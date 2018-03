Madre e figlio morti da tre giorni: la droga li ha uccisi

Accade a Pignataro Maggiore, nell’appartamento ubicato in via Trento: morti in casa da tre giorni. I protagonisti della tragedia sono Marta Vito, una madre di 92 anni e il figlio Saverio Ronzo, un tossicodipendente di 56 anni. Una piccola famiglia non molto considerata dai vicini. Nessuno si accorge della quiete che proviene dall’appartamento. Nessuno nota niente finché il tonfo, l’odore di morte, non diventa insopportabile.









Le cause della morte della madre non sono ancora chiare, si parla di probabile infarto o di una caduta, il tutto dopo aver tentato di soccorrere il figlio, stroncato da un’overdose. I corpi sono stati scoperti ieri, in tarda serata, dai Carabinieri della compagnia di Capua, diretti dal capitano Francesco Mandia.

La porta, chiusa dall’interno, è stata sfondata dai vigili del fuoco, prontamente interventi sul posto. Lì erano diretti anche gli agenti della polizia municipale del paese che hanno bloccato il traffico lungo la strada. Ricostruire la dinamica, purtroppo è stato molto facile. All’interno dell’appartamento, i due corpi senza vita, Saverio era a terra, circondato da tutto l’occorrente: laccio emostatico e siringa. Poco più avanti il cadavere della madre.









Il medico legale ha stabilito come data della morte la notte tra sabato e domenica. È stato allora che Saverio si è iniettato una dose esagerata di eroina. Poco dopo si è sentito male, questo ha causato la sua morte e quella della madre, troppo anziana per gestire uno stress così forte. Sicuramente il suo cuore non ha retto. Infatti, nel tentativo di aiutare il figlio nel pieno di una crisi, la donna è caduta, accusando un malore che l’ha uccisa dopo poche ore. Il primo a morire, quella notte, è stato Saverio. L’uomo era un ex operaio, ormai senza lavoro e con tanti problemi. Una vittima che ha visto una soluzione nella droga. Un brutto tunnel dal quale non è più riuscito ad uscire. Una “compagna di viaggio” che tutto prende senza dare nulla in cambio. Saverio, quella notte non ha solo ucciso se stesso, ma ha dato alla madre una terribile morte.

“Le dipendenze sono come i miraggi, ti fanno vedere la vita dove la vita non c’è, e perciò si alimentano della tua”.

Jessica Di Vita