In un contesto europeo – e mondiale – sempre più orientato al riarmo, la Spagna ha deciso di anticipare i tempi: il primo ministro Pedro Sánchez ha infatti annunciato che il PIL in Spagna raggiungerà entro il 2025 — e in parte già entro quest’anno — il traguardo del 2%, e che questo sarà destinato alla spesa militare. Una soglia che rappresenta da anni l’obiettivo minimo richiesto dalla NATO ai suoi membri, ma che molti Paesi, tra cui l’Italia, non hanno ancora centrato.

Dallo scetticismo alla svolta: il cambio di rotta di Sánchez

Solo pochi mesi fa, il leader socialista spagnolo dichiarava che il PIL in Spagna avrebbe raggiunto gradualmente questo traguardo entro la fine del decennio, in controtendenza rispetto agli altri membri dell’Alleanza. Ma le pressioni internazionali — e in particolare quelle degli Stati Uniti — sembrano aver accelerato la tabella di marcia. Il 22 aprile, il Consiglio dei ministri ha approvato un ambizioso “piano nazionale per lo sviluppo e la promozione della tecnologia di difesa e sicurezza”, con cui il governo spagnolo si impegna a investire quasi 10,5 miliardi di euro in più nel settore entro il 2025.

Un piano senza precedenti: tecnologia, armamenti e rilancio industriale

Il piano per aumentare il PIL in Spagna, presentato da Sánchez, non si limita ad aumentare il bilancio della difesa, che salirà a quota 33,12 miliardi di euro. Include anche una serie di programmi avanzati per l’ammodernamento delle infrastrutture militari e lo sviluppo di nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza e la rete satellitare. Al centro c’è la volontà di rafforzare non solo le forze armate, ma anche l’industria nazionale, attraverso una vera e propria fase di “reindustrializzazione tecnologica” che potrebbe incidere positivamente anche sul PIL, con un incremento previsto tra lo 0,4 e lo 0,7 per cento.

Le risorse ci sono: niente tagli, niente deficit

Uno degli aspetti più discussi sull’aumento del PIL in Spagna riguarda la copertura finanziaria. Il premier ha chiarito che i fondi per il piano non deriveranno da nuove tasse o da tagli al welfare, bensì da una riallocazione di risorse già esistenti.

Parte dei finanziamenti arriverà da fondi inutilizzati del Next Generation EU e da voci di bilancio dell’anno fiscale 2023. In questo modo, il governo punta a evitare tensioni politiche con il Parlamento, dove Sánchez governa in minoranza e deve fare i conti con l’appoggio esterno di forze della sinistra radicale e dei partiti indipendentisti.







La geopolitica detta l’agenda: Trump, NATO e il futuro dell’Europa

Il contesto internazionale gioca un ruolo decisivo. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha reso la difesa europea una priorità, ma la minaccia di un possibile disimpegno statunitense dal Vecchio Continente — specie in caso di una nuova vittoria di Donald Trump — ha reso urgente per i Paesi europei il rafforzamento della propria capacità militare.

La prospettiva che la prossima amministrazione americana chieda agli alleati NATO di spingersi fino al 3% o addirittura al 5% del PIL in spese militari rende ancor più significativo il passo compiuto oggi da Madrid.

Il PIL in Spagna tra i ritardatari: un recupero necessario

Fino ad oggi, la Spagna era tra i fanalini di coda dell’Alleanza Atlantica in quanto a investimenti in difesa, con una spesa pari all’1,28% del PIL nel 2024. In questa classifica negativa figurano anche Belgio, Croazia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Canada.

Per questo, il cambio di passo del governo Sánchez è stato accolto con favore a Bruxelles e a Washington, soprattutto in vista del prossimo vertice NATO che si terrà a giugno all’Aia. Entro quella data, tutti i membri dovranno notificare i propri piani di spesa: un appuntamento che Madrid non intende più affrontare in posizione di debolezza.

Un segnale politico chiaro: partner affidabile nell’Unione e nella NATO

Il piano, secondo quanto dichiarato dal premier, sarà subito inviato a Bruxelles per la valutazione tecnica da parte della Commissione Europea e della NATO. La presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez, ha commentato positivamente l’iniziativa, sottolineando come la Spagna dimostri di essere un partner affidabile in un momento delicato.

“È possibile investire nella difesa senza rinunciare a servizi pubblici solidi”, ha affermato. Una frase che riassume l’equilibrio che il governo Sánchez intende mantenere tra sicurezza e giustizia sociale.

L’annuncio del piano per la difesa segna un punto di svolta per la politica estera e industriale spagnola. In un’Europa che guarda con preoccupazione alla sicurezza collettiva, la Spagna vuole smettere di essere spettatrice e diventare protagonista. Rafforzare la difesa nazionale, stimolare l’industria tecnologica e rispettare gli impegni presi in sede europea e atlantica: sono queste le direttrici di un progetto che, oltre a rispondere alle pressioni esterne, ridisegna il ruolo della Spagna nel mondo.

Lucrezia Agliani