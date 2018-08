Nel 1982, una foto scattata da un elicottero che stava sorvolando la zona, mostra ciò che a prima vista sembrava un campo infinito di fiori bianchi. Dando una seconda occhiata si capisce che si trattava di una colonia di pinguini reali . Oggi, dopo solo 36 anni, la colonia è quasi totalmente scomparsa.

I pinguini reali sono uccelli marini e pelagici delle aree subantartiche e antartiche, passano molto tempo della loro vita vicini alle aree di nidificazione. Non si conoscono tentativi di nidificazione al di sotto del 60° di latitudine sud. Questa specie è diffusa in alcune isole dell’emisfero meridionale del pianeta in particolare sulle isole Falkland , Georgia del Sud, Sandwich Australi e nell’ Oceano indiano meridionale.

Quella dell’Isola dei maiali era la seconda colonia di pinguini per grandezza al mondo. Seconda soltanto a quella delle Sandwich Australi.

Gli scienziati lo definiscono un mistero con tante incognite. Di quella enorme colonia (2 milioni esemplare) oggi rimangono infatti a malapena 60 mila esemplari di pinguini reali. Un danno enorme per l’ecosistema dell’Atlantide. Il dato è ancora più preoccupante se si prendono in considerazione le previsioni dei ricercatori del Cnrs ( Centro di studi di Cinzè in Francia). Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Atlantic Science, condotto dagli stessi ricercatori, entro la fine del secolo ci sarà una perdita del 70% della popolazione dei pinguini reali.

Le cause di queste enormi perdite sarebbero da attribuire, secondo i ricercatori, ai cambiamenti climatici. Ma, spiegano essi, non sarebbe l’unica causa. I ricercatori pensano che la popolazione sia stata colpita anche da virus e malattie batteriche. Inoltre, il territorio è stato monopolizzato dai satelliti e si è evidenziata una perdita della vegetazione dell’isola. Gli scienziati hanno usato i dati satellitari e le fotografie scattate dal 1982 al 2015 e 2017 a sostegno della loro tesi.

I ricercatori si preparano ad una lunga spedizione per monitorare da vicino la situazione e sciogliere il mistero.

Luiza Gales