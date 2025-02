La situazione a Gaza continua ad essere al centro delle dinamiche geopolitiche in Medio Oriente, con Benjamin Netanyahu che ha ribadito il suo impegno per il piano proposto da Donald Trump, per prendere il controllo della Striscia di Gaza e trasformarla radicalmente. Netanyahu ha dichiarato che, una volta concluso il conflitto con Hamas, Gaza non sarà sotto il controllo né di Hamas né dell’Autorità Nazionale Palestinese, ma sarà gestita secondo i principi stabiliti dal piano statunitense.

Questa dichiarazione di Netanyahu arriva in un momento di incertezze, soprattutto riguardo alla situazione del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che ha visto dei progressi ma anche dei momenti di grande tensione.

L’accordo di cessate il fuoco, che è stato parzialmente raggiunto tra le due fazioni, rischia di essere compromesso da vari fattori, tra cui il piano di Trump, che prevede la “presa in carico” di Gaza da parte degli Stati Uniti e la riorganizzazione del territorio. Una proposta che ha suscitato forti critiche in tutto il mondo arabo, inclusi i palestinesi che l’hanno rigettata fermamente.







Il piano degli Stati Uniti per il controllo di Gaza

Secondo i recenti sviluppi, la possibilità che Hamas ceda il controllo di Gaza all’Autorità Palestinese, attualmente basata in Cisgiordania, sta guadagnando terreno sotto la pressione di attori regionali come l’Egitto, mediatori nei colloqui tra le due fazioni palestinesi. Se questa transizione avverrà, l’Autorità Palestinese dovrebbe creare una commissione temporanea per supervisionare la ricostruzione della Striscia di Gaza, fortemente danneggiata dalle offensive aeree israeliane durante il conflitto.

Nel frattempo, il governo israeliano è alle prese con il delicato processo di applicazione del piano di Trump. Netanyahu ha confermato che Israele è “impegnata” nell’attuazione di questo piano, sottolineando che la gestione della Striscia sarà trasformata in modo che, in futuro, né Hamas né l’Autorità Palestinese vi avranno il controllo.

Il piano prevede che gli Stati Uniti possiedano e sviluppino Gaza e si prospetta che la popolazione, che conta circa 2,3 milioni di persone, potrebbe essere trasferita in paesi come l’Egitto o la Giordania. Tale proposta è stata severamente criticata, tanto da essere definita da esperti di diritto internazionale come una forma di “pulizia etnica”, un’accusa che Netanyahu ha cercato di smentire, ribadendo l’intenzione di garantire una “nuova Gaza” senza Hamas.

Netanyahu affronta tensioni interne e opposizione internazionale

L’incertezza politica in Israele non riguarda solo la questione di Gaza, ma anche la fragile alleanza governativa. Infatti, alcuni membri del partito di destra di Netanyahu, tra cui Bezalel Smotrich, si oppongono alla tregua e minacciano di far crollare la coalizione se Israele non riprenderà il conflitto al termine della prima fase del cessate il fuoco.

La pressione interna per un ritorno alla guerra contro Hamas è forte, soprattutto considerando la complessa situazione politica che vede Netanyahu impegnato a salvaguardare il proprio governo in vista di future elezioni e possibili accuse di corruzione.

La gestione del conflitto con Hamas, tuttavia, non è l’unica sfida che Netanyahu deve affrontare. La questione dei prigionieri israeliani catturati da Hamas durante l’attacco del 2023 continua a dominare il dibattito pubblico. Nonostante siano stati rilasciati diversi prigionieri palestinesi in cambio di cittadini israeliani e stranieri, circa 45 ostaggi non sono ancora stati liberati. La loro restituzione è prevista per la seconda fase del cessate il fuoco, che dovrebbe avvenire nel mese di marzo, ma la situazione resta delicata.

Inoltre, Netanyahu ha continuato a sostenere il piano di Trump durante i suoi incontri con funzionari statunitensi. Durante una visita del segretario di stato americano, Marco Rubio, Netanyahu ha ribadito che il governo israeliano sta collaborando strettamente con Washington per realizzare la visione di Trump per Gaza. Questo piano è stato respinto non solo dai palestinesi, ma anche da gran parte del mondo arabo, che ora cerca soluzioni alternative per la gestione del territorio e la sua ricostruzione.

La comunità internazionale si sta preparando ad affrontare una crisi umanitaria in Gaza e la questione della sua ricostruzione sta diventando un tema centrale. In questo contesto, l’Unione Europea ha annunciato che chiederà a Israele di garantire il ritorno dignitoso dei palestinesi che sono stati sfollati, offrendo anche supporto per la ricostruzione della Striscia di Gaza. Inoltre, l’Arabia Saudita ospiterà presto un summit con altre nazioni arabe per discutere possibili soluzioni politiche e la gestione futura del territorio.

La questione del controllo di Gaza e la sua futura governance sono dunque al centro di un intricato intreccio di interessi politici, economici e umanitari, con Netanyahu e il governo israeliano che si trovano tra alleanze interne ed esterne, cercando di stabilire un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la necessità di evitare una completa destabilizzazione regionale. Con il futuro di Gaza in bilico, il mondo osserva attentamente le mosse di Netanyahu e dei suoi alleati, mentre il piano di Trump continua a sollevare interrogativi.

Elena Caccioppoli