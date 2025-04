Un paesaggio alieno, affascinante quanto ostile, prende forma tra le dense nubi di Giove. Non si tratta soltanto di un pianeta gigante dominato da venti turbolenti e cicloni titanici, ma di un mondo dove si scatenano tempeste accompagnate da una forma di precipitazione del tutto inusuale: piogge ghiacciate costituite da un misto di acqua e ammoniaca, simili a una granita. Una scoperta che, per quanto possa sembrare appartenere alla fantascienza, è stata recentemente confermata da un’importante ricerca scientifica pubblicata sulla rivista Science Advances.

Le piogge ghiacciate di ammoniaca: un fenomeno fuori dal comune

Al centro della scoperta si trova un particolare processo meteorologico che coinvolge la formazione di strutture simili a chicchi di grandine, composte da acqua ghiacciata mescolata ad ammoniaca. Questi elementi, secondo quanto descritto dagli studiosi, cadrebbero attraverso gli strati superiori dell’atmosfera gioviana in circostanze di grande instabilità atmosferica, come quelle che accompagnano le tempeste.

Tale miscela, sorprendentemente simile a una granita, si forma grazie a un meccanismo complesso: le gocce d’acqua e le molecole di ammoniaca, raffreddandosi e interagendo tra loro nelle regioni più alte e fredde dell’atmosfera, si congelano insieme dando vita a particelle solido-gassose che poi precipitano violentemente verso il basso, trasportate dai forti venti e dalla convezione atmosferica. Questo fenomeno si presenta come una sorta di “ciclo idro-ammoniacale”, un parallelismo con il ciclo dell’acqua sulla Terra ma con protagonisti chimici e fisici radicalmente diversi.

Un modello 3D per esplorare l’atmosfera gioviana

La ricerca, guidata dall’Università della California a Berkeley, si è avvalsa di un approccio multidisciplinare e di una tecnologia di osservazione d’avanguardia per ricostruire in dettaglio la dinamica atmosferica di Giove. Gli scienziati hanno utilizzato un modello tridimensionale dell’atmosfera del pianeta, basandosi su un ricco insieme di dati provenienti da tre fonti principali: la sonda Juno della NASA, il telescopio spaziale Hubble — frutto della collaborazione tra NASA e Agenzia Spaziale Europea (ESA) — e il Very Large Array (VLA), un potente radiotelescopio situato nel deserto del New Mexico, negli Stati Uniti.

La combinazione di questi dati ha permesso di ottenere una visione senza precedenti degli strati superiori dell’atmosfera gioviana, consentendo di penetrare, almeno virtualmente, attraverso le sue spesse nubi di idrogeno e elio, e osservare i fenomeni meteorologici interni che finora erano rimasti in gran parte ipotetici.

Fulmini e scariche elettriche: energia e instabilità nel cuore delle tempeste

Una delle componenti più impressionanti di queste tempeste è la presenza massiccia di fulmini. Queste scariche elettriche, analoghe a quelle terrestri ma spesso molto più potenti, si sviluppano in profondità nell’atmosfera e sono associate alla presenza di acqua liquida, un ingrediente chiave anche nei fenomeni atmosferici del nostro pianeta. Tuttavia, su Giove, l’interazione con altri elementi — come appunto l’ammoniaca — conferisce alle tempeste una dimensione del tutto singolare.

Secondo i ricercatori, i fulmini gioviani si generano attraverso un meccanismo simile a quello terrestre: la separazione di cariche elettriche dovuta al moto caotico delle particelle ghiacciate e ai contrasti di temperatura e pressione. Ma a rendere il tutto più estremo è la scala gigantesca di Giove, un pianeta la cui atmosfera si estende per decine di migliaia di chilometri e ospita vortici e sistemi ciclonici più grandi dell’intero globo terrestre.







Implicazioni per lo studio dei pianeti extrasolari

La rilevanza di questa scoperta va ben oltre i confini del nostro Sistema Solare. Le condizioni osservate su Giove potrebbero, infatti, essere comuni anche su altri pianeti gassosi, come Saturno, Urano e Nettuno. Ma non solo: gli studiosi ritengono plausibile che simili fenomeni atmosferici si verifichino anche su esopianeti — mondi al di fuori del nostro sistema — dotati di atmosfere ricche di idrogeno, elio e altri composti volatili.

Il comportamento dell’ammoniaca in atmosfera, la sua interazione con il vapore acqueo e la generazione di fulmini potrebbero rappresentare caratteristiche standard di una certa tipologia di pianeti, quelli noti come “giganti gassosi caldi” o “giganti freddi”, a seconda della loro distanza dalla stella madre. Queste considerazioni aprono nuove prospettive nello studio della climatologia extraterrestre e nella comprensione dei modelli atmosferici universali.

La sonda Juno: esplorazione ravvicinata del gigante gassoso

Determinante per questa ricerca è stato il contributo della sonda Juno, attiva in orbita intorno a Giove dal 2016. La missione della NASA ha fornito una mole imponente di dati, grazie alla sua capacità di attraversare le regioni più interne dell’atmosfera e misurare direttamente campi magnetici, onde radio e strutture atmosferiche.

Uno degli strumenti più utili a questo scopo è stato il Microwave Radiometer, capace di penetrare fino a centinaia di chilometri sotto le nubi visibili, svelando dettagli sulla distribuzione di acqua e ammoniaca e tracciando il profilo verticale delle tempeste. Le osservazioni della sonda hanno rivelato l’esistenza di strutture complesse e persistenti, come cicloni polari e nubi rotanti, all’interno delle quali si sviluppano questi fenomeni temporaleschi.

Un pianeta che sfida la comprensione umana

Giove continua a essere un enigma scientifico di straordinario interesse. Ogni nuova scoperta genera interrogativi più profondi sull’origine e l’evoluzione del pianeta, sulle dinamiche interne che lo governano e sull’influenza che esercita sull’intero Sistema Solare. Con una massa pari a 318 volte quella della Terra e un’atmosfera che sembra non avere mai fine, Giove rappresenta un laboratorio naturale unico per studiare la fisica dei gas, la meteorologia estrema e l’interazione tra energia e materia su scala colossale.

Il pianeta, che agli occhi dei terrestri appare come un globo striato e colorato, è in realtà un mondo turbolento e instabile, dove le forze naturali operano a livelli che la nostra esperienza quotidiana fatica a immaginare. Le sue tempeste non solo sono visivamente spettacolari — basti pensare alla celebre Grande Macchia Rossa — ma racchiudono segreti chimici e fisici ancora tutti da svelare.