Pink Floyd a Venezia: 30 anni fa il concerto più discusso in Italia

Pink Floyd a Venezia – Il 15 luglio 1989 va in scena uno degli spettacoli più grandiosi a cui i veneziani abbiano mai assistito: un palco galleggiante, 200mila persone e la magia del rock.

Pink Floyd a Venezia – il 15 luglio del 1989 i Pink Floyd suonarono di fronte a Piazza San Marco a Venezia, durante la festa del Redentore. Un concerto storico e tra i più discussi della storia del rock, prima durante e soprattutto dopo. L’idea di far suonare la band inglese su una mega piattaforma galleggiante e di creare un concerto gratuito in diretta TV, fu del promoter Fran Tomasi. Lo show fu oggetto di acceso dibattito politico, e viene ricordato dalla città come un disastro per l’impatto delle centinaia di migliaia di persone.

I Pink Floyd prima del concerto

Dal 1985, non erano più quelli che avevano venduto decine di milioni di dischi in tutto il mondo. Roger Waters, bassista e sostanzialmente leader del gruppo, se ne era andato con l’intenzione di sciogliere la band, che però aveva ripreso a fare concerti utilizzando il nome originale. La formazione che suonò a Venezia era composta dal chitarrista David Gilmour, dal tastierista Richard Wright e dal batterista Nick Mason, che nel 1987 aveva inciso il disco A momentary lapse od reason. La band fece una grande tournée tra il 1987 e il 1989, che aveva già fatto tappa in Italia per diversi concerti, tre dei quali in un’Arena di Verona tutta esaurita.









Perché scelsero proprio Venezia

I Pink Floyd nei loro tour avevano sempre cercato di fare concerti in spazi prestigiosi: il contenitore è sempre diventato parte della scenografia. Vi basti pensare, rimanendo alla penisola italiana, alle scelte ricadute su Pompei nel 1971 o su Cinecittà nel 1994. Nel 1989, Fran Tomasi aveva l’ufficio a Venezia e gli sembrò che Venezia, per la magia che possiede, potesse essere la location speciale che la band cercava. Ma quando fare il concerto? Avendo in mente proprio di esaltare la città e di fare un regalo ai suoi abitanti, pensò alla festa più popolare per i veneziani: il Redentore, nata per la fine della peste e che si svolge ogni secondo sabato di luglio.

Un’ ondata di fan

200mila furono le persone che assistettero a quest’indimenticabile evento. Molti dei fan arrivarono in treno, anche un giorno prima, e la stazione si trasformò presto in un enorme campeggio. In molti si accamparono tra i binari e le panchine d’attesa. Ma non fu solo la stazione a trasformarsi, l’intera città, con i suoi monumenti, le sue piazze, i suoi edifici storici, si trasfigurò. I fan continuarono ad arrivare per tutto il giorno, ininterrottamente.

Racconta Giò Alajmo del Gazzettino

Nessuno aveva preparato transenne, servizio d’ordine, servizi minimi di assistenza, gabinetti chimici, acqua, ristoro. La Sovrintendenza, coinvolta all’ultimo, aveva ottenuto un abbassamento dei decibel a livelli quasi inaudibili a terra e vietato, per motivi estetici, gabinetti chimici e un mega schermo in piazza. Il concerto ci fu, con l’autorizzazione firmata all’ultimo. Durò solo 90 minuti per esigenze televisive e Venezia alla fine si vide poco in TV perché la mancanza di servizio d’ordine non aveva impedito la scalata alle torri di illuminazione che erano quindi rimaste in gran parte spente.

Si persero scarpe, borse, magliette, occhiali. E credibilità. Le polemiche non si fecero attendere e l’inadeguatezza della macchina organizzativa veneziana fu rimarcata sin da subito. “Mai più così” titolarono i giornali del mattino, sottolineando il disastroso. Niente di nuovo sul fronte italiano, quel “mai più così” lo avevamo già sentito altre mille volte e lo avremmo risentito altrettante anche dopo.

Alla fine tutti tornarono a casa lasciando tonnellate di immondizie sul posto e liberando la vescica dove possibile. Per Venezia e i veneziani fu un incubo, in parte raccontato poi dai Pitura Freska e Skardy nella loro famosa canzone “Pin Floi”. Per la maggior parte dei fan una giornata comunque indimenticabile nonostante la disorganizzazione totale, i chilometri a piedi sul ponte per ritrovare le auto abbandonate in terraferma, i treni superaffollati, molti costretti a dormire dove capitava, stremati.

Ma per chi c’era, per chi ebbe la fortuna di ascoltare i Pink Floyd quel 15 luglio 1989, festa del Redentore, i quarantenni e cinquantenni di oggi, quel concerto fu indimenticabile e magico.

Andrea Cremonesi