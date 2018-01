La Pianura Padana ha il triste primato in Europa, per l’emergenza ambientale. Respirare questi gas nocivi ha effetti drammatici sulla salute della popolazione: asma, tumori, danni agli organi. L’inquinamento atmosferico è una delle principali cause di mortalità. È giunta l’ora di cambiare. Non ci possiamo più permettere il lusso di produrre e consumare senza alcun freno. Come se il problema non ci riguardasse. L’Italia è sul podio internazionale. La posta in palio: livelli di smog inaccettabili. Non ha dovuto lottare troppo per raggiungere questo traguardo.

“Il mondo mi spaura e ho scelto la valle del bello e del buono e dove il tempo non corre” così Pascoli parlava della sua Garfagnana. Così vorremmo parlare tutti delle nostre amate terre. Oggi invece, come ormai da diversi anni, dobbiamo convivere con un dato allarmante. Lo smog è certamente a livelli competitivi e “agonistici” in tutto il Paese. Ma a Roma, a Napoli e in altre città italiane, la natura giunge in soccorso, spirando un po’ di nuvole nere, con temporali e brezze marine. Anche se si tratta solo di lievi miglioramenti. Tornati a condizioni meteorologiche stabili, l’aria diventa nuovamente insalubre.

Sulla Valle del Po pare che ci sia una preoccupante quiete. Le Alpi e gli Appennini creano un vero scudo nella Pianura Padana. Le precipitazioni sono rare. Le polveri, non più così tanto “sottili”, come ossidi di azoto, benzene e monossido di carbonio, hanno ormai preso cittadinanza.

Una parte di colpa, non tanto piccola, è anche nostra. Amiamo tenere i riscaldamenti di casa sempre accesi. E quando mettiamo piede fuori dal nostro “focolare” domestico, lo facciamo solo per prendere la macchina. Le bici e i mezzi pubblici destinati a rari momenti in cui siamo d’animo temerario. Ma il tempo per concederci questi, diciamocelo, futili piaceri è scaduto.

Un vecchio detto dice: “tratta bene i tuoi piedi perché li avrai per tutta la vita”. E così vale per il nostro ambiente. Perché è il nostro habitat, e dove siamo determina ciò che siamo, la qualità della nostra vita. Come espresso da Luca Mercalli, giornalista per La Stampa :

Abbiamo raggiunto la saturazione, dobbiamo al più presto rallentare la corsa e stabilizzarci in una condizione sostenibile. Occorre rivedere il modello economico dei consumi e dei trasporti, e dom-ndarci intanto perché viaggiamo così tanto.

Non sono sufficienti i weekend “ecologici”. Restrizioni di traffico, limiti all’uso di macchina, termostati girati in senso anti-orario. Sono solo imposizioni, vissute spesso con fastidio e lamenti da parte dei cittadini. Perché non fanno parte del “normale” stile di vita. Terminata l’iniziativa, tutti tornano ad agire esattamente come prima. Le misure politiche dovrebbero orientarsi verso una costante e maggiore educazione ambientale, a partire dalle scuole. Per orientare, innanzitutto, i cittadini del domani. Alcuni accorgimenti possono fare la differenza. Una mentalità più eco-sostenibile si sta diffondendo tra diverse città, ma troppo lentamente. L’uso del car o bike sharing, la mobilità elettrica, il telelavoro sono solo alcune delle politiche che potrebbero rivelarsi utili. Non riguarda solo la Pianura Padana. Questo appello riguarda tutti.

Anche io, anche tu che stai leggendo sei colpevole di tutto questo. Se amiamo davvero la nostra Italia, dobbiamo fare qualcosa. Sei pronto?

Prendi un bel respiro, anzi meglio di no.

Lorenza Arena