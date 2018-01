The Pink Floyd Exhibition: Their mortal remains

“Impressionante”, “Quasi emozionante quanto ascoltare i Pink Floyd dal vivo”: questi erano stati alcuni dei commenti che avevano accompagnato la mostra intitolata “The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal remains“, tenutasi presso il Victoria and Albert Museum di Londra tra il 13 maggio ed il primo ottobre 2017, che ha registrato un successo incredibile.









Così, a partire dal 19 gennaio e fino al 1 luglio 2018 si replica, ma questa volta lo si fa nel nostro Paese: la mostra, infatti, si terrà nella Capitale, presso il museo Macro (nel quartiere Salario- Nomentano).

Qui, infatti, è stato trasferito l’allestimento originale che tanto è stato apprezzato in Gran Bretagna (creato da Audrey “Po” Powell di Hipgnosis con il supporto di Nick Mason, Exhibition Consultant dei Pink Floyd).









La mostra si propone come obiettivo quello di raccontare il ruolo della storica band britannica nel corso degli anni.

Il “racconto” avverrà attraverso un’ardita ed attentamente studiata combinazione di oggetti, immagini e musica.









Il percorso dell’allestimento si snoda seguendo un ordine cronologico, avendo cura di far immedesimare gli avventori anche nelle atmosfere che hanno ispirato il gruppo attraverso gli anni e nelle loro influenze.

Così, agli strumenti (tra cui la famosa “Black Strat” di David Gilmour) e ad immagini iconiche della band sono state accostate immagini del loro mondo: la Cambridge degli anni Sessanta e la Swinging London dello stesso periodo; i libri di letteratura inglese per bambini dai quali il gruppo trasse ispirazione per il proprio primo disco, The Piper at the Gates of Dawn; i disegni e le lettere dei membri della band; e poi, ancora, le locandine dei film di Antonioni, La Vallée e molti altri per i quali i Pink Floyd hanno curato la colonna sonora; l’ottavo, celeberrimo disco, The Dark Side of the Moon, cui è dedicata un’intera sezione della mostra; le attrezzature tecnologiche adoperate dalla band (pedaliere, amplificatori, sintetizzatori…), con tanto di video interviste che evidenziano la rilevanza di questi strumenti nel realizzare l’innovativo sound dei Pink Floyd e molto, molto altro ancora.

I biglietti sono già disponibili su Viva Ticket.

Lidia Fontanella