Al giorno d’oggi, sono sempre di più gli utenti che cercano piattaforme streaming per guardare film e serie TV. Tra queste la più utilizzata è sicuramente Netflix, che da ottobre 2017 ha più di 109 milioni di abbonati in tutto il mondo. Esistono però, delle alternative altrettanto valide, che offrono un proprio catalogo di film e serie TV e sistemi di pagamento molto simili. Scopriamo quali sono e come funzionano.

Prime Video e Sky On Demand

Due piattaforme streaming alternative a Netflix e molto semplici da utilizzare, sono Prime Video e Sky On Demand. La prima, è inclusa con l’abbonamento ad Amazon Prime. Questo servizio permette di avere spedizioni gratuite su oltre 2 milioni di prodotti, spazio di archiviazione per le foto illimitato e, appunto, l’accesso a Prime Video. Il suo funzionamento è molto similie a Netflix, prevede un catalogo di film e serie TV disponibili in diverse risoluzioni (fino a 4K con supporto ad HDR10) senza pubblicità o limiti di utilizzo. La sottoscrizione è di 36 euro l’anno e include tutti i servizi di Amazon Prime e Prime Video. Inoltre, è possibile scaricare gratuitamente, l’app ufficiale della piattaforma e guadare i contenuti offline.

Sky On Demand invece, è un servizio gratuito disponibile per gli abbonati Sky in possesso del decoder My Sky HD e una connessione Internet a banda larga. La piattaforma permette di accedere a una videoteca di oltre 2500 titoli, programmi catalogati per tematiche, serie TV e oltre 1000 film ad alta risoluzione. I costi del servizio dipendono dal tipo di abbonamento scelto durante la sottoscrizione a Sky.









Piattaforme streaming TV: RaiPlay e Infinity

Presente sul mercato dal 2016, RaiPlay offre l’intera programmazione in streaming dei 14 canali RAI e in più una serie di programmi, documentari, film e concerti direttamente dall’archivio del canale TV. Per vedere i contenuti On Demand è necessaria la registrazione dal sito ufficiale, in maniera totalmente gratuita. Inoltre, è possibile guardare i contenuti direttamente sulla propria Smart TV, cioè una TV con la connessione ad internet, scaricando l’app di RaiPlay.

Un’altra piattaforma TV è Infinity lanciata dalla Mediaset nel 2013 e che permette agli utenti di accedere ad oltre 5000 film di vario genere, spettacoli e contenuti multimediali. La sottoscrizione prevede il primo mese di prova gratuito e un costo di di 7,99 euro per i successivi. Per iscriversi è necessaria la registrazione sul sito ufficiale e la scelta tra le diverse modalità di pagamento.

iTunes store della Apple

Questa piattaforma, di proprietà della Apple, permette sia il noleggio che l’acquisto di film per guardarli su tutti i dispositivi della stessa casa produttrice: iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC o Apple TV. Per accedere al servizio è necessario, naturalmente, un account Apple e una connessione a Internet. Tra le diverse funzionalità, le principali permettono di:

Acquistare programmi TV, intere stagioni o singole puntate

Noleggiare o acquistare film

Accedere agli acquisti dei propri familiari

In caso di noleggio, l’elemento scaricato scadrà 24 ore dopo la prima riproduzione o dopo 30 giorni se non viene riprodotto. Una volta scaduto verrà eliminato automaticamente. Il sistema permette, inoltre, di decidere se riprodurre il film in streaming o scaricarlo sul proprio dispositivo per guardalo anche offline.

Alessandra Colucci