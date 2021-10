Pinocchio VS Squid Game

In queste settimane, se chiediamo ad un bambino di quarta o quinta classe della scuola primaria con che cosa ha più famigliarità – tra Pinocchio e Squid Game – otterremo la risposta meno valida, quella che non vorremmo mai sentirci dare. Ovvero, ci direbbe : Squid Game.

La serie TV è entrata nell’immaginario collettivo di molti piccolissimi. Tanti non l’hanno vista, eppure sanno di che cosa si tratta e la simulano nei propri giochi. Un numero rilevante l’ha comunque già vista, anche se è solo alla scuola primaria. E ciò che stupisce è che oggi a 10 anni puoi già aver visto una o più puntate di “Squid game” e magari non aver letto mai nemmeno una pagina di Pinocchio, né aver visto il film o il cartone che ne raccontano la storia.

sempre prima e sempre più esposti a contenuti, materiali, immagini e suggestioni che non sono adatti al loro livello di sviluppo psico-emotivo. Al tempo stesso, tante esperienze e stimoli molto più adeguati per i loro bisogni di crescita non "entrano più" nelle loro vite o ci entrano marginalmente. Un problema enorme, per esempio, è che molti maschi preadolescenti arrivati alla scuola secondaria di primo grado abbandonano l'abitudine alla lettura. I libri vengono totalmente cancellati da molte altre esperienze, primi fra tutti i videogiochi. Che non ho nessuna intenzione di demonizzare, ma che mi sento di definire intrattenimenti che entrano dalla porta di servizio della vita dei più piccoli (mamma e papà, vi prometto che se mi comperate la consolle non giocherò più di un'ora al giorno, continuerò a studiare come prima e leggerò almeno un libro al mese) ma che poi, giorno dopo giorno, occupano spazi sempre più enormi, dentro la mente del bambino e dentro la sua vita. Il vero paradosso educativo dei nostri tempi è tutto spiegato in questa evidente contraddizione. Una contraddizione che i bambini pagano a caro prezzo. Perché si trovano.

"Squid game" è probabilmente il primo capitolo di una sequenza di eventi che toccherà la vita di tantissimi preadolescenti. Dalla serie TV – ha dichiarato il vice presidente del contenuto della divisione Asiatico-Pacifica della piattaforma digitale che lo ha reso il più grande successo mediatico di tutti i tempi – origineranno molti altri prodotti, primo fra tutti un videogioco. Vedremo perciò i nostri figli spostarsi dallo schermo della Tv a quello del videogame, maneggiando la vita e la morte attraverso una consolle.

Non conoscono Pinocchio e conoscono Squid Game: il paradosso, ripeto è tutto qui. E mi domando – e vi domando – perché alla fine noi genitori siamo così complici di tutto questo, da trasformarci in corresponsabili di un’adultizzazione precoce dell’infanzia che porta i nostri figli in territori lontani anni luce da quelli in cui dovrebbero allenarsi alla vita.