionieri palesinesi – a un punto molto basso del consenso israeliano per Bibi Netanyahu -, la disquisizione circa il futuro dei palestinesi assume le forme di una vile partita a carte.

Un territorio distrutto, 48.000 morti, fame e disperazione: i palestinesi rifiutano di dover rivivere ciò che è stata la Nakba del 1948, quando in centinaia di migliaia furono costretti alla diaspora che ha poi condotto alla creazione dello Stato d’Israele.

La sola ipotesi di abbandonare Gaza e lasciar proseguire Israele con la stessa condotta nella West Bank, potrebbe definitivamente annientare la possibilità di autodeterminazione del popolo palestinese e della creazione di un loro Stato in cui possa prevalere esclusivamente la volontà di una popolazione che sopravvive e resiste a decenni di vessazione, apartheid e occupazione illegale della propria terra.

Elisa Del Beato