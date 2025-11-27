La Russia compie un passo che rende evidente la rapidità con cui la neurotecnologia si sta affermando anche nell’ambito delle applicazioni non umane. A Mosca, infatti, sono stati condotti esperimenti che hanno attirato l’attenzione della comunità scientifica e suscitato interrogativi di natura etica: l’azienda Neiry, attiva nello sviluppo di dispositivi neurotecnologici, ha avviato test su piccioni dotati di chip neurali e sistemi elettronici progettati per trasformarli in veri e propri biodroni.

Secondo quanto comunicato dalla società, un primo stormo di uccelli dotati di interfacce cerebrali impiantate ha completato con successo una serie di voli sperimentali fra un laboratorio e punti di riferimento prestabiliti. Sebbene si tratti di test preliminari, l’iniziativa apre un dibattito ampio e ancora in evoluzione sulla direzione in cui la tecnologia sta indirizzando il rapporto fra esseri viventi e macchine.

Un progetto che unisce neuroscienze e robotica

Il cuore dell’iniziativa di Neiry consiste nell’installazione di interfacce neurali miniaturizzate, collegate a dispositivi elettronici montati su supporti leggeri, ideati per non compromettere la mobilità e il comportamento naturale dei piccioni. Il principio guida alla base del progetto è quello della neuro-modulazione assistita: gli uccelli non vengono “pilotati” come droni meccanici, ma vengono orientati attraverso segnali neurali interpretati e trasmessi da chip in grado di leggere specifici pattern cerebrali e, in alcuni casi, stimolarne altri.

La tecnologia, nella sua formulazione ufficiale, non si propone dunque di sostituire il libero movimento dell’animale, bensì di indirizzarlo entro percorsi predeterminati grazie a una comunicazione bioelettronica a bassa intensità. L’intero sistema, a detta della società, sarebbe stato calibrato per non arrecare danni ai piccioni né interferire in modo invasivo con le loro funzioni vitali.

I voli di prova: una dimostrazione di fattibilità

Il comunicato diffuso da Neiry mostra che gli uccelli utilizzati nella sperimentazione sono stati in grado di effettuare diversi tragitti di andata e ritorno verso il laboratorio dell’azienda. Ogni volo è stato monitorato mediante una combinazione di sensori, telecamere leggere e strumenti di telemetria incorporati nei supporti elettronici fissati sul dorso degli animali. L’obiettivo principale di questa fase consisteva nel verificare l’affidabilità della comunicazione neurale e la stabilità dell’intero sistema durante il movimento in ambiente reale.

I dati raccolti durante i test iniziali suggeriscono, secondo l’azienda, che i dispositivi siano in grado di interpretare in modo efficace i segnali cerebrali degli uccelli e, al bisogno, inviare micro-stimolazioni capaci di orientarne la traiettoria. Tali risultati, se confermati e approfonditi in ulteriori cicli di prova, potrebbero rappresentare una dimostrazione concreta della fattibilità degli interventi di neuro-guidance sugli animali.







Le applicazioni previste: dalla sorveglianza al soccorso

Neiry ha delineato una serie di impieghi potenziali di questa tecnologia, tutti legati a settori strategici e operativi. Il primo ambito indicato è quello della sorveglianza delle infrastrutture critiche, come nodi energetici, impianti industriali e aree sensibili che richiedono monitoraggio costante. L’idea di sfruttare la naturale abilità dei piccioni nel volo e nella navigazione, combinata con sistemi elettronici miniaturizzati, offrirebbe un vantaggio rispetto ai droni tradizionali, soggetti a limiti di autonomia, visibilità e dimensione.

Altre applicazioni riguardano l’ispezione di impianti industriali complessi, specie in contesti in cui l’accesso umano è difficoltoso o pericoloso. In questo scenario, gli uccelli potrebbero essere equipaggiati con microtelecamere o sensori ambientali, raccogliendo dati in tempo reale con un costo energetico relativamente basso.

Un ulteriore filone di utilizzo indicato dall’azienda è quello delle attività ambientali, come il monitoraggio della qualità dell’aria, la mappatura delle aree boschive o la sorveglianza della fauna in zone remote. Infine, Neiry contempla l’impiego dei biodroni biologici in operazioni di ricerca e soccorso, dove la rapidità di movimento e la capacità di raggiungere luoghi impervi possono rivelarsi cruciali per individuare persone disperse o segnalare situazioni di pericolo.

Il progetto di Neiry si inserisce in una tendenza più ampia che vede la convergenza tra neuroscienze, ingegneria dei materiali e sistemi autonomi. Negli ultimi anni, dispositivi neurali impiantabili e interfacce cervello-macchina hanno trovato applicazioni sempre più diversificate: dal trattamento di patologie neurologiche alla realizzazione di esoscheletri robotici controllati dal pensiero, fino ai primi esperimenti di comunicazione diretta fra cervello ed elaboratori esterni.

La possibilità di estendere tali tecnologie al mondo animale non è del tutto nuova, ma i progressi nella miniaturizzazione dell’elettronica, nell’elaborazione dei dati e nella comprensione dei segnali neurali stanno favorendo l’emergere di applicazioni prima considerate sperimentali o ipotetiche.

Un settore che richiede regole chiare

Il caso dei piccioni-biodroni di Mosca dimostra che la tecnologia avanza a una velocità che spesso supera la capacità dei legislatori di definire quadri normativi adeguati. In molti paesi, infatti, non esistono norme specifiche per la neuro-modulazione animale a fini tecnologici, e le leggi si affidano genericamente alle regolamentazioni sulla sperimentazione biologica tradizionale. Tuttavia, i continui progressi del settore suggeriscono che nei prossimi anni sarà necessario introdurre linee guida più strutturate, capaci di bilanciare innovazione, sicurezza e tutela della vita animale.

I test condotti da Neiry rappresentano un esempio eloquente di come la neurotecnologia possa estendersi oltre gli ambiti strettamente medici o scientifici, influenzando settori operativi quali la sicurezza, l’industria e la gestione ambientale. La possibilità di impiegare animali equipaggiati con dispositivi neurali apre scenari fino a pochi anni fa impensabili, offrendo al contempo nuove opportunità e nuovi dilemmi.

Patricia Iori