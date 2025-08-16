Il nord del Pakistan sta vivendo una delle stagioni monsoniche più devastanti degli ultimi anni. In sole 48 ore, oltre 300 persone hanno perso la vita a causa delle piogge monsoniche in Pakistan che hanno colpito la provincia montuosa di Khyber Pakhtunkhwa, provocando frane, alluvioni improvvise e il crollo di interi villaggi. Le autorità parlano di corpi estratti dal fango e dalle macerie, con un bilancio provvisorio che rischia di aggravarsi man mano che i soccorritori raggiungono le zone più isolate.

Il primo ministro Shahbaz Sharif ha convocato una riunione straordinaria per affrontare l’emergenza delle piogge monsoniche in Pakistan, mentre lo stato di calamità è stato dichiarato in più distretti. La tragedia sembra ancora lontana dall’essere sotto controllo: la pioggia continua incessante e ostacola i soccorsi.

Le aree più colpite e le vittime dalle piogge monsoniche in Pakistan

Secondo l’Autorità Provinciale per la Gestione dei Disastri, il distretto di Buner è stato il più devastato, con almeno 184 morti. Seguono Shangla con 36 vittime, Mansehra con 23, Swat con 22 e Bajaur con 21. La furia delle piogge monsoniche in Pakistan ha danneggiato o distrutto almeno 74 abitazioni nelle ultime 24 ore, lasciando decine di famiglie senza riparo.

Tra le vittime identificate vi sono donne e bambini, travolti dalle frane o rimasti intrappolati sotto le abitazioni crollate. Le immagini provenienti dalle zone colpite mostrano interi villaggi trasformati in distese di fango, con strade allagate e ponti distrutti.

Soccorsi sotto la pioggia

Oltre 2.000 persone, tra militari, volontari e operatori delle agenzie di emergenza, sono impegnate nelle operazioni di recupero. I soccorsi incontrano enormi difficoltà. “Le strade allagate e le frane hanno bloccato il trasporto di mezzi pesanti e ambulanze”, ha dichiarato Bilal Ahmed Faizi, portavoce dell’agenzia di soccorso provinciale.

In alcuni casi, gli elicotteri sono stati l’unico mezzo per raggiungere le comunità isolate. Ma anche questi mezzi hanno subito gravi perdite: un elicottero di soccorso si è schiantato durante le operazioni, causando la morte dei cinque membri dell’equipaggio.

Un bilancio in continua crescita

Secondo i dati ufficiali, dall’inizio del monsone a fine giugno, le vittime in Pakistan hanno superato le 600, mentre i feriti sono almeno 768. Solo nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, i decessi accertati hanno superato quota 300. L’Autorità nazionale per la gestione dei disastri delle piogge monsoniche in Pakistan sottolinea che i numeri sono provvisori, poiché molte aree montuose restano ancora inaccessibili.

Le previsioni del servizio meteorologico nazionale non lasciano spazio all’ottimismo: piogge intense sono attese almeno fino al 21 agosto, aumentando il rischio di nuove frane e inondazioni.







Impatto in Kashmir e oltre

Il disastro non si limita al Pakistan. Anche la regione del Kashmir, divisa tra Pakistan e India, è stata colpita duramente. Nella parte sotto amministrazione pakistana si contano almeno 9 vittime, mentre in quella indiana un’inondazione improvvisa nell’area di Kishtwar ha provocato almeno 46 morti. Centinaia di famiglie hanno dovuto abbandonare le proprie case, aggravando la crisi umanitaria.

Le aree himalayane e le zone settentrionali del subcontinente sono particolarmente vulnerabili a questi fenomeni: la combinazione di piogge torrenziali e morfologia del territorio rende inevitabili frane e alluvioni.

Un fenomeno ricorrente ma in crescita

Tra giugno e settembre, i monsoni portano circa tre quarti delle precipitazioni annuali dell’Asia meridionale. Inondazioni e frane sono dunque eventi ricorrenti. Gli esperti sottolineano che negli ultimi anni la frequenza e l’intensità di questi episodi sono aumentate.

Secondo climatologi e ricercatori, il cambiamento climatico è uno dei principali fattori che spiegano la maggiore violenza delle piogge monsoniche in Pakistan. L’aumento delle temperature globali ha intensificato i fenomeni meteorologici estremi, mettendo a dura prova Paesi come il Pakistan, già fragili dal punto di vista infrastrutturale e sociale.

L’urgenza di risposte strutturali

La catastrofe di quest’anno ripropone la necessità di strategie più efficaci di prevenzione e gestione del rischio. Il sistema di allerta precoce si è rivelato insufficiente e le infrastrutture inadeguate a fronteggiare l’impatto delle precipitazioni eccezionali.

Organizzazioni umanitarie locali e internazionali chiedono maggiori investimenti in programmi di mitigazione del rischio, nella costruzione di canali di drenaggio e nella protezione delle comunità montane. Senza un’azione decisa, gli eventi estremi continueranno a colpire con ciclica brutalità, aggravando povertà e instabilità sociale.

La stagione monsonica in Pakistan si sta trasformando in una tragedia nazionale. Centinaia di vittime, migliaia di sfollati e un bilancio destinato a salire sono il volto di un’emergenza che non può più essere considerata solo un “evento naturale”.

Le piogge torrenziali, sempre più violente e frequenti, mostrano con chiarezza l’impatto del cambiamento climatico e l’urgenza di politiche di adattamento. Per il Pakistan, e per tutta l’Asia meridionale, il monsone non è più solo un fenomeno stagionale, ma una sfida di sopravvivenza collettiva.

Lucrezia Agliani