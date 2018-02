Pierfrancesco Favino emoziona l’Italia dando voce a chi non ne ha

La 68esima edizione del Festiva di Sanremo è stata ricca di emozioni, ma soprattutto di riflessioni. Da Michelle Hunziker che ha portato sul grande palco dell’Ariston la lotta contro la violenza sulle donne a Pierfrancesco Favino che, ieri sera, ha interpretato un brano dall’opera “La notte poco prima della foresta”, scritta dal drammaturgo e regista teatrale francese Bernard-Marie Koltès.









Pierfrancesco Favino è un attore italiano che in queste sere ha dimostrato quanto il suo talento sia versatile. È stato per cinque sere conduttore, ballerino, cantate, attore, ma soprattutto un uomo che ha regalato al pubblico un momento magico ed emozionante, parole che hanno toccato tutti. È stato il veicolo del messaggio di chi non ha voce. Questo dovrebbe fare chi ha la possibilità della “penna pubblica”.

Così sul palco, da solo, seduto a luci soffuse, quasi spente ha gridato quello che gli “stranieri” non possono dire, perché nessuno li ascolta.

Ha raccontato di uno straniero, senza lavoro, senza casa, ha raccontato di una persona spaventata, stanca di muoversi sempre “sotto l’ombra degli alberi” (di nascosto). Un uomo alla costante ricerca di un luogo in cui non sentirsi solo. Continuamente spostato da un posto ad un altro, perché “il lavoro non è qui”. Racconta di un uomo che non è mai riuscito a dire “questa è casa mia”. Una persona che giorno dopo giorno si sente sempre più straniera. Parla di chi è stanco di voltarsi indietro e vedere solo desolazione. Racconta di un uomo che vuole ribellarsi che vuole dire “andate a fanculo” io resto qui. Racconta di chi dalla vita vuole solo un po’ di pace e serenità. Racconta un uomo che vuole solo sdraiarsi sull’erba e fermarsi.

Racconta di un uomo…senza nome, perché quello potrebbe essere chiunque. Io, tu che leggi, chi oggi ha un lavoro, chi non ce l’ha, chi è straniero. Racconta di noi, “…perché siamo tutti un po’ stranieri”.

Pierfrancesco Favino, insieme a Claudio Baglioni e Fiorella Mannoia, ha cercato di accendere nel cuore degli italiani l’umanità che da troppo tempo manca a questa società. La riflessione che ha portato sul palco dell’Ariston si è conclusa sulle note di “Mio fratello che guardi il mondo”.

“Sono nato e ho lavorato in ogni paese

e ho difeso con fatica la mia dignità

Sono nato e sono morto in ogni paese

e ho camminato in ogni strada del mondo che vedi.”









Un brano scritto nel 1977 ma che non poteva essere più attuale. Parole portate in televisione in un momento storico in cui l’Italia è divisa. Da una parte chi, saggiamente, comprende che queste persone, questi immigrati, lasciano casa loro perché non hanno alternative! Lasciano tutto ciò che è loro, consapevoli che mai più si sentiranno abbracciati da una terra. Lo fanno perché sperano in un domani migliore. Lo fanno perché cercano lavoro, pace e serenità. Perché vorrebbero solo sdraiarsi sull’erba senza la paura che una bomba gli esploda accanto. Lo fanno perché sono presi a “calci in culo”. Perché loro non rischiano di arrivare in Nicaragua, loro vivono in Nicaragua! Vivono già vicino a quel generale che con i soldati spara su tutto quello che si muove. Loro diventano stranieri perché sono stanchi di vivere nella foresta.

Dall’altra parte c’è anche chi non capisce, c’è chi ha paura, c’è chi è semplicemente stanco. C’è poi chi è semplicemente ignorante.









Ed è delle persone stanche che chi “sta in alto” approfitta per seminare odio e razzismo. Perché è comodo scaricare la colpa. A tutti piace avere un capo espiatorio. Perché è colpa di chi viene dal Nicaragua se in Italia non funziona niente, è colpa di questi uomini, vittime, più vittime di noi, se gli italiani iniziano a sentirsi sempre meno italiani e sempre più stranieri. Se non c’è lavoro, se non ci saranno pensioni, se non ci sono soldi per “chi sta in basso”, se in questo paese non c’è futuro… è colpa loro?

Di questi italiani stanchi ci si è sempre approfittati. E allora, in un Italia divisa, grazie a Pierfrancesco Favino. Grazie per aver aiutato gli italiani a riflettere. Grazie perché forse qualche “italiano stanco” ieri sera era davanti la televisione, e forse in quell’italiano stanco è partita una riflessione. Se è successo allora si che “se non c’è strada dentro al cuore degli altri prima o poi si traccerà.”

Jessica Di Vita