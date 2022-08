Piero Angela e Gino strada, la conoscenza che salva il mondo

“Io penso che la serietà debba essere nei contenuti, non nella forma” è accezione specchio del lavoro straordinario compiuto da Piero Angela lungo tutta la sua carriera, che non si è mai fermata alla sola divulgazione scientifica. Ne valicò infatti il senso minimo, dedicandosi alla realizzazione di programmi televisivi capaci di rendere accessibili i temi e i concetti più disparati. Angela ha insegnato all’Italia e al mondo, la distinzione tra superficialità e leggerezza, adattando la seconda al sapere, cucendone un abito perfettamente su misura.

Ci ha educato attraverso tale raffinato vestito a non cessare mai di amare la conoscenza, a coltivare senza timori idee e passioni, ad “andare dentro le cose”, fino al possibile, fino ai “quark”.









Sulla soglia dei “più piccoli mattoni della materia”, ci ha quindi indicato saggiamente il percorso nitido che lega la partecipazione insita nella divulgazione alla politica, alla nostra stessa natura:

“curiosamente oggi si parla molto di partecipazione, intesa come uno strumento di sviluppo democratico, ma raramente si parla di divulgazione come condizione essenziale per capire e quindi per partecipare. La democrazia non può basarsi sull’ignoranza dei problemi, perché uno dei suoi grandi obiettivi è proprio quello di rendere i cittadini responsabili e consapevoli, in modo che possano esercitare i loro diritti utilizzando meglio la loro capacità di capire”