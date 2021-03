Pillola contraccettiva e commozione cerebrale: potrebbe aiutare coi disturbi

Potrebbe un giorno essere prescritta la pillola contraccettiva per alleviare i sintomi della commozione cerebrale?

Sembrerebbe di sì, la notizia sullo studio che in un certo qual modo potrebbe finire per legare pillola contraccettiva e commozione cerebrale giunge dalla Northwestern University.

La ricerca è stata pubblicata su Journal of Neurotrauma.

Come tutti o quasi i grandi college americani la Northwestern University ha diverse squadre sportive, quando un giovane atleta riporta un trauma che comporta una commozione cerebrale il ritorno allo studio e alla vita quotidiana può essere molto problematico.

Amy Herrold, assistente professore e co-autrice della ricerca racconta che in questo studio hanno osservato che le giovani atlete di sesso femminile hanno meno disturbi nella fase luteale del loro ciclo mestruale, che viene subito dopo l’ovulazione.









Qual è la caratteristica di questa fase del ciclo mestruale? L’alto livello di progesterone.

Come il livello alto di progesterone potrebbe aiutare a recuperare da una commozione cerebrale? Alti livelli di progesterone, hanno scoperto i ricercatori, sono associati con maggior afflusso di sangue al cervello. In particolare la circonvoluzione temporale media che si trova nel lobo temporale processa stimoli auditori, visivi ed è anche coinvolta nello stress.

Lo stress è uno dei sintomi di chi recupera da una commozione cerebrale con un leggero danno traumatico al cervello (comune negli sportivi).

E che c’entra la pillola? I contraccettivi orali alzano artificialmente il livello di progesterone, ecco il legame tra pillola contraccettiva e commozione cerebrale che potrebbe portare a prescriverla per questa patologia.

Qui si parlava di college ed atlete maggiorenni, mi immagino la scena in cui il dottore della high school consiglia ai genitori della atleta adolescente di farle prendere la pillola contraccettiva per aiutare il recupero da un infortunio con leggera commozione cerebrale. Qualcuno filmi la scena, io inizio a preparare il pop-corn. Temo che la giovane atleta in molti casi si terrà i suoi disturbi.

Roberto Todini