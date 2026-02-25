Il 2028 si profila all’orizzonte come un passaggio cruciale per la sanità italiana. Secondo le più recenti elaborazioni dell’Osservatorio Gapmed, centro studi promosso dal provider internazionale Gapmed , quell’anno rappresenterà il punto di massima tensione nel rapporto tra medici e cittadini assistiti. Le proiezioni parlano di una media di 217 pazienti per medico, un valore che costituirebbe il record storico nel carico assistenziale medio per singolo medico nel nostro Paese.

Si tratta di un dato che potrebbe sembrare soltanto una cifra statistica. In realtà, dietro questo numero si celano dinamiche strutturali che interessano l’organizzazione del sistema sanitario, la distribuzione territoriale dei professionisti e l’evoluzione demografica della popolazione italiana. L’analisi Pletora Medica dell’Osservatorio ha infatti preso in considerazione l’insieme dei medici attivi, sia nel comparto pubblico sia in quello privato, elaborando uno scenario di medio-lungo periodo che arriva fino al 2040.

La crescita dei camici bianchi: +50,5% entro il 2040

Se il 2028 sarà l’anno del picco nel rapporto pazienti/medico, lo scenario di più ampio respiro racconta però un’altra tendenza: l’aumento significativo del numero complessivo dei medici attivi. Le stime indicano che entro il 2040 si registrerà un incremento del 50,5% rispetto al 2025.

Questo aumento non si distribuisce in modo uniforme nel tempo. Le proiezioni mostrano una progressione costante, favorita da diversi fattori: l’ampliamento dei posti nei corsi di laurea in Medicina, l’incremento delle borse di specializzazione, il rientro di professionisti dall’estero e l’ingresso sul mercato del lavoro di nuove generazioni di medici. Il sistema formativo, negli ultimi anni, è stato oggetto di interventi mirati a colmare il divario creatosi in passato tra fabbisogno e disponibilità di specialisti.

L’incremento del personale sanitario, tuttavia, non si traduce automaticamente in un alleggerimento immediato del carico assistenziale. La dinamica demografica della popolazione italiana, caratterizzata da un progressivo invecchiamento, comporta infatti un aumento della domanda di prestazioni sanitarie, con una crescita significativa delle patologie croniche e delle comorbidità.

Il paradosso del picco nel 2028

Appare dunque evidente un apparente paradosso: mentre il numero dei medici cresce nel lungo periodo, il 2028 segnerà il momento di maggiore pressione per ciascun professionista. Questo fenomeno può essere spiegato con una combinazione di fattori temporali.

Da un lato, il turnover generazionale non sarà ancora pienamente compiuto. Una parte consistente dei medici attualmente in servizio si avvicina all’età pensionabile, e il processo di sostituzione non sarà immediato. Dall’altro lato, la curva di ingresso dei nuovi professionisti non avrà ancora raggiunto il livello tale da compensare completamente le uscite.

La media di 217 assistiti per medico diventa così un indicatore sintetico di una fase di transizione. Non si tratta solo di un dato quantitativo, ma di un segnale che impone una riflessione sulla sostenibilità organizzativa e sulla qualità dell’assistenza.







L’analisi condotta dall’Osservatorio si distingue per aver considerato congiuntamente i medici attivi nel settore pubblico e in quello privato. Questa scelta metodologica consente di restituire un quadro più realistico e completo della disponibilità di professionisti sul territorio nazionale.

La distribuzione geografica dei medici resta uno dei nodi centrali. Anche a fronte di un aumento complessivo, persistono differenze marcate tra regioni, con aree che registrano carenze strutturali e altre che mostrano una maggiore densità di professionisti. Il rischio, in assenza di politiche mirate, è che l’incremento numerico non si traduca in un’equa distribuzione dell’offerta sanitaria.

L’impatto dell’invecchiamento della popolazione

L’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo e presenta un indice di vecchiaia tra i più elevati in Europa. L’aumento della popolazione anziana comporta una maggiore richiesta di visite, controlli, terapie e monitoraggi continui.

Le patologie croniche, come diabete, malattie cardiovascolari e disturbi neurodegenerativi, richiedono una presa in carico prolungata nel tempo. Questo determina un carico assistenziale più complesso rispetto al passato, quando il sistema sanitario era maggiormente orientato alla gestione delle emergenze acute.

Uno degli elementi che potrebbe contribuire a mitigare la pressione sul sistema è rappresentato dall’innovazione tecnologica. L’adozione di soluzioni digitali, cartelle cliniche elettroniche integrate, telemedicina e sistemi di intelligenza artificiale può ottimizzare il tempo dei professionisti e migliorare l’efficienza dei processi.

Formazione e programmazione

Il +50,5% previsto entro il 2040 rappresenta una sfida anche per il sistema formativo. Garantire standard qualitativi elevati richiede investimenti continui in università, strutture di tirocinio e aggiornamento professionale.

La programmazione del fabbisogno dovrà essere sempre più precisa e dinamica. Le scelte compiute oggi in termini di numero chiuso e borse di specializzazione avranno effetti tangibili solo tra diversi anni. Per questo motivo, la pianificazione deve basarsi su dati previsionali solidi e aggiornati.

Qualità dell’assistenza e benessere dei professionisti

Un carico medio di 217 pazienti per medico nel 2028 genera domande anche sul benessere lavorativo dei professionisti. La qualità dell’assistenza è strettamente connessa alle condizioni in cui il medico opera. Turni prolungati, carichi burocratici e pressione costante possono incidere sulla capacità di garantire cure personalizzate e tempestive.

Il rischio di burnout è un tema sempre più centrale nel dibattito sanitario. Affrontarlo significa intervenire non solo sul numero dei medici, ma anche sull’organizzazione del lavoro, sulla distribuzione delle responsabilità e sull’utilizzo di personale di supporto.

Patricia Iori