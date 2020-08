Pietro Il Grande e l’Alcool: La Storia che ha messo in ginocchio la Russia

E’ il 9 giugno 1672, e in una turbolenta vita di Mosca nasce colui che avrebbe cambiato radicalmente la storia e le usanze della Russia, Pietro Il Grande. Fondatore della splendida città di San Pietroburgo, vincitore di importanti guerre, ma sopratutto colui che propagò, come nessuno prima nella storia della Russia, l’estremo uso della Vodka.

Come era la situazione (alcolica) prima di Pietro Il Grande?

Senza ombra di dubbio l’alcolico più amato e consumato dai russi (e dell’intero ex blocco sovietico) era, ed è ancora, la Vodka. Questa storia d’amore ha inizio prima dell’arrivo di Pietro Il Grande, parliamo infatti del XIII sec. circa. Quando dei monaci, nei dintorni di Mosca, iniziano a fermentare e distillare il grano. Prima di scoprire questa magica bevanda che avrebbe cambiato la storia della Russia, l’unico alcolico consumato era a base di miele e la sua gradazione non superava il 3%. Un cambiamento in lato alcolico niente male!

Inizialmente la misteriosa bevanda dei monaci non ebbe una grande risonanza all’interno della popolazione, ma si sa, una cultura ha bisogno di tre generazioni per cambiare. Fu infatti lo Zar Ivan II Il Terribile che, nel 1540, accortosi di un considerevole aumento del consumo del prodotto da parte della popolazione, avviò la produzione e il commercio statale della bevanda. Durante il secolo successivo il consumo della Vodka aumentò considerevolmente, ma non è neanche lontanamente paragonabile allo slancio che è riuscito a dargli lo Zar Pietro Il Grande.

Chi era e cosa fece Pietro Il Grande

Secondo i suoi contemporanei:

“Questo monarca si fece ammirare per la sua estrema curiosità, sempre tendente alle sue vedute sul governo, sul commercio, sull’istruzione, e questa curiosità tutto attingeva e niente disdegnava… Egli univa in un modo del tutto sorprendente la maestà più alta, più fiera, più delicata, più sostenuta con una cortesia che sentiva e sempre e con tutti e da padrone ovunque, ma con i propri gradi secondo le persone.”

Pietro, essendo sin da giovane molto curioso, per scopi politici ma sopratutto personali, intraprese un viaggio per la quasi totalità dell’Europa settentrionale.

Al ritorno da questa avventura, durato poco più di un anno, ha inizio il grande cambiamento della sua patria.

Si dice che la prima cosa che Pietro Il Grande fece dopo il suo ritorno a Mosca, fu quella di tagliare la barba (che la quasi totalità della popolazione maschile portava per tradizione) alla prima persona che gli passò davanti. Un forte atto simbolico che sancì l’inizio di una europeizzazione che ancora oggi, a livello culturale, la Russia si porta dietro.

Oltre a tagliare le barbe, lo Zar aveva iniziato una grande propaganda a favore dell’alcool all’interno del paese.

Uno tra i primi emendamenti appena tornato dall’Europa fu infatti quello di monopolizzare la produzione della Vodka e pressare la popolazione per un suo maggiore consumo. Il risultato fu incredibile. Circa il 40% del bilancio dello stato proveniva dalla vendita dell’alcolico. E’ lecito affermare che questa riforma fece sì che la quasi totalità della popolazione maschile abbia iniziato ad abbandonarsi assiduamente all’alcool. Facendo entrare in questo modo la nazione in un’epoca di buio dalla quale ancora oggi stenta a uscire.

Uno Zar festaiolo

Pietro Il Grande, però, non si è limitato solo a lucrare sulla Vodka, ma ne fu il primo dei consumatori più sfegatati. Gli aneddoti dalla corte, durante il suo lungo regno, infatti non mancano affatto.

Durante i tantissimi banchetti che Pietro organizzava (era famoso per essere un grande festaiolo) e al quale partecipava la crème de la crème della società, lo Zar aveva introdotto il “cicchetto di punizione”. Ogni qualvolta, infatti, che un ospite si comportava in maniera non pertinente (o diceva cose non pertinenti), si avvicinava un servo che gli portava un cicchetto di Vodka. Regola che valeva anche per i Re esteri che venivano in visita dallo Zar.

La Vodka, all’interno dei banchetti, veniva usata anche per scopi politici. Lo Zar sin da subito comprese la potenza di questa micidiale arma. Arrivò a capire che l’umiliazione nella società era molto più funzionale di una punizione più grave. Ai suoi nemici politici (o chi gli aveva fatto un dispetto) Pietro dava l’ordine di ubriacarsi in pubblico, “lavandosene così le mani” e aspettando che l’alcool facesse il suo sporco lavoro. Conseguenza? Ufficiali rispettosissimi in società che si spogliavano nudi, molestavano (nel ‘700) le gentil dame e vomitavano ogni tre per due. In quegli anni (e a quelle altezze gerarchiche) morire era di gran lunga preferito che a una totale perdita di onore e dignità.

Le responsabilità di un leader.

Inutile dire che questo estravagante rapporto che Pietro aveva con l’alcool abbia influito non poco sul carattere dei cittadini dell’epoca. In tutti i tempi e in tutte le culture, il cittadino tende sempre ad emulare i comportamenti di chi gli sta sopra (come un figlio con un genitore). Guidando un popolo o educando un figlio agisci, e agendo sdogani certi comportamenti. “Se lo fa lui, lo posso fare anche io”, quindi “Se il grande Zar beve, bevo pure io”, perchè lo Zar è Grande!

Il popolo ha bisogno di essere educato e per farlo serve un genitore bravo nel farlo, non tutti sono nati per avere figli.

Tra gli Zar della dinastia “Romanov”, Pietro Il Grande fu probabilmente tra i più discussi (ma anche rispettati) di sempre. Una delle sue più grandi vittorie è stata quella di far uscire da una situazione “barbarica” i suoi connazionali, investendo un numeroso capitale nella cultura. Lo stesso capitale che proveniva, per lo più, da uno dei maggiori danni fatti alla popolazione e cioè la massiccia introduzione della Vodka all’interno del paese. L’alcool renderà sì spensierate e festaiole le persone, ma anche inattive per svolgere una qualsiasi mansione. Una lotta, quella all’alcolismo, che i cittadini della grande nazione si portano ancora oggi dietro.

Nikita Edoardo Laino